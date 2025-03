600 plus na zajęcia sportowe dla dzieci w 2025 r. Znamy szczegóły nowego programu aktywizacji fizycznej dzieci

Min. edukacji B. Nowacka musi zdobyć pieniądze na nadgodziny dla nauczycieli. To może być od 50 zł do około 1200 zł miesięcznie

Sąd Najwyższy wydał uchwałę przyznającą nauczycielom prawo do nadgodzin. Załóżmy, że wartość 1 nadgodziny to 45 zł. Nauczyciel opiekuje się na wycieczce uczniami w poniedziałek, wtorek i środę - czas opieki 72h. Od tego odejmujemy 24 h, które spędziłby w szkole (3 dni razy 8 godzin). Pozostaje do rozliczenia 48 h nadgodzin, które przy stawce 45 zł dają 2160 zł. Kwota pokazuje jaką puszkę Pandory otworzył SN i dlaczego samorządy oczekują pieniędzy od min. edukacji Barbary Nowackiej na pokrycie wypłat za nadgodziny dla nauczycieli.