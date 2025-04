W życiu zdarzają się różne sytuacje losowe, które mogą pokrzyżować nawet najstaranniej przygotowane plany. Choroba, nagłe pogorszenie stanu zdrowia czy inne nieprzewidziane okoliczności mogą sprawić, że uczeń nie będzie w stanie przystąpić do egzaminu maturalnego w wyznaczonym, głównym terminie. Co zrobić, gdy zachoruję przed maturą?

W takich przypadkach absolwent nie jest pozbawiony szansy na zdanie egzaminu - istnieje możliwość skorzystania z dodatkowego terminu matury. Warunkiem jest odpowiednie udokumentowanie przyczyny nieobecności oraz złożenie wniosku we właściwym czasie.

Co zrobić, gdy zachoruję przed maturą? Zasady przystąpienia w innym terminie

Zasady dotyczące dodatkowego terminu na maturze uregulowane są w ustawie z 7 września 1991 r. o systemie oświaty. W przypadku szczególnych okoliczności losowych lub zdrowotnych, które uniemożliwią uczniowi przystąpienie do egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu — zarówno w części ustnej, jak i pisemnej — w terminie głównym, istnieje możliwość skorzystania z dodatkowego terminu. Na podstawie udokumentowanego wniosku złożonego przez absolwenta lub rodziców niepełnoletniego ucznia, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej może wyrazić zgodę na przystąpienie do egzaminu w terminie późniejszym.

Dodatkowy termin egzaminu maturalnego: Kiedy należy złożyć wniosek?

Wniosek o możliwość przystąpienia do matury w dodatkowym terminie należy złożyć do dyrektora szkoły, w której absolwent przystępuje do egzaminu maturalnego, nie później niż w dniu, w którym odbywa się egzamin maturalny z danego przedmiotu. Następnie, dyrektor szkoły przekazuje ten wniosek wraz z załączonymi dokumentami do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż następnego dnia po jego otrzymaniu. Ten zaś rozpatruje wniosek w terminie dwóch dni od jego otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej jest ostateczne.

Podstawa prawna Art. 44zzj. [Dodatkowy termin egzaminu maturalnego] 1. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub części pisemnej w terminie głównym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek absolwenta lub rodziców niepełnoletniego absolwenta, może wyrazić zgodę na przystąpienie przez absolwenta do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, absolwent lub rodzice niepełnoletniego absolwenta składają do dyrektora szkoły, w której absolwent przystępuje do egzaminu maturalnego, nie później niż w dniu, w którym odbywa się egzamin maturalny z danego przedmiotu. Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z załączonymi do niego dokumentami dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż następnego dnia po otrzymaniu wniosku.

3. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej rozpatruje wniosek, o którym mowa w ust. 1, w terminie 2 dni od dnia jego otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej jest ostateczne.

4. Do absolwentów, którzy nie przystąpili do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym albo w terminie dodatkowym, stosuje się odpowiednio art. 44zzn.

Do absolwentów, którzy nie przystąpili do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym albo w terminie dodatkowym, stosuje się odpowiednio art. 44zzn, który określa zasady dotyczące ponownego przystąpienia do egzaminu maturalnego.

Egzamin maturalny w terminie dodatkowym

Absolwenci, którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie dodatkowym, egzamin maturalny jest przeprowadzany:

między 3 a 17 czerwca 2025 r. (część ustna – od 9 do 11 czerwca, część pisemna – od 3 do 17 czerwca)

w miejscu wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Informację o miejscu przeprowadzenia części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ogłasza na stronie internetowej okręgowej komisji egzaminacyjnej do dnia 25 maja 2005 r. Absolwent może przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub danych przedmiotów w terminie innym niż ustalony w harmonogramie. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego wyznacza termin przystąpienia do części ustnej z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów.