Co trzeba przynieść ze sobą na maturę? Wiadomo, że musi być to dokument potwierdzający tożsamość ucznia. Czy może nim by jednak sama legitymacja szkolna? A co jeśli uczeń zapomni wziąć ze sobą dowód osobisty? W tym przypadku obowiązują jasne wytyczne. Oto szczegóły.

Ok. 275 tys. tegorocznych absolwentów 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum i szkoły branżowej II stopnia przystąpi w tym roku do egzaminów maturalnych. Oprócz tego będą ją zdawać absolwenci z wcześniejszych roczników. np. ci, którzy chcą poprawić wyniki. Z wytycznych CKE wynika, że na egzamin maturalny należy zabrać ze sobą: dowód osobisty lub paszport oraz długopis z czarnym wkładem. Dodatkowo, warto mieć przy sobie przybory niezbędne do rozwiązywania arkuszy z konkretnych przedmiotów, takie jak linijka, lupa, kalkulator (w zależności od przedmiotu).