W krakowskich przedszkolach jest prawie 2 tys. wolnych miejsc

Zakończyła się rekrutacja na rok szkolny 2025/2026 w przedszkolach samorządowych i niesamorządowych w Krakowie. Z 20 tys. przygotowanych miejsc prawie 2 tys. pozostaje wolnych.

Do 5 maja trzeba potwierdzić chęć skorzystania z miejsca

Magistrat przekazał, że dokładnie 18 022 spośród 18 368 wniosków rekrutacyjnych zakończyło się zakwalifikowaniem dziecka do jednego ze wskazanych we wniosku przedszkoli.

Był to podstawowy etap rekrutacji, prowadzony z wykorzystaniem systemu informatycznego. Do 5 maja rodzice muszą potwierdzić w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym chęć korzystania z miejsca. Brak potwierdzenia skutkuje zwolnieniem miejsca dla innego dziecka. Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli, gdzie zwolnią się miejsca, potrwa od 20 maja do 2 czerwca.

W tym roku samorządowe przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych przygotowały dokładnie 16 532 miejsc (w tym: w przedszkolach – 16 242, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 290), a przedszkola niesamorządowe wystawiły 3 425.

Coraz mniej dzieci w przedszkolach

Największym zainteresowaniem rodziców cieszyły się przedszkola samorządowe: nr 34 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Myśliwskiej (1,57 dziecka na jedno miejsce), nr 27 w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Goszczyńskiego (1,47 dziecka na miejsce) i nr 13 przy ul. Krowoderskich Zuchów (1,34 dziecka na miejsce).

Według informacji przekazanych w listopadzie przez wiceprezydent Krakowa Marię Klaman, co roku o ok. 2 proc. spada liczba dzieci w przedszkolach. Radny Nowej Lewicy Tomasz Leśniak zauważył, że w bieżącym roku szkolnym w przedszkolach wolnych jest ok. 1 tys. miejsc – 700 w placówkach samorządowych i 300 w niesamorządowych.