Egzamin ósmoklasisty 2025 r. CKE: harmonogram, czas trwania, wyniki

Egzamin ósmoklasisty 2025 r.: Kiedy będą odbywały się egzaminy ósmoklasistów? Jaki jest harmonogram? Kiedy zostaną opublikowane wyniki egzaminów ósmoklasisty? Czy można nie zdać egzaminu ósmoklasisty?

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej, uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej, a także słuchacze szkół podstawowych dla dorosłych. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym. Każdy uczeń musi do niego przystąpić, by ukończyć szkołę. Nie ma określonego minimalnego wyniku jaki powinien uzyskać uczeń z egzaminu ósmoklasisty.

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty 2025 r. [TERMIN GŁÓWNY, TERMIN DODATKOWY]

W szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym, termin główny z:

języka polskiego został zaplanowany na wtorek, 13 maja 2025 r . na godz. 9:00

matematyki - został zaplanowany na środę, 14 maja 2025 r. na godz. 9:00

języka obcego nowożytnego został zaplanowany na czwartek, 15 maja 2025 r. na godz. 9:00

Termin dodatkowy z egzaminu ósmoklasisty został zaplanowany na czerwiec. W szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym, termin główny z:

języka polskiego został zaplanowany na wtorek, 10 czerwca 2025 r., na godz. 9:00

matematyki - został zaplanowany na środę, 11 czerwca 2025 r. na godz. 9:00

języka obcego nowożytnego został zaplanowany na czwartek, 12 czerwca 2025 r. 2025 r. na godz. 9:00

Egzamin ósmoklasisty 2025 r.: czas trwania

Na egzamin ósmoklasisty z języka polskiego przewidziano 150 minut. Na egzamin z matematyki przewidziano 125 min., a na egzamin z języka obcego nowożytnego przewidziano 110 min. W szczególnych przypadkach, czas na wykonanie zadań z arkusza standardowego można przedłużyć. Chodzi o wydłużenie czasu pracy, dostosowane do rodzaju niepełnosprawności. Wydłużenie to wynosi:

z języka polskiego – nie więcej niż o 75 minut (łącznie do 225 min.)

z matematyki – nie więcej niż o 65 minut (łącznie do 190 min)

3z języka obcego nowożytnego – nie więcej niż o 55 minut (łącznie do 165 min.).

Arkusz dla ucznia - obywatela Ukrainy przewiduje wydłużenie czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego do 265 min.

Egzamin ósmoklasisty 2025 r.: wyniki

Jak wynika z informacji opublikowanych przez CKE, termin ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty, w tym termin przekazania wyników szkołom ustalony został na 4 lipca 2025 r. Na ten sam dzień został ustalony termin przekazania szkołom i zdającym zaświadczeń i informacji.