25 kwietnia 2025: dziś zakończenie roku szkolnego maturzystów. Kiedy pierwsze matury? Harmonogram [Tabela]

Matura 2025 r. Zadania jawne obowiązujące w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w 2025 r.: Witold Gombrowicz, Ferdydurke (fragmenty), Tadeusz Borowski, Proszę państwa do gazu, Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat (fragmenty),Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem, Albert Camus, Dżuma, George Orwell, Rok 1984, Sławomir Mrożek, Tango, Marek Nowakowski, Górą „Edek”, Andrzej Stasiuk, Miejsce, Olga Tokarczuk, Profesor Andrews w Warszawie, Ryszard Kapuściński, Podróże z Herodotem (fragmenty).

Już niedługo maturzyści będą zdawać egzamin z języka polskiego. W tym quizie można sprawdzić swoją wiedzę z tego przedmiotu. To co? Zaczynamy?

"Antygona" Sofoklesa to nie tylko lektura. Jak dobrze znasz to arcydzieło literatury? Test dla wytrawnych czytelników

"Antygona" Sofoklesa jest lekturą obowiązkową, a zarazem jedną z tych, co do których uczniowie zgłaszają jak najmniej zastrzeżeń. Nie tylko dlatego, że jest relatywnie krótka – to arcydzieło światowej literatury po prostu wypada znać. A jak jest w Twoim przypadku? Komplet 10 punktów masz w zasięgu ręki? Sprawdź się!