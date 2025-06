Nie wszyscy uczniowie mogą korzystać z zajęć pozalekcyjnych. Jest interwencja w sprawie wykluczenia transportowego

Interwencja Rzecznika Praw Dziecka

W tej sprawie pisze do Ministerstwa Infrastruktury. „Pomimo, że minister właściwy do spraw transportu nie jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym może jednak pośrednio wpływać na poprawę regionalnej lub lokalnej oferty przewozowej, np. poprzez zmianę przepisów prawnych w dziedzinie transportu drogowego” – przekonuje Monika Horna-Cieślak.

Na czym polega problem?

Rzeczniczka w swoim wystąpieniu powołuje się na raport UNICEF Polska pt. „Wykluczenie transportowe dzieci i młodzieży w Polsce”. Pokazuje on, iż 14% dzieci i młodzieży jest zagrożonych wykluczeniem transportowym, a 30% uczniów ma poczucie, że dostęp do transportu zbiorowego jest problemem w ich miejscu zamieszkania. Ponadto według raportu 44% uczniów szkół średnich wybierając swoją szkołę kierowało się dostępnością dogodnych połączeń transportowych, z kolei 21% młodzieży deklaruje, że wybrałoby inną szkołę, gdyby nie problemy transportowe. Blisko co dziesiąty badany uczeń deklaruje, że nie mógł uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z powodu problemów z dojazdami.

„Uczniowie szkół średnich częściej deklarują, że z powodu problemów z dojazdem nie mogą uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych. Dotyczy to np. zajęć sportowych (6% do 12% w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych). Wśród respondentów zagrożonych wykluczeniem transportowym problemy z dojazdem stanowią wyraźnie silniejszą barierę niż dla osób niezagrożonych. Niemal co piąty badany zagrożony wykluczeniem transportowym nie może uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z powodu problemów z dojazdem” – czytamy w piśmie z 2 czerwca 2025 r.

Niektórzy szczególnie narażeni na transportowe wykluczenie

Jak alarmuje RPD, istnieją takie grupy społeczne, które są w sposób szczególny narażone na wykluczenie komunikacyjne. Chodzi o osoby, które nie mogą korzystać z transportu indywidualnego, w tym dzieci i młodzież, osoby z niepełnosprawnością. To także osoby które nie mają dostępu do samochodu czy osoby ubogie.

Horna-Cieślak przypomniała, że w październiku ubiegłego roku powołany został Zespół ekspercki do spraw przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu, który jako organ pomocniczy ministra miał zająć się zmianą przepisów. Miał też przedstawić wyniki swoich prac w postaci analiz i rekomendacji oraz propozycji zmian legislacyjnych do 31 marca tego roku. Z uwagi na bezskuteczny upływ tego terminu zwróciła się do resortu o przedstawienie jej konkretnych rezultatów.

Źródło: Rzecznik Praw Dziecka