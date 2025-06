"Dobry Start" 2025: 300 zł na wyprawkę szkolną – wnioski od 1 lipca przez ZUS [przysługuje niezależnie od dochodu na każde uczące się dziecko]

Od 1 lipca rodzice i opiekunowie mogą składać elektroniczne wnioski o 300 zł w ramach rządowego programu "Dobry Start". To jednorazowe wsparcie finansowe przeznaczone na zakup wyprawki szkolnej dla dzieci i młodzieży uczących się w szkołach.

"Dobry Start" 2025: 300 zł na wyprawkę szkolną – wnioski od 1 lipca przez ZUS

Świadczenie przysługuje na każde dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a w przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością – aż do ukończenia 24. roku życia. Co ważne, program obejmuje uczniów szkół podstawowych, liceów, techników, szkół policealnych i innych placówek edukacyjnych, ale nie dotyczy dzieci w zerówkach ani studentów.

Wnioski o świadczenie można składać od 1 lipca do 30 listopada. Złożenie wniosku do końca sierpnia gwarantuje wypłatę do 30 września – podkreślił Grzegorz Dyjak z biura prasowego ZUS.

"Dobry Start": wnioski

Wnioski można przesłać wyłącznie drogą elektroniczną – przez aplikację mZUS, Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia. Należy upewnić się, że podane dane – takie jak numer PESEL dziecka, nazwa i adres szkoły oraz numer konta bankowego – są poprawne.

Cała korespondencja związana z przyznaniem świadczenia będzie dostępna elektronicznie w profilu PUE ZUS – także w przypadku składania wniosku przez bank lub portal Emp@tia. W systemie pojawi się m.in. decyzja o przyznaniu lub odmowie świadczenia oraz ewentualne wezwania do uzupełnienia wniosku.

Pieniądze z programu „Dobry Start” trafią bezpośrednio na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę.