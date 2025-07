Psycholog, pedagog czy logopeda na umowie zlecenie w przedszkolu niepublicznym? Tak – zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów projektem ustawy deregulacyjnej. Nowe przepisy mają poprawić dostęp uczniów do wsparcia specjalistycznego i pomóc placówkom spełniać wymagane standardy.

W odpowiedzi na rosnące potrzeby uczniów w zakresie zdrowia psychicznego oraz trudności niepublicznych placówek oświatowych w realizacji standardów zatrudnienia specjalistów, Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji Karty Nauczyciela. Propozycja przygotowana przez Minister Edukacji wpisuje się w działania deregulacyjne rządu i ma na celu uproszczenie zasad zatrudniania psychologów, pedagogów czy logopedów w szkołach i przedszkolach niepublicznych. Dzięki nowym rozwiązaniom dzieci i młodzież mają szybciej uzyskiwać potrzebne wsparcie, a placówki będą mogły łatwiej wypełniać obowiązujące wymogi kadrowe.

Umowy cywilnoprawne także dla nauczycieli specjalistów

W szkołach i przedszkolach niepublicznych nauczyciele specjaliści będą mogli pracować na podstawie umów innych niż o pracę – np. umowy zlecenia lub B2B. Ich czas pracy nie będzie mógł przekraczać 9 godzin tygodniowo.

Wsparcie bez dodatkowej biurokracji

Uczniowie skorzystają ze wsparcia specjalistów bez konieczności przedstawiania opinii lub orzeczeń z poradni psychologiczno-pedagogicznych. Ma to skrócić ścieżkę pomocy i odciążyć system poradni.

Różnice między szkołami publicznymi a niepublicznymi

Obecnie tylko ok. 24% szkół i placówek niepublicznych spełnia standardy zatrudnienia nauczycieli specjalistów. Dla porównania – w szkołach publicznych to ok. 64%. Nowe przepisy mają pomóc zniwelować tę różnicę.

Kto będzie mógł pracować jako specjalista?

Do pracy dopuszczeni zostaną wyłącznie nauczyciele specjaliści spełniający określone wymagania: muszą mieć odpowiednie kwalifikacje, nie mogą być skazani za przestępstwa ani być objęci postępowaniami karnymi lub dyscyplinarnymi.

Rozwiązanie na próbę – tylko w niepublicznych placówkach

Nowe zasady będą obowiązywać pilotażowo przez dwa lata – do końca sierpnia 2027 roku – i tylko w placówkach niepublicznych. Po tym czasie rząd dokona oceny skuteczności tych rozwiązań.

Zmiany w Karcie Nauczyciela mają na celu zwiększenie dostępności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów niepublicznych szkół i przedszkoli. Dzięki możliwości zatrudniania specjalistów na podstawie umów cywilnoprawnych, dzieci szybciej otrzymają niezbędne wsparcie. Przepisy wejdą w życie 14 dni po publikacji w Dzienniku Ustaw.