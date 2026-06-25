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Zmiany w szkolnictwie branżowym. Nowe zawody: monter optoelektroniki, technik ortopeda, technik awionik i inne

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25 czerwca 2026, 15:19
Tomasz Kowalski
oprac. Tomasz Kowalski
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Zmiany w szkolnictwie branżowym. Nowe zawody: monter optoelektroniki, technik ortopeda, technik awionik i inne
Shutterstock

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Minister edukacji Barbara Nowacka podpisała nowelizację rozporządzenia w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego. Zmiany w przepisach mają wejść w życie 1 września 2026 roku. Rozporządzenie czeka na publikację w Dzienniku Ustaw.

Nowe zawody szkolnictwa branżowego

22 czerwca minister edukacji narodowej podpisała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego.

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Rozporządzenie określa podstawy programowe kształcenia w nowych zawodach oraz zmienione podstawy programowe kształcenia w zawodach:

  • w branży mechaniki precyzyjnej: monter optoelektroniki, technik optoelektroniki, technik optyki okularowej;
  • w branży ogrodniczej: asystent florystyczny, asystent ogrodniczy, agroogrodnik, florysta, ogrodnik terenów zieleni, technik agroogrodnictwa, technik architektury krajobrazu i arborystyki;
  • w branży opieki zdrowotnej: technik farmaceutyczny, technik ortopeda, technik sterylizacji medycznej;
  • w branży teleinformatycznej: technik cyberbezpieczeństwa;
  • w branży transportu drogowego: kierowca mechanik, technik transportu drogowego;
  • w branży transportu lotniczego: technik awionik, technik lotniskowych służb operacyjnych, technik mechanik lotniczy.

Pozostałe zmiany – wykreślenie podstaw programowych kształcenia

W kwalifikacjach wyodrębnionych w nowowprowadzonych lub zmienionych zawodach (z wyjątkiem zawodów z branży opieki zdrowotnej) możliwe będzie prowadzenie również kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów umiejętności zawodowych.

W związku z wprowadzonymi zmianami wykreślone zostały dotychczasowe podstawy programowe kształcenia w zawodach:

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  • mechanik precyzyjny (możliwość uruchomienia kształcenia w tym zawodzie jeszcze w roku 2026/2027 i 2027/2028);
  • optyk–mechanik oraz technik optyk;
  • ogrodnik, technik ogrodnik oraz technik architektury krajobrazu,

a kształcenie w zawodzie florysta zostało przeniesione ze szkoły policealnej do branżowej szkoły I stopnia.

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Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej
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