Zmiany w szkolnictwie branżowym. Nowe zawody: monter optoelektroniki, technik ortopeda, technik awionik i inne
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Minister edukacji Barbara Nowacka podpisała nowelizację rozporządzenia w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego. Zmiany w przepisach mają wejść w życie 1 września 2026 roku. Rozporządzenie czeka na publikację w Dzienniku Ustaw.
Nowe zawody szkolnictwa branżowego
22 czerwca minister edukacji narodowej podpisała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego.
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Rozporządzenie określa podstawy programowe kształcenia w nowych zawodach oraz zmienione podstawy programowe kształcenia w zawodach:
- w branży mechaniki precyzyjnej: monter optoelektroniki, technik optoelektroniki, technik optyki okularowej;
- w branży ogrodniczej: asystent florystyczny, asystent ogrodniczy, agroogrodnik, florysta, ogrodnik terenów zieleni, technik agroogrodnictwa, technik architektury krajobrazu i arborystyki;
- w branży opieki zdrowotnej: technik farmaceutyczny, technik ortopeda, technik sterylizacji medycznej;
- w branży teleinformatycznej: technik cyberbezpieczeństwa;
- w branży transportu drogowego: kierowca mechanik, technik transportu drogowego;
- w branży transportu lotniczego: technik awionik, technik lotniskowych służb operacyjnych, technik mechanik lotniczy.
Pozostałe zmiany – wykreślenie podstaw programowych kształcenia
W kwalifikacjach wyodrębnionych w nowowprowadzonych lub zmienionych zawodach (z wyjątkiem zawodów z branży opieki zdrowotnej) możliwe będzie prowadzenie również kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów umiejętności zawodowych.
W związku z wprowadzonymi zmianami wykreślone zostały dotychczasowe podstawy programowe kształcenia w zawodach:
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- mechanik precyzyjny (możliwość uruchomienia kształcenia w tym zawodzie jeszcze w roku 2026/2027 i 2027/2028);
- optyk–mechanik oraz technik optyk;
- ogrodnik, technik ogrodnik oraz technik architektury krajobrazu,
a kształcenie w zawodzie florysta zostało przeniesione ze szkoły policealnej do branżowej szkoły I stopnia.
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