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Wyprawka do przedszkola 2026: zerówka [LISTA]

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11 sierpnia 2026, 11:09
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
wyprawka do przedszkola zerówka 2026 lista
Wyprawka do przedszkola 2026: zerówka [LISTA]
Shutterstock

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Do zerówki w 2026 r. idą dzieci urodzone w 2020 r. Przygotowaliśmy listę wyprawkową ułatwiającą podstawowe zakupy rodzicom. Oto wyprawka dla dziecka w ostatnim roku przedszkola czyli zerówce.

Wyprawka do zerówki 2026

Dzieci urodzone w 2020 r. dnia 1 września 2026 r. rozpoczynają ostatni rok wychowania przedszkolnego czyli tzw. zerówkę. Można kontynuować je w placówce przedszkolnej lub w szkole. Lista wyprawkowa pozostaje jednak taka sama. Przede wszystkim na tym etapie dzieci powinny zostać wyposażone w pierwsze duże plecaki - mieszczące format A4. Nawet jeśli w przedszkolach nie jest to wymagane, często wychowawcy namawiają rodzicom do przyzwyczajania zerówkowiczów do noszenia plecaka.

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Dzieci powinny posiadać worek na kapcie oraz drugi worek na strój przeznaczony na ćwiczenia gimnastyczne. Różnie placówki podchodzą do ubrania na zajęcia sportowe - niekiedy wymaga się białej bluzki z krótkim rękawem i krótkich spodenek (lub legginsów) w ciemnym kolorze (granatowym lub czarnym). Ważne, aby ubrania te były wygodne i bawełniane.

Wyprawka do przedszkola - zerówki [LISTA]

Jeszcze na koniec sierpnia albo już na początku września nauczyciele i wychowawcy przeprowadzają spotkania organizacyjne, na których podają rodzicom dokładną listę z wyprawką do zerówki. Część rzeczy powtarza się w każdym roku. Oto lista:

  1. Piórnik zawierający kredki ołówkowe (12 kolorów), trójkątne ołówki (2 sztuki), temperówkę, gumkę, linijkę, nożyczki
  2. Zeszyt w 3 linie kolorowe (32 kartki)
  3. Zeszyt w kratkę (32 kartki)
  4. Zeszyt w kratkę do korespondencji (16 kartek)
  5. Zeszyt gładki (32 kartki)
  6. Kredki bambino świecowe
  7. Kredki pastelowe olejne (12 kolorów)
  8. Klej w sztyfcie
  9. Farby plakatowe (minimum 8-12 kolorów)
  10. Plastelina (12 kolorów)
  11. Teczka A4 z gumką na prace plastyczne
  12. Ryza białego papieru A4
  13. Blok techniczny kolorowy
  14. Chusteczki suche w pudełku
  15. Chusteczki mokre

Dodatkowo, czasami panie proszą również o klej magiczny w tubce i ryzę papieru kolorowego A4.

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Źródło: INFOR
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