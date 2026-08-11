Wyprawka do przedszkola 2026: zerówka [LISTA]
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Do zerówki w 2026 r. idą dzieci urodzone w 2020 r. Przygotowaliśmy listę wyprawkową ułatwiającą podstawowe zakupy rodzicom. Oto wyprawka dla dziecka w ostatnim roku przedszkola czyli zerówce.
Wyprawka do zerówki 2026
Dzieci urodzone w 2020 r. dnia 1 września 2026 r. rozpoczynają ostatni rok wychowania przedszkolnego czyli tzw. zerówkę. Można kontynuować je w placówce przedszkolnej lub w szkole. Lista wyprawkowa pozostaje jednak taka sama. Przede wszystkim na tym etapie dzieci powinny zostać wyposażone w pierwsze duże plecaki - mieszczące format A4. Nawet jeśli w przedszkolach nie jest to wymagane, często wychowawcy namawiają rodzicom do przyzwyczajania zerówkowiczów do noszenia plecaka.
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Dzieci powinny posiadać worek na kapcie oraz drugi worek na strój przeznaczony na ćwiczenia gimnastyczne. Różnie placówki podchodzą do ubrania na zajęcia sportowe - niekiedy wymaga się białej bluzki z krótkim rękawem i krótkich spodenek (lub legginsów) w ciemnym kolorze (granatowym lub czarnym). Ważne, aby ubrania te były wygodne i bawełniane.
Wyprawka do przedszkola - zerówki [LISTA]
Jeszcze na koniec sierpnia albo już na początku września nauczyciele i wychowawcy przeprowadzają spotkania organizacyjne, na których podają rodzicom dokładną listę z wyprawką do zerówki. Część rzeczy powtarza się w każdym roku. Oto lista:
- Piórnik zawierający kredki ołówkowe (12 kolorów), trójkątne ołówki (2 sztuki), temperówkę, gumkę, linijkę, nożyczki
- Zeszyt w 3 linie kolorowe (32 kartki)
- Zeszyt w kratkę (32 kartki)
- Zeszyt w kratkę do korespondencji (16 kartek)
- Zeszyt gładki (32 kartki)
- Kredki bambino świecowe
- Kredki pastelowe olejne (12 kolorów)
- Klej w sztyfcie
- Farby plakatowe (minimum 8-12 kolorów)
- Plastelina (12 kolorów)
- Teczka A4 z gumką na prace plastyczne
- Ryza białego papieru A4
- Blok techniczny kolorowy
- Chusteczki suche w pudełku
- Chusteczki mokre
Dodatkowo, czasami panie proszą również o klej magiczny w tubce i ryzę papieru kolorowego A4.
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