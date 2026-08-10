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Zawieszenie tradycyjnych lekcji. Od 1 września koniec z dawnym planem zajęć

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10 sierpnia 2026, 14:18
Agnieszka Maj
Agnieszka Maj
Dziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
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Zawieszenie tradycyjnych lekcji. Od 1 września koniec z dawnym planem zajęć
Shutterstock

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Od 1 września 2026 r. uczniowie klas IV– VIII szkół podstawowych – będą obowiązkowo uczestniczyć w tzw. tygodniu projektowym. Pięć dni w roku szkolnym zostanie wyłączonych z tradycyjnego planu lekcji. Jak będzie to wyglądało w praktyce?

Założenie jest także, że przez tydzień szkoła ma zamienić się w przestrzeń wspólnej pracy. W tym czasie nie będzie standardowych zajęć przedmiotowych. Zamiast tego uczniowie, pod opieką nauczycieli, mają realizować projekty edukacyjne: międzyprzedmiotowe, międzyklasowe, a nawet międzyszkolne.

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Celem zmian jest odejście od pamięciowego uczenia na rzecz aktywnego rozwijania kompetencji. Chodzi nam o to, by dzieci oderwać trochę od ławek, zaproponować inną formę pracy, by uczyły się pracować w zespole, ale też wykorzystywać wiedzę z kilku dziedzin. Czas i kalendarze - podkreślała wiceszefowa MEN Katarzyna Lubnauer.

Tydzień projektowy w praktyce

W czasie tygodnia projektowego nie będą odbywały się zajęcia w formie zajęć klasowo-lekcyjnych, z wyjątkiem:

  • wychowania fizycznego,
  • edukacji zdrowotnej,
  • religii lub etyki,
  • zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych,
  • oraz zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Uczniowie, pod opieką nauczyciela, mają realizować w grupach międzyprzedmiotowe projekty edukacyjne, które są planowym działaniem uczniów mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.

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Jak tydzień projektowy wyglądać w praktyce? Jak pisze Nowa Trybuna Opolska, uczniowie mogą na przykład dostać zadanie polegające na "Ocaleniu lokalnej rzeki". Wykorzystają biologię i chemię do pobrania próbek wody i zbadania zanieczyszczeń. Potem, na na matematyce i geografii naniosą wyniki na mapy i stworzą wykresy, na informatyce i technice zaprojektują w 3D filtry do wody, a na języku polskim napiszą oficjalną petycję do władz gminy oraz zaprojektują kampanię informacyjną.

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Zawieszenie tradycyjnych lekcji

Nauczyciele uważają, że pomysł jest ciekawy i był w wielu placówkach już wykorzystywany. W niektórych może być jednak ciężej dostosować się do zmian. Uczniowie są tak bardzo przyzwyczajeni do tradycyjnych lekcji, że pierwsze takie tygodnie projektowe to może być niezły chaos. Ale jest to dobra, a przede wszystkim niezwykle potrzebna zmiana – powiedziała jedna z nauczycielek w rozmowie z Nową Trybuną Opolską

Organizacja zmian to zadanie dyrektorów. Dyrektorzy staną przed nie lada wyzwaniem, by logistycznie zaplanować pracę w ramach całego tygodnia projektowego. Wierzę jednak, że nasza kadra doskonale sobie z tym poradzi, choć na pewno łatwiej będzie zorganizować takie zajęcia w mniejszych szkołach niż w dużych, wielooddziałowych placówkach - powiedziała Jolanta Myśluk, naczelnik wydziału oświaty w Krapkowicach.

Tydzień projektowy obowiązkowo organizuje się:

w roku szkolnym 2027/2028 – w klasie IV i V szkoły podstawowej;

w roku szkolnym 2028/2029 – w klasach IV–VI szkoły podstawowej;

w roku szkolnym 2029/2030 – w klasach IV–VII szkoły podstawowej;

od roku szkolnego 2030/2031 – w klasach IV–VIII szkoły podstawowej.

Tydzień projektowy może być organizowany również w roku szkolnym:

2026/2027 – w klasach IV–VIII szkoły podstawowej;

2027/2028 – w klasach VI–VIII szkoły podstawowej;

2028/2029 – w klasach VII i VIII szkoły podstawowej;

2029/2030 – w klasie VIII szkoły podstawowej.

Zajęcia w blokach

Oprócz tego w klasach IV-VI wprowadzona zostanie przyroda. Zajęcia będą układane w minimum dwugodzinne bloki. Nowy przedmiot będzie zawierał elementy: biologii, geografii, chemii i fizyki. W dwugodzinnych blokach będą również realizowane zajęcia praktyczno-techniczne (2 godziny w tygodniu dla klas IV-VI).

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Źródło: INFOR
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