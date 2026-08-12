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Znamy już kalendarz roku szkolnego 2026/2027. Tak wyglądają ferie i dni wolne

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12 sierpnia 2026, 16:13
Beata Zatońska
Beata Zatońska
Dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
szkoła
Tak wygląda kalendarz szkolny 2026/2027
Shutterstock

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Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało kalendarz roku szkolnego 2026/2027. Podano w nim, ile dni wolnych będą mieć uczniowie. Rok szkolny 2026/2027 rozpoczyna się 1 września 2026, a kończy 25 czerwca 2027 r.

Rok szkolny zacznie się we wtorek 1 września 2026 r., a zakończy 25 czerwca 2027 r. Potem uczniów czekają wakacje - od 26 czerwca do 31 sierpnia. W ciągu roku wypada jednak kilka dłuższych przerw, które mogą być dobrą okazją do zaplanowania rodzinnego urlopu.

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Tyle dni wolnych będą mieć uczniowie

Ustawowo dzieci mają zagwarantowane 177 dni wolnych, do tego dyrektorzy szkół mogą dołożyć 10 kolejnych dni. 

Zimowa przerwa świąteczna

​​Zimowa przerwa świąteczna związana z Bożym Narodzeniem potrwa w tym roku od 23 do 31 grudnia 2026 r. Wolne są w tym czasie Wigilia (24 grudnia) i oba dni świąt, a całość domyka Nowy Rok, który wypada w piątek, a po nim od razu weekend (2-3 stycznia). Wystarczy więc wziąć urlop na 23 grudnia oraz od 28 do 31 grudnia (łącznie pięć dni), aby odpocząć aż 12 dni z rzędu. Drugi dzień świąt (26 grudnia) wypada w sobotę, więc pracownikowi przysługuje dodatkowy dzień wolny. "​Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin" - brzmi art. 130 § 2. Kodeksu Pracy. Termin tego dnia wyznacza pracodawca

Ferie zimowe 2027 - terminy  

​​Ferie zimowe trwają dwa tygodnie. Harmonogram ustala minister edukacji w porozumieniu z wojewodami i kuratorami oświaty. Najwcześniej, bo już 18 stycznia, na przerwę pójdą uczniowie z sześciu województw, między innymi podkarpackiego i dolnośląskiego.  

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  • ​​od 18 do 31 stycznia 2027 r.: podkarpackie, podlaskie, dolnośląskie, łódzkie, śląskie, opolskie 
  • od 1 do 14 lutego 2027 r.: mazowieckie, pomorskie, świętokrzyskie, lubelskie 
  • od 15 do 28 lutego 2027 r.: lubuskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie i małopolskie 

Wielkanoc, majówka i Boże Ciało 2027  

Wielkanoc wypada 28-29 marca 2027 r. ​​Dzieci mają wolne od czwartku 25 marca do wtorku 30 marca. W 2027 r. majówka będzie krótsza: 1 maja to sobota, więc uczniów i dorosłych czekają trzy dni odpoczynku (1-3 maja). Boże Ciało przypada 27 maja.

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Źródło: dziennik.pl
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Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało kalendarz roku szkolnego 2026/2027. Podano w nim, ile dni wolnych będą mieć uczniowie. Rok szkolny 2026/2027 rozpoczyna się 1 września 2026, a kończy 25 czerwca 2027 r.
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