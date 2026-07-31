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Prezes ZNP: Nauczyciele odchodzą z zawodu, jeśli tylko mogą

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31 lipca 2026, 11:09
oprac. Kamil Nowak
redaktor, wydawca
Prezes ZNP: Nauczyciele odchodzą z zawodu, jeśli tylko mogą
Prezes ZNP: Nauczyciele odchodzą z zawodu, jeśli tylko mogą
Shutterstock

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Nauczyciele już teraz odchodzą z zawodu, jeśli mają taką możliwość - powiedział PAP prezes ZNP Sławomir Broniarz pytany o kryzys demograficzny. Dodał, że trzeba dyskutować m.in. o tym, co zrobić, aby przyszli nauczyciele mogli uczyć w jednej szkole, a nie w jednym powiecie.

Kryzys demograficzny

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, liczba ludności Polski na koniec czerwca spadła o 159 tys. rdr do 37,243 mln. Tempo ubytku rzeczywistego w I półroczu wyniosło minus 0,24 proc., co oznacza, że na każde 10 tys. mieszkańców Polski ubyły 24 osoby (wobec 23 osób przed rokiem). Ze wstępnych danych wynika, że w I półroczu zarejestrowano ok. 115,0 tys. urodzeń żywych, tj. o ok. 1 tys. mniej niż rok wcześniej.

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O skutki kryzysu demograficznego dla nauczycieli PAP zapytała prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomira Broniarza. Zwrócił on uwagę, że ZNP o problemie demograficznym w polskiej edukacji mówi od 2011 r. - Już wtedy pojawiały się symptomy radykalnego spadku liczby urodzeń. Sygnalizowaliśmy, że rodzi się katastrofa demograficzna - powiedział.

Warunki funkcjonowania szkół i pracy nauczycieli

Wtedy też - dodał - związkowcy alarmowali ówczesne ministerstwo edukacji o potrzebie poważnej dyskusji na temat warunków funkcjonowania szkół i pracy nauczycieli oraz sposobu przygotowywania do zawodu przyszłych nauczycieli. Jednak w jego ocenie, tego problemu do tej pory nie rozwiązano.

- Dla nas kwestią kluczową jest również to, żebyśmy dyskutowali o tym, jak przygotować do zawodu przyszłych nauczycieli, którzy nie mogą uczyć tylko jednego przedmiotu, ale będą musieli uczyć matematyki, fizyki i chemii oraz żebyśmy dyskutowali o tym, aby mogli uczyć w jednej szkole, a nie w jednym powiecie – zaznaczył.

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Zmniejszenie liczebności klas

Prezes ZNP zauważył jednocześnie, że obecnie powinno się wprowadzać ustawowe rozwiązania, które zmniejszą liczebność klas, szczególnie w szkołach ponadpodstawowych, co poprawi warunki pracy. Przyznał jednocześnie, że kryzys demograficzny powoduje automatyczny spadek liczby uczniów w klasie.

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- Taka tendencja jest widoczna gołym okiem i już dzisiaj powinniśmy się do tego przygotowywać – podkreślił.

Należy więc – dodał – odpowiedzieć na pytanie, co robić z bardzo małymi szkołami, które są dla samorządu kosztowne oraz jak rozmawiać z rodzicami i nauczycielami, żeby pogodzić interesy wszystkich stron.

- Rodzice mówią: chcę mieć szkołę 100 metrów od domu. Tam istniała od dawna i powinna istnieć dalej. Tyle, że w tej szkole mamy czasem 80 uczniów – zauważył prezes ZNP.

Jak podkreślił, „musi więc być dialog organu prowadzącego, nauczycieli i rodziców”. - Co zrobić z tą placówką, żeby nie wyrzucać nauczycieli z rynku pracy? Nowych przecież nie znajdziemy, bo mamy 3 proc. młodych nauczycieli. Inni nie chcą do tego zawodu przyjść – dodał. A jednocześnie – podkreślił - należy się zastanowić, co zrobić, by nie pogorszyć warunków edukacji dzieci.

Nauczyciele już teraz odchodzą z zawodu, jeśli mają taką możliwość

Zapytany, czy w związku z kryzysem demograficznym nauczyciele obawiają się, że za 10-15 lat będą się musieli przebranżowić, zwrócił uwagę, że jak wynika z niedawnego badania ZNP, przeprowadzonego przy pomocy Uniwersytetu Warszawskiego, nauczyciele już teraz odchodzą z zawodu, jeśli mają taką możliwość. Chęć pozostania w nim - dodał - deklaruje zaledwie 28 proc.

Broniarz podkreślił, że nauczyciele widzą alternatywę - szczególnie ci, którzy są nauczycielami praktycznej nauki zawodu i teoretycznych przedmiotów zawodowych. - Którzy wiedzą, że poradzą sobie w gospodarce i przemyśle - dodał.

- To powoduje, że dyrektor szkoły ma kolosalny problem, co zrobić z wakatami - zaznaczył prezes ZNP. Przypomniał, że jest ich w sumie około 20 tys. - 11 tys. brakujących nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy i 9 tys. w wymiarze połowy etatu.

- Ktoś może uznać, że przy 600 tys. nauczycieli poradzimy sobie z taką liczbą wakatów. To nieprawda - ocenił. - Mówię to z własnego, dyrektorskiego doświadczenia - jeśli zabrakłoby mi nauczycieli do nauki maszynopisania, a w mojej szkole taka była, to na rynku pracy nie miałem alternatywy - wyjaśnił.

Jego zdaniem będzie dochodzić do podobnych sytuacji.

Reforma systemu edukacji

Zdaniem prezesa ZNP jesteśmy „w całym ciągu reformowania systemu edukacji”. - Stabilizacja jest iluzoryczna. Jeśli więc mamy nauczycieli, którzy w całym tym chaosie i tak chcą uczyć w szkole, to postawmy na tych ludzi - zaznaczył.

- Zaproponujmy godziwe wzrosty wynagrodzeń, o czym ZNP pisze o swojej inicjatywie ustawodawczej. Zaproponujemy takie rozwiązania, które po pierwsze, zatrzymają nauczycieli w zawodzie, a po drugie, przyciągną do niego młodych, bo obecna średnia w zawodzie to 50 lat - powiedział.

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Źródło: PAP
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