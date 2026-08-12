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Nowa podstawa programowa 2026. Jakie zmiany w szkołach i przedszkolach wchodzą w życie od 1 września? [Kompas jutra]

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12 sierpnia 2026, 15:09
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
nowa podstawa programowa 2026 szkoła przedszkole zmiany
nowa podstawa programowa 2026 szkoła przedszkole zmiany
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Nowa podstawa programowa 2026 wynika z programu "Reforma26. Kompas Jutra" i obejmuje wszystkie przedszkola i uczniów klas I i IV szkoły podstawowej od 1 września 2026 r. Jakie zmiany wchodzą w życie w tym roku?

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Nowa podstawa programowa 2026 - przedszkola, klasy I i IV

Od 1 września 2026 r. nowa podstawa programowa "Reforma26. Kompas Jutra" (reforma26) obejmie wszystkie przedszkola, a także klasy I i IV szkół podstawowych (także niepubliczne). Podstawą prawną stanowią rozporządzenia podpisane przez minister edukacji Barbarę Nowacką (Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 11 marca 2026 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością, Dziennik Ustaw z 2026, poz. 378; Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 12 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, Dziennik Ustaw z 2026, poz. 380). Reforma przeprowadzana jest etapowo od 2025 r. – w pierwszym roku dodano dwa przedmioty - edukację obywatelską (zamiast HiT w szkołach ponadpodstawowych) i edukację zdrowotną (w szkołach ponadpodstawowych i w klasach IV-VIII szkół podstawowych, która zastąpiła wychowanie do życia w rodzinie i ostatecznie była nieobowiązkowa), a także zmieniono podstawę programową WF-u. Kolejny etap to 1 września 2026 r. W tym dniu zacznie obowiązywać nowa podstawa programowa w przedszkolu, w klasach I i IV szkoły podstawowej oraz tydzień projektowy w szkołach (fakultatywnie). Jednym z efektów reformy ma być zmniejszenie przeciążenia liczbą godzin w klasach VII i VIII.

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Jak czytamy na stronie reforma26.men.gov.pl dzięki zmianom "Szkoła ma stać się bardziej przyjazna, dawać uczniom solidną, aktualną i pogłębioną wiedzę, a jednocześnie wspierać rozwój emocjonalny i społeczny. Uczyć w sposób skuteczny, nowoczesny i dopasowany do potrzeb uczniów. Postępy w nauce oraz dobrostan uczniów będą na bieżąco monitorowane. Czas w szkole będzie lepiej wykorzystany, m.in. na pogłębianie wiedzy i rozwijanie zainteresowań uczniów. Będzie więcej zajęć praktycznych i doświadczeń edukacyjnych, a także tygodnie projektowe, w trakcie których uczniowie będą rozwijać różnorodne umiejętności, w szczególności umiejętność pracy zespołowej."

Następne zmiany wejdą w życie:

  1. od 1 września 2027 r. - nowe podstawy programowe zaczną obowiązywać w klasach I szkół ponadpodstawowych i wejdzie w życie obligatoryjny tydzień projektowy;
  2. w 2031 r. - egzaminy w nowej formule (egzamin ósmoklasisty i maturalny dla absolwentów liceów ogólnokształcących);
  3. w 2032 r. - egzaminy w nowe formule dla absolwentów techników.
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Pobierz nowe podstawy programowe dla przedszkola od 1 września 2026 r. »

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Nowa podstawa programowa 2026 - szkoła podstawowa

Pobierz nowe podstawy programowe dla szkół podstawowych od 1 września 2026 r. »

Jakie nowe przedmioty będą w szkole od września 2026 r.?

W klasie IV szkoły podstawowej od 1 września 2026 r. dochodzi nowa przyroda (będzie kontynuowana do klasy VI) oraz zajęcia praktyczno-techniczne. Przyroda ma docelowo być nauczana 3 godz. w tygodniu aż do klasy VI (biologia, geografia, chemia, fizyka). Natomiast zajęcia praktyczno-techniczne zastąpią technikę i będą odbywały się w wymiarze 2 godz. tygodniowo. Przewiduje się dla nich dwugodzinne bloki lekcyjne.

Zmiany w zakresie nauczania przedmiotów ścisłych (biologia, fizyka, chemia i geografia) tłumaczone są w następujący sposób:

  • Po pierwsze, żeby odciążyć uczniów ostatnich klas, którzy spędzali w szkole nawet 40 godzin tygodniowo – to tyle, co pełny etat!
  • Po drugie, aby we wcześniejszych klasach uczyć przedmiotów przyrodniczych w sposób zintegrowany, łącząc zagadnienia z zakresu biologii, chemii, fizyki i geografii. Ten model świetnie sprawdza się w innych państwach. Interdyscyplinarnego przedmiotu “science” uczą się dzieci w Singapurze, Australii czy Irlandii – czyli w krajach o najlepszych wynikach w międzynarodowych badaniach dotyczących wiedzy przyrodniczej.

Z nowości wzrośnie liczba godzin do dyspozycji dyrektora: w klasach IV–VIII z 4 do 6, a w klasach IV–VIII przynajmniej 1 godzina wychowawcza w miesiącu ma być poświęcona bezpiecznemu zachowaniu w sytuacjach zagrożenia w czasie pokoju i wojny.

W związku z wprowadzaniem reformy w życie przewidziano również pomoc dla nauczycieli. Instytut Badań Edukacyjnych - PIB na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej przygotowuje strategię wdrażania reformy, która obejmie szereg działań wspierających nauczycieli. To m.in. poradniki metodyczne, szkolenia, doradztwo metodyczne czy pilotaże proponowanych zmian. Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje również zlecenie uczelniom realizacji studiów podyplomowych, w których nauczyciele będą mogli brać udział bezpłatnie.

Nowa przyroda w szkołach od 2026 r.

Nowa przyroda ma być przedmiotem interdyscyplinarnym - łączy w sobie biologię, geografię, chemię i fizykę. Jak już zostało wspomniane będzie realizowana w klasach IV–VI szkoły podstawowej w wymiarze po 3 godziny tygodniowo w każdej klasie. Celem nowe koncepcji jest rozwój szeregu kompetencji przekrojowych, przede wszystkim krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów oraz dbania o siebie i innych. Stawia się na praktyczną stronę nauczania. Uczeń ma być odkrywcą uczącym się poprzez działanie, takie jak eksperymenty, obserwację natury w terenie i pracowni, prowadzenie własnych badań: zadawanie pytań, sprawdzania swoich pomysłów, notowania wyników i wyciągania wniosków. Mają być przeprowadzane w co najmniej 2-godzinnych blokach lekcyjnych, co umożliwi realizację zadań wymagających większej ilości czasu.

Zajęcia praktyczno-techniczne w szkołach od 2026 r.

Zamiast techniki wracają zajęcia praktyczno-techniczne. Obejmą klasy od IV do VI szkół podstawowych w wymiarze 2 godzin tygodniowo w każdej klasie. Uczniowie na tych lekcjach nauczą się konkretnych umiejętności. Będą tworzyli własne projekty – od pomysłu, przez wykonanie, aż po pokazanie gotowej pracy. Posiądą umiejętność planowania i rozwiązywania problemów. Staną się bardziej samodzielni, odpowiedzialni i nauczą się współpracy oraz bezpiecznego używania narzędzi. Nauczyciel pełni rolę mentora - nie podaje gotowych odpowiedzi i rozwiązań, a naprowadza, korzystając z pokazów, dyskusji czy instruktaży. Te zajęcia również będą planowane w 2-godzinnych blokach w celu umożliwienia realizacji zadań i projektów, które wymagają większej ilości czasu.

Ramowy plan nauczania - klasy I-III

Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 12 marca 2026 r. (Dz. U. poz. 380):

RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ, W TYM SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ, Z WYJĄTKIEM SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM1)

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Klasy I-III

Razem

w trzyletnim okresie

nauczania

Tygodniowy wymiar godzin w klasie

I

II

III

1

Edukacja wczesnoszkolna

21

21

21

63

Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły

3

3

Ogółem

66

66

Religia/etyka2)

 

 

Język mniejszości narodowej / język mniejszości etnicznej / język regionalny / własna historia i kultura3)

 

 

Geografia państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa4)

 

 

Zajęcia sportowe5)

 

 

Dodatkowe zajęcia edukacyjne6)

 

 

Język migowy6)

 

 

Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej7)

 

 

1. W klasach I-III szkoły podstawowej podziału godzin w każdej klasie na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne (edukacja polonistyczna, edukacja w zakresie języka obcego nowożytnego, edukacja matematyczna, edukacja przyrodnicza, edukacja społeczna, edukacja artystyczna oraz edukacja techniczna i informatyczna) dokonuje nauczyciel prowadzący te zajęcia.

2. W klasach I-III szkoły podstawowej na zajęcia wychowania fizycznego należy przeznaczyć po 3 godziny tygodniowo w każdej klasie.

3. W przypadku powierzenia prowadzenia zajęć z zakresu edukacji artystycznej - plastyki, edukacji artystycznej - muzyki, edukacji technicznej i informatycznej, wychowania fizycznego lub edukacji w zakresie języka obcego nowożytnego nauczycielom posiadającym odpowiednie kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2024 r. poz. 986, z późn. zm.12)), innym niż nauczyciel, któremu powierzono prowadzenie edukacji wczesnoszkolnej, tygodniowy wymiar godzin tych zajęć wynosi dla:

  1. edukacji artystycznej - plastyki i muzyki - po 1 godzinie w każdej klasie;
  2. edukacji technicznej i informatycznej - po 2 godziny w każdej klasie;
  3. wychowania fizycznego - po 3 godziny w każdej klasie;
  4. edukacji w zakresie języka obcego nowożytnego - po 2 godziny w każdej klasie.

4. Minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, w każdym roku szkolnym, wynosi:

  1. w oddziale specjalnym - po 12 godzin na oddział;
  2. w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym - po 2 godziny na ucznia.

Ramowy plan nauczania - klasy IV-VIII

Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 12 marca 2026 r. (Dz. U. poz. 380):

p.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne
i zajęcia z wychowawcą

Klasy IV-VIII

Razem

w pięcioletnim okresie

nauczania

Tygodniowy wymiar godzin w klasie

IV

V

VI

VII

VIII

1

Język polski

5

5

5

5

5

25

2

Język obcy nowożytny

3

3

3

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

3

Drugi język obcy nowożytny albo język łaciński9)

-

-

-

4

Muzyka

1

1

1

1

-

4

5

Plastyka

1

1

1

1

-

4

6

Historia

1

2

2

2

2

9

7

Edukacja obywatelska

-

-

1

1

-

2

8

Przyroda

3

3

3

-

-

9

9

Geografia

-

-

-

2

1

3

10

Biologia

-

-

-

2

1

3

11

Chemia

-

-

-

1

2

3

12

Fizyka

-

-

-

1

2

3

13

Matematyka

4

4

4

4

4

20

14

Informatyka

1

1

1

1

1

5

15

Zajęcia praktyczno-techniczne

2

2

2

-

-

6

16

Wychowanie fizyczne

4

4

4

4

4

20

17

Edukacja dla bezpieczeństwa

-

-

-

-

1

1

18

Zajęcia z wychowawcą

1

1

1

1

1

5

Razem na obowiązkowe zajęcia edukacyjne i zajęcia z wychowawcą

26

27

28

31 + 28)

29 + 28)

141 + 48)

Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły

6

6

Ogółem

147 + 48)

Religia/etyka2)

Edukacja zdrowotna10)

Język mniejszości narodowej / język mniejszości etnicznej / język regionalny / własna historia i kultura3)

Geografia państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa4)

Zajęcia sportowe5)

Dodatkowe zajęcia edukacyjne6)

Język migowy6)

Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej7)

Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego11)

-

-

-

minimum

10 godzin

w roku

minimum

10 godzin

w roku

minimum

20 godzin

w dwuletnim okresie

nauczania

Zobacz również:
Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 11 marca 2026 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością (Dziennik Ustaw z 2026, poz. 378)

Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 12 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dziennik Ustaw z 2026, poz. 380)

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Źródło: INFOR
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