REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Kryzys kadrowy w oświacie? Tysiące wakatów przed nowym rokiem szkolnym

Kryzys kadrowy w oświacie? Tysiące wakatów przed nowym rokiem szkolnym

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
06 sierpnia 2026, 13:12
oprac. Tomasz Lipczyński
redaktor, wydawca
Kryzys kadrowy w oświacie? Tysiące wakatów przed nowym rokiem szkolnym
Kryzys kadrowy w oświacie? Tysiące wakatów przed nowym rokiem szkolnym
Gazeta Prawna
GazetaPrawna.pl

REKLAMA

REKLAMA

Na dzień 29 lipca 2026 r. w bazach kuratorów wykazano łącznie 15 tys. 729 ofert pracy i 10 tys. 895 wolnych etatów dla nauczycieli w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i ministrów - poinformowała wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer.

Szkoły gorączkowo szukają pracowników

Wiceministra Lubnauer odpowiedziała na interpelację ws. wakatów w szkołach. Posłanka Dorota Łoboda (KO) przywołała dane kuratoriów oświaty, według których w połowie lipca w banku ofert pracy dla nauczycieli znajdowało się ponad 20 tys. ogłoszeń. Tymczasem media - dodała - w „alarmistycznym tonie” donoszą o „wyjątkowo trudnej sytuacji związanej z brakiem nauczycieli”.

REKLAMA

REKLAMA

Wiceszefowa MEN odparła, że na 29 lipca 2026 r. wykazano łącznie 15 tys. 729 ofert pracy i 10 tys. 895 wolnych etatów dla nauczycieli w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i ministrów.

Przekazała, że jeśli chodzi o poprzednie lata, to na 29 lipca liczba ta wynosiła: w 2024 r. 18 tys. 605 ofert i 12 tys. 440 etatów; w 2025 r. 16 tys. 061 ofert i 11 tys. 029 etatów.

Ruch kadrowy nauczycieli

Dynamika ruchu kadrowego nauczycieli monitorowana jest na podstawie ogłoszeń o wolnych miejscach pracy dla nauczycieli, o których, zgodnie z przepisami, dyrektorzy szkół informują kuratora oświaty. Informacje o wolnych stanowiskach pracy udostępniane są na stronach kuratoriów oświaty.

REKLAMA

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka Zakres podstawowy
Autopromocja

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka
Zakres podstawowy

Sprawdź

Wiceszefowa MEN przekazała, że na zwiększoną aktualnie liczbę wykazanych wolnych miejsc pracy wpływa trwający tzw. ruch służbowy nauczycieli związany z nowym rokiem szkolnym. Wyjaśniła, że każdego roku w tym okresie rośnie liczba publikowanych ofert, bo część nauczycieli zmienia miejsce zatrudnienia i trwają rotacje pomiędzy szkołami.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Lubnauer podkreśliła, że przedstawione dane o wolnych stanowiskach „nie obrazują zatem realnych braków kadrowych w szkołach”, a liczba faktycznych niezapełnionych wakatów w roku szkolnym 2026/2027 będzie znana po rozpoczęciu nowego roku szkolnego.

Wiceministra dodała, że analizując kształtowanie się liczby ofert pracy na przestrzeni roku w latach poprzednich, można zaobserwować schemat, zgodnie z którym wraz z początkiem września liczba ta „znacząco obniża się w stosunku do stanu wakacyjnego”.

Dane z poprzednich lat pokazują powtarzający się schemat

Według danych przedstawionych przez Lubnauer, w 2024 r.: 1 lipca było 13 tys. 341 ofert i 9 tys. 083 etatów; 29 lipca – 18 tys. 605 ofert i 12 tys. 440 etatów; 20 sierpnia - 12 tys. 524 ofert i 8 tys. 451 etatów; 5 września - 4 tys. 248 ofert i 2 tys. 844 etatów.

W 2025 r.: 1 lipca – 8 tys. 874 ofert i 6 tys. 309 etatów; 29 lipca – 16 tys. 061 ofert i 11 tys. 029 etatów; 20 sierpnia - 10 tys. 611 ofert i 7 tys. 294 etatów; 5 września - 3 tys. 579 ofert i 2 tys. 358 etatów.

Wiceministra oceniła, że w tym roku może być podobnie. Dostępne na ten moment dane dotyczące 2026 r. to: 1 lipca - 9 tys. 383 ofert i 6,5 tys. etatów; 29 lipca - 15 tys. 729 ofert i 10 tys. 895 etatów.

Lubnauer zaznaczyła przy tym, że na liczbę ofert pracy wykazanych na dzień 1 lipca mogą wpływać podejmowane jeszcze w tym czasie działania związane z zakończeniem zajęć w danym roku szkolnym oraz decyzje o zmianie miejsca pracy lub o odejściu z zawodu w trakcie ferii letnich, a termin końca roku jest różny w kolejnych latach.

Skutki kryzysu demograficznego

Dodała, też, że 10 proc. z podanej liczby ofert i 14 proc. z liczby etatów stanowią nauczyciele wychowania przedszkolnego.

Lubnauer podkreśliła, że jak wynika z prognozy Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), do 2029 r. liczba dzieci w wieku 7–14 lat spadnie w Polsce o ok. 5 proc., a do 2034 r. - o około 19,5 proc.

„Z uwagi na znaczny spadek urodzeń i trwający kryzys demograficzny, w najbliższych latach liczba uczniów będzie stopniowo malała, co szczególnie będzie odczuwalne w wychowaniu przedszkolnym. Szacuje się, że w najbliższych 10 latach ubędzie ponad milion uczniów w wychowaniu przedszkolnym i szkołach podstawowych” – zaznaczyła.

Wskazała, iż można przypuszczać, że z powodu niżu demograficznego liczba wolnych etatów dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, ale także innych przedmiotów, będzie malała.

Powiązane
Praca dla nauczycieli. Szkoły zgłosiły ponad 20 tys. ofert
Praca dla nauczycieli. Szkoły zgłosiły ponad 20 tys. ofert
Szkoły znikają z mapy Polski. Liczba uczniów gwałtownie spadła
Szkoły znikają z mapy Polski. Liczba uczniów gwałtownie spadła
Prezes ZNP: Nauczyciele odchodzą z zawodu, jeśli tylko mogą
Prezes ZNP: Nauczyciele odchodzą z zawodu, jeśli tylko mogą
Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Edukacja
Stypendium szkolne z MOPS 2026/2027. Ile wynosi i kiedy złożyć wniosek? [Kryteria]
06 sie 2026

Niektóre gminy już przyjmują wnioski o stypendia szkolne. Wiele z nich wystartuje z naborem wraz z rozpoczęciem roku szkolnego. Świadczenie mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji. Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy składa się wnioski?
Kryzys kadrowy w oświacie? Tysiące wakatów przed nowym rokiem szkolnym
06 sie 2026

Na dzień 29 lipca 2026 r. w bazach kuratorów wykazano łącznie 15 tys. 729 ofert pracy i 10 tys. 895 wolnych etatów dla nauczycieli w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i ministrów - poinformowała wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer.
Najpopularniejsze kierunki studiów 2026 [Politechnika Krakowska]
05 sie 2026

Jakie są najpopularniejsze kierunki studiów na rok akademicki 2026/2027 na Politechnice Krakowskiej? Oto kierunki z największą liczbą kandydatów na jedno miejsce.
Wyprawka szkolna 2026 za min. 251-500 zł. W sierpniu rodzice zaczynają kupować wyprawki szkolne. Przy trójce dzieci to wydatek sięgający ponad 1 tys. zł
04 sie 2026

W sierpniu rodzice zaczynają kupować wyprawki szkolne. W 2026 roku kosztuje minimum od 251 zł do 500 zł. Przy trójce dzieci to wydatek sięgający ponad 1 tys. zł. Natomiast większość rodziców planuje wyższe wydatki na jedno dziecko. Niektórzy przeznaczają na ucznia aż 1251-1500 zł. W przypadku trójki dzieci wychodzi 3753-4500 zł.

REKLAMA

Prezes ZNP: Nauczyciele odchodzą z zawodu, jeśli tylko mogą
31 lip 2026

Nauczyciele już teraz odchodzą z zawodu, jeśli mają taką możliwość - powiedział PAP prezes ZNP Sławomir Broniarz pytany o kryzys demograficzny. Dodał, że trzeba dyskutować m.in. o tym, co zrobić, aby przyszli nauczyciele mogli uczyć w jednej szkole, a nie w jednym powiecie.
Asystent prokuratora – fundament sprawnej prokuratury, grupa zawodowa która może niedługo się znacznie zmniejszyć
29 lip 2026

W najbliższym czasie należy liczyć się ze zmniejszeniem liczby osób zatrudnionych na stanowisku asystenta prokuratora. Wielu z nich planuje podjąć pracę jako asystenci sędziego. Co jest powodem takiej sytuacji, zauważalnej przez Ministerstwo Sprawiedliwości?
Skarga do sądu na wynik egzaminu ósmoklasisty i matury. Czy takie postępowanie jest potrzebne?
28 lip 2026

Czy wprowadzenie szybkiego trybu postępowania sądowego umożliwiającego weryfikację wyników egzaminu ósmoklasisty, matury i egzaminów zawodowych jest potrzebne? Do MEN wpłynęła propozycja podjęcia działań legislacyjnych, które mogłyby istotnie wpłynąć na sytuację egzaminowanych.
Nie tylko medycyna. Te kierunki studiów okazały się hitami rekrutacji w Rzeszowie
28 lip 2026

Największą popularnością wśród kandydatów na Uniwersytecie Rzeszowskim cieszył się kierunek lekarski, a na Politechnice Rzeszowskiej - lotnictwo i kosmonautyka. Pierwsza tura rekrutacji na obu uczelniach dobiegła końca, ale nabór wciąż trwa na uczelniach niepublicznych.

REKLAMA

Jakie przedmioty są w 7. klasie? Lista lekcji i liczba godzin. Uważana jest za najgorszą - czy słusznie?
27 lip 2026

7 klasa szkoły podstawowej uważana jest za najgorszą - czy słusznie? Od września 2026 r. będzie w niej aż 14 przedmiotów obowiązkowych oraz godzina wychowawcza. Ile godzin nauki w tygodniu mają uczniowie siódmej klasy? Jakie przedmioty odchodzą, a jakie dochodzą do planu lekcji?
Kosmiczna kariera kusi młodych. Minister mówi o wzroście zainteresowania studiami
27 lip 2026

Zainteresowanie kierunkami studiów związanymi z sektorem kosmicznym wzrosło o ponad 30 proc. - poinformował minister nauki Marcin Kulasek. Według niego na większą popularność tych kierunków wpłynęła misja Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego na Międzynarodową Stację Kosmiczną oraz spotkania astronauty z młodymi ludźmi.
Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA