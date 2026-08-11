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Pomoc dla uczniów w roku szkolnym 2026/2027. Jakie świadczenia przysługują? [Lista]

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11 sierpnia 2026, 20:20
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji, dziennikarka, redaktorka, prawniczka, adwokatka (niewykonująca zawodu)
O jakie wsparcie mogą ubiegać się rodzice uczniów?
O jakie wsparcie mogą ubiegać się rodzice uczniów?
Shutterstock

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Przed nadchodzącym rokiem szkolnym warto poznać najważniejsze formy pomocy materialnej dla uczniów. Kto może skorzystać ze świadczeń? Czy trzeba spełnić dodatkowe kryteria? Jakie są terminy? Prezentujemy przydatną listę!

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Dobry start w 2026 roku

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku w wysokości 300 zł dla ucznia. Dla otrzymania tzw. świadczenia 300 plus nie jest wymagane kryterium dochodowe.

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Wnioski składa się w formie elektronicznej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w terminie do 30 listopada 2026 r. Z tego rodzaju wsparcia nie mogą korzystać studenci czy dzieci w zerówkach.

Stypendium szkolne 2026/2027

Stypendia szkolne gminy wypłacają uczniom, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej przykładowo bezrobociem, niepełnosprawnością, wielodzietnością czy zdarzeniem losowym.

Aby uzyskać taką pomoc, uczeń musi spełniać kryterium dochodowe, które aktualnie wynosi 823 zł na osobę w rodzinie. Stypendium gminy wypłacają przez okres od 1 do 10 miesięcy albo jednorazowo. Świadczenie wynosi od 99,20 do 248 zł miesięcznie. Jeżeli jest wypłacane jednorazowo, to nie może być wyższe niż 2480 zł.

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Wnioski o stypendia składa się w gminie do 15 września.

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Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny przyznaje się (niezależnie od stypendium szkolnego) raz lub kilka razy w roku uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Świadczenie to gminy wypłacają w formie rzeczowej lub pieniężnej.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo 620 zł. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie takiej pomocy.

Dodatek na rozpoczęcie roku szkolnego 2026/2027

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wynosi jednorazowo 100 zł. Przysługuje rodzicom, uprawnionym do zasiłku rodzinnego. Trzeba tu zatem spełnić kryterium dochodu, które wynosi 674 zł na osobę w rodzinie, a gdy członkiem rodziny jest niepełnosprawne dziecko – 764 zł.

Aktualnie trwa nabór wniosków o zasiłki na nowy okres. O dodatek trzeba zawnioskować do końca października.

Dodatek na dojazdy do szkoły lub internat

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania wypłacany jest jako tzw. dodatek na dojazdy do szkoły lub dodatek „na internat”. Gminy wypłacają to wsparcie przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września 2026 r. do czerwca 2027 r. Z dodatku mogą skorzystać osoby pobierające zasiłek rodzinny.

Ile wynoszą dodatki? W związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej lub artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny, można dostać 69 zł miesięcznie na dziecko. Z kolei dodatek w wysokości 113 zł miesięcznie na dziecko przysługuje w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki. Jeśli dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, to dodatek przysługuje również w szkole podstawowej.

Posiłek w szkole

Bezpłatne obiady dla uczniów samorządy zapewniają m.in. dzięki programowi „Posiłek w szkole i w domu”. Z takiej pomocy mogą skorzystać rodziny o niskich dochodach, będące w trudnej sytuacji. Kryterium dochodowe wynosi aktualnie 1646 zł na osobę w rodzinie.

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Źródło: INFOR
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