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Najpopularniejsze kierunki studiów 2026 [Politechnika Krakowska]

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05 sierpnia 2026, 15:30
najpopularniejsze kierunki studiów 2026 politechnika krakowska
Najpopularniejsze kierunki studiów 2026 [Politechnika Krakowska]
Źródło zewnętrzne

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Jakie są najpopularniejsze kierunki studiów na rok akademicki 2026/2027 na Politechnice Krakowskiej? Oto kierunki z największą liczbą kandydatów na jedno miejsce.

Najpopularniejsze kierunki studiów na Politechnice Krakowskiej w 2026 r.

Budownictwo, architektura, automatyka i robotyka, transport i logistyka, elektrotechnika i automatyka, mechanika i budowa maszyn oraz kierunki informatyczne cieszyły się największą popularnością w pierwszym cyklu rekrutacji na Politechnikę Krakowską. Kandydaci na większość kierunków otrzymali już informacje o kwalifikacji, teraz mają czas na złożenie dokumentów potwierdzających chęć studiowania. Trwa już drugi cykl rekrutacyjny na PK. Na studia można się rejestrować w trybie ciągłym (przez lipiec, sierpień i wrzesień) aż do połowy września. Kolejne postępowania zaplanowano w lipcu (trzy) i we wrześniu (dwa).

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Najpopularniejsze kierunki - Politechnika Krakowska

W letniej rekrutacji na rok akademicki 2026/2027 Politechnika Krakowska na ponad 40 kierunkach studiów I stopnia – stacjonarnych i niestacjonarnych – przygotowała ponad 4 tys. miejsc (w tym 3336 na studiach stacjonarnych). W pierwszym postępowaniu kwalifikacyjnym wpłynęło na nie 11,2 tys. podań od polskich i zagranicznych kandydatów. To więcej o 35 proc. niż przed rokiem.

Jesteśmy przygotowani na zwiększone zainteresowanie studiami wynikające z większej liczby tegorocznych maturzystów. Przygotowaliśmy więcej miejsc niż w ubiegłym roku, mamy też możliwość elastycznego reagowania na przebieg rekrutacji i zwiększenia limitów przyjęć na poszczególnych kierunkach. Już zwiększyliśmy liczbę miejsc na matematykę stosowaną, nie wykluczamy kolejnych takich ruchów w razie potrzeb, zgłaszanych przez dziekanów wydziałów – mówi prof. Katarzyna Bizon, prorektor ds. kształcenia i współprac z zagranicą.

Kandydaci z Polski najwięcej aplikacji (w liczbach bezwzględnych) złożyli na politechniczne prestiżowe klasyki: budownictwo, architekturę, automatykę i robotykę, transport i logistykę, elektrotechnikę i automatykę, mechanikę i budowę maszyn oraz prowadzone na kilku wydziałach kierunki z grupy IT (informatyka, informatyka stosowana, informatyka w inżynierii komputerowej, informatyka z cyberpsychologią).

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Najwięcej kandydatów na jedno miejsce

Największa konkurencja w przeliczeniu liczby kandydatów na jedno miejsce była na nowym kierunku PK - informatyce z cyberpsychologią (7 os./na miejsce, przygotowano 36 miejsc), a także na geoinformatyce, automatyce i robotyce, informatyce, architekturze krajobrazu. Z nowości dużym zainteresowaniem cieszy się także elektroenergetyka.

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Studia stacjonarne I stopnia 2026/2027 - kierunki studiów

Najwięcej podań w pierwszym postępowaniu kwalifikacyjnym w rekrutacji na PK na studia stacjonarne I stopnia na rok 2026/2027 złożono na kierunki:

  1. Budownictwo w j. polskim lub angielskim (W. Inżynierii Lądowej) – 1078 zgłoszeń (liczba miejsc: 504+36)
  2. Architektura w j. polskim lub angielskim (W. Architektury) – 1027 (liczba miejsc: 225+30)
  3. Automatyka i robotyka (W. Mechaniczny) – 562 (108 miejsc)
  4. Transport w j. polskim lub angielskim (W. Inżynierii Lądowej) – 500 (108+36)
  5. Informatyka (W. Informatyki i Matematyki) – 478 (108)
  6. Elektrotechnika i automatyka (W. Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej) – 460 (108)
  7. Mechanika i budowa maszyn w j. polskim lub angielskim (W. Mechaniczny) – 425 (108+18)
  8. Gospodarka przestrzenna (WIL/WA/WIŚiE) – 362 (108)
  9. Architektura krajobrazu (W. Architektury) – 322 (75)
  10. Matematyka stosowana (W. Informatyki i Matematyki) – 321 (90)

Czołówka kierunków studiów stacjonarnych I stopnia pod względem liczby zgłoszeń na jedno miejsce w pierwszym postępowaniu kwalifikacyjnym na PK to:

  1. Informatyka z cyberpsychologią (W. Informatyki i Matematyki) – 7 zgłoszeń/na 1. miejsce
  2. Geoinformatyka (W. Inżynierii Środowiska i Energetyki) – 5,39
  3. Automatyka i robotyka (W. Mechaniczny) – 5,20
  4. Informatyka (W. Informatyki i Matematyki) – 4,43
  5. Architektura krajobrazu (W. Architektury) – 4,29
  6. Elektrotechnika i automatyka (W. Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej) – 4,26
  7. Transport i logistyka w j. polskim lub angielskim (W. Inżynierii Lądowej) – 4,16
  8. Inżynieria medyczna (W. Mechaniczny) – 4,08
  9. Informatyka stosowana (W. Mechaniczny) – 4,04
  10. Architektura w j. polskim lub angielskim – 4,02

Rejestracja kandydatów z zagranicy trwała do 17 lipca. Największym zainteresowaniem w tej grupie cieszą się kierunki informatyczne, architektura, budownictwo, automatyka i robotyka.

Rekrutacja na Politechnikę Krakowską 2026-2027

Większość kandydatów, którzy wzięli udział w pierwszym postępowaniu, poznali jego wyniki (do 14 lipca ogłoszenie przyjętych na architekturę). Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na I rok studiów składają teraz wymagane dokumenty. Cały czas – aż do września – można brać udział w kolejnych postępowaniach rekrutacyjnych na Politechnikę Krakowską. Rejestracja – na stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia, a także niektóre kierunki na studiach II stopnia (magisterskich) – trwa w trybie ciągłym do września. W lipcu ogłoszone zostały wyniki jeszcze trzech postępowań rekrutacyjnych (17, 23 i 28 lipca). Na wolne miejsca (są widoczne w Portalu Rekrutacyjnym PK i Systemie elektronicznej rejestracji) cały czas można się zapisywać. Rejestracja będzie trwać także w sierpniu i wrześniu (postępowania 14 i 18 września).

Najwięcej miejsc na nowy rok akademicki Politechnika Krakowska przygotowała na kierunkach: budownictwo, architektura, informatyka (na kilku wydziałach), elektrotechnika i automatyka, transport i logistyka, energetyka, inżynieria środowiska, biotechnologia przemysłowa, technologia chemiczna, automatyka i robotyka, mechanika i budowa maszyn.

Wszystkie informacje o zasadach rekrutacji, harmonogramach prac komisji rekrutacyjnych na poszczególnych wydziałach, kierunkach studiów oraz wymaganych dokumentach można znaleźć w Portalu Rekrutacyjnym PK. Tam również możliwość przejścia do systemu elektronicznej rejestracji, gdzie na bieżąco aktualizowane są informacje o trwających wciąż naborach na poszczególne kierunki. Latem Politechnika rekrutuje też na wybrane kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia - m.in. architekturę, matematykę, fizykę techniczną, informatykę, elektrotechnikę i automatykę, inżynierię materiałową, energetykę czy inżynierię środowiska.

Źródło: Politechnika Krakowska

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oprac. Emilia Panufnik

Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości.  Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku Prawo. Doświadczenie zawodowe zdobywała w redakcjach oraz kancelariach prawnych. Z Grupą INFOR związana od 2012 roku. Pasjonuje się światem roślin i zwierząt.

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