Rok szkolny 2026/2027 z nowościami. Rusza obowiązkowa edukacja zdrowotna. Co ze zdrowiem seksualnym?
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Jakie nowości czekają na uczniów i nauczycieli w roku szkolnym 2026/2027? Między innymi w podstawie programowej znajdzie się obowiązkowa edukacja zdrowotna, która jeszcze niedawno wzbudzała w czasie debaty publicznej bardzo dużo negatywnych emocji.
- Rusza obowiązkowa edukacja zdrowotna
- Aktywność fizyczna, odżywianie i zdrowie psychiczne
- Zdrowie seksualne w szkole nadal nieobowiązkowe
Wraz z pierwszym dzwonkiem roku szkolnego 2026/2027 do szkół zawita szereg nowości, w tym również w zakresie podstawy programowej. Jedną z nich jest wprowadzenie jako przedmiotu obowiązkowego edukacji zdrowotnej. Nie jest to pierwsza próba w tym zakresie i wiele osób zapewne pamięta jak wiele emocji wzbudziły rok wcześniej działania MEN prowadzone w tym zakresie. Po roku kontrowersji jest mniej, a resort edukacji dostosował nowe rozwiązanie do oczekiwań społeczeństwa i wydzielił z wprowadzanego obowiązkowego przedmiotu część nieobowiązkową – zdrowie seksualne.
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Rusza obowiązkowa edukacja zdrowotna
Edukacja zdrowotna będzie obowiązkowo realizowana w szkole podstawowej w wymiarze po 1 godzinie tygodniowo w klasach IV–VIII, z tym, że:
a) w każdym roku szkolnym wymiar godzin zajęć edukacji zdrowotnej zmniejsza się o 1 godzinę w każdej z klas IV–VI i o 2 godziny w każdej z klas VII i VIII,
b) w klasie VIII zajęcia edukacji zdrowotnej będą realizowane niedłużej niż do końca stycznia;
Z kolei w szkołach ponadpodstawowych (liceum ogólnokształcącym, technikum i branżowej szkole I stopnia) przedmiot będzie realizowany w wymiarze po 1 godzinie tygodniowo w dwóch wybranych przez dyrektora szkoły klasach (I i II albo II i III albo I i III), z tym, że w każdym roku szkolnym, w którym są realizowane zajęcia edukacji zdrowotnej, wymiar godzin tych zajęć zmniejsza się o 3 godziny w każdej z klas. To właśnie godziny, o które jest pomniejszany wymiar godzin zajęć edukacji zdrowotnej jako przedmiotu obowiązkowego, będą przeznaczone na realizację nieobowiązkowych zajęć z zakresu zdrowia seksualnego. Zajęcia te będą realizowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji z 17 lipca 2026 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
Aktywność fizyczna, odżywianie i zdrowie psychiczne
O czym dzieci i młodzież będą uczyły się na obowiązkowych lekcjach, których tak bardzo obawiało się wielu rodziców? W podstawie programowej pozostało 9. z 10. Wcześniej planowanych działów tematycznych:
- wartości i postawy,
- zdrowie fizyczne,
- aktywność fizyczna,
- odżywianie,
- zdrowie psychiczne,
- zdrowie społeczne,
- zdrowie środowiskowe,
- dojrzewanie (w szkole podstawowej),
- internet i profilaktyka uzależnień,
- system ochrony (zdrowia w szkołach ponadpodstawowych).
Jak z tego wynika, w czasie lekcji zostaną poruszone tematy, które w debacie publicznej określane są jako największe problemy i zagrożenia dla młodych ludzi, czyli związane z postępującą otyłością, kryzysem zdrowia psychicznego czy wpływem życia wirtualnego na codzienność młodych ludzi i ich postawy w realnym świecie.
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Zdrowie seksualne w szkole nadal nieobowiązkowe
Jak już wskazano, przedmiot edukacja zdrowotna – zdrowie seksualne będzie realizowany nieobowiązkowo:
- w szkołach podstawowych w klasach IV–VI w wymiarze po 1 godzinie w roku szkolnym;
- w szkołach podstawowych w klasach VII i VIII w wymiarze po 2 godziny w roku szkolnym;
- w szkołach ponadpodstawowych w wymiarze po 3 godziny w roku szkolnym w dwóch klasach (I i II albo II i III albo I i III).
Nauczyciel prowadzący te zajęcia wraz z wychowawcą, w każdym roku szkolnym przed przystąpieniem do ich realizacji będzie przeprowadzał co najmniej jedno spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów niepełnoletnich oraz z uczniami pełnoletnimi. Uczniowie niepełnoletni nie będą brali udziału w nieobowiązkowych zajęciach, jeżeli ich rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału, natomiast uczniowie pełnoletni będą dokonywali tego rodzaju zgłoszenia we własnym zakresie.
rozporządzenie Ministra Edukacji z 17 lipca 2026 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz.U. z 2026 r. poz. 966)
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