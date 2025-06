Egzamin zawodowy lato 2025 – terminy i zasady zdawania [Formuła 2012, Formuła 2017, Formuła 2019]

Część pisemna egzaminu zawodowego dla zdających według formuły 2012 oraz 2017 odbędzie się 9 czerwca 2025 r. Osoby przystępujące do egzaminu w formule 2019 będą pisać część pisemną w dniach od 3 do 9 czerwca 2025 r. Z kolei część praktyczna – we wszystkich trzech formułach: 2012, 2017 i 2019 – zaplanowana została w okresie od 2 do 21 czerwca 2025 r.

Egzamin zawodowy lato 2025

W ramach egzaminu zawodowego przeprowadzanego zgodnie z Formułą 2019, do części pisemnej zgłoszono ponad 300 tysięcy zdających, reprezentujących 237 kwalifikacji zawodowych. Z kolei do części praktycznej przystąpi ponad 325 tysięcy osób, w ramach 242 kwalifikacji obejmujących różne zawody. Najpopularniejsze są:

Technik informatyk,

Technik żywienia i usług gastronomicznych,

Technik logistyk,

Technik pojazdów samochodowych,

Florysta,

Technik ekonomista,

Technik handlowiec,

Technik sterylizacji medycznej,

Technik elektryk,

Technik rolnik,

Technik hotelarstwa,

Technik usług kosmetycznych,

Technik reklamy,

Technik mechatronik,

Technik usług fryzjerskich,

Technik weterynarii,

Technik masażysta,

Technik administracji,

Technik elektronik.

W przypadku Formuły 2012, do części pisemnej egzaminu zawodowego zgłoszono ponad 200 osób, które przystąpią do egzaminu w ramach 45 kwalifikacji. Do części praktycznej zadeklarowano udział ponad 190 zdających w 52 kwalifikacjach przypisanych do wyodrębnionych zawodów. Z kolei w Formule 2017, do części pisemnej zgłoszono ponad 270 osób w 51 kwalifikacjach, natomiast do części praktycznej – ponad 350 kandydatów, którzy będą egzaminowani w 60 kwalifikacjach w wyodrębnionych zawodach.

Egzamin zawodowy: ile % zalicza?

Część pisemna obejmuje 40 zadań zamkniętych, z czterema możliwymi odpowiedziami, z których tylko jedna jest prawidłowa. Na rozwiązanie tej części zdający mają 60 minut. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 50% możliwych punktów.

Część praktyczna przeprowadzana jest na stanowisku egzaminacyjnym i trwa od 120 do 240 minut, w zależności od kwalifikacji, w ramach której odbywa się egzamin. Aby zaliczyć część praktyczną, zdający musi zdobyć minimum 75% punktów możliwych do uzyskania.

Egzamin zawodowy 2025: kiedy wyniki?

Centralna Komisja Egzaminacyjna przekazała, że wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów zawodowych przeprowadzonych w sesji letniej 2025 będą dostępne 29 sierpnia 2025 r. od godziny 10:00.

Dostęp do wyników będzie możliwy w następujący sposób:

dla egzaminów w Formule 2012 – wyniki zostaną opublikowane na stronach internetowych odpowiednich okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE),

– wyniki zostaną opublikowane na stronach internetowych odpowiednich okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE), dla egzaminów w Formule 2017 (egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie) oraz Formule 2019 (egzaminy zawodowe) – wyniki będą dostępne poprzez system SIOEPKZ, w Portalu Zdającego.

Ważne Do 8 września 2025 r. okręgowe komisje egzaminacyjne przekażą do szkół świadectwa, certyfikaty lub dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe i dyplomy zawodowe.

Egzamin zawodowy lato 2025: klucze odpowiedzi

Centralna Komisja Egzaminacyjna przekazała, że klucze odpowiedzi do części pisemnej egzaminu zawodowego przeprowadzanego w Formule 2019, realizowanego przy komputerze, nie będą publikowane.

Natomiast klucze odpowiedzi do części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, przeprowadzanego zgodnie z Formułą 2012 i Formułą 2017, zostaną udostępnione 13 czerwca 2025 r. od godz. 16:00 na stronie internetowej CKE.