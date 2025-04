Pierwsze w Polsce studia z administrowania ruchem dronów od października 2025 r. Rekrutacja już trwa

Lazarski Aviation Academy, lotnicza część Uczelni Łazarskiego, otwiera nowy kierunek studiów I stopnia - Administrowanie ruchem dronów. To pierwsze tego typu studia w Polsce, odpowiadające na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów w dynamicznie rozwijającej się branży bezzałogowych statków powietrznych. Rekrutacja już trwa, a pierwsze zajęcia ruszają w październiku 2025 roku.

Jak wygląda tegoroczny harmonogram matur? Kiedy będą publikowane arkusze maturalne? Kiedy będą publikowane wyniki matur 2025 r.? Z danych CKE wynika, że w 2025 r. przeprowadzonych zostanie ok. 572 541 egzaminów w części ustnej oraz ok. 1 445 986 egzaminów w części pisemnej.

Nowy produkt ubezpieczeniowy – Compensa Oświata zapewnia ochronę dziecku w wieku szkolnym przez całą dobę, niezależnie od tego, czy dziecko jest w szkole, w domu, na wakacjach czy w trakcie zajęć dodatkowych. Ubezpieczyciel zapewnia wysokie sumy na leczenie, rehabilitację, zabiegi i sprzęt medyczny – również w przypadkach, gdy nie orzeczono uszczerbku na zdrowiu. Dzieci i młodzież otrzymają także wsparcie w postaci dostępu do psychologa, informatyka i prawnika, jeśli będą ofiarą hejtu w Internecie.

