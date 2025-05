Matura 2025 r. Arkusz z odpowiedziami do obu testów: "Test – Język polski w użyciu" i "Test historycznoliteracki" [PDF]

Egzamin pisemny z polskiego na poziomie podstawowym składa się z trzech części. Maturzyści musieli rozwiązać dwa testy ("Język polski w użyciu" i "Test historycznoliteracki") oraz napisać tekst własny - rozprawkę na wybrany temat spośród dwóch podanych. W artykule zadania egzaminacyjne w formacie PDF (do ściągnięcia).

Rozprawka - matura 2025 r. język polski

"Źródło nadziei w czasach trudnych dla człowieka" i "Jak błędna ocena sytuacji wpływa na życie człowieka?" - tak brzmiały tematy rozprawki, którą musieli napisać maturzyści przystępujący w poniedziałek do egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym.

REKLAMA

Pisząc rozprawkę maturzyści musieli odwołać się do utworów literackich i wybranych kontekstów (np. historycznoliterackiego, literackiego, biograficznego, kulturowego, religijnego, mitologicznego, biblijnego, historycznego, filozoficznego, egzystencjalnego, politycznego, społecznego). Jednym z utworów musiała być lektura obowiązkowa. W arkuszu przypomniano listę lektur. Jeden z tematów do wyboru brzmiał: "Źródło nadziei w czasach trudnych dla człowieka", a drugi: "Jak błędna ocena sytuacji wpływa na życie człowieka?". Rozprawka miała liczyć co najmniej 300 wyrazów.

Ważne Za rozwiązanie testów maturzyści piszący mogą maksymalnie otrzymać 25 punktów, a za rozprawkę - maksymalnie 35 punktów. Na napisanie całego egzaminu z polskiego na poziomie podstawowym mieli 240 minut.

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych.

Matura z języka polskiego, poziom podstawowy, arkusz z wypracowaniem Matura z języka polskiego, poziom podstawowy, arkusz z wypracowaniem

Część testowa - matura 2025 r. język polski

TEST 2025 r. - Arkusz maturalny język polski poziom podstawowy test

Oba testy zawierały łącznie 14 zadań. Zadania odnosiły się do zacytowanych w arkuszu fragmentów tekstów. W pierwszym z testów z były to fragmenty tekstów: "Błękitna kropka" amerykańskiego astronoma Carla Sagana i „Ziemia 2.0 – poszukiwania nadal trwają" dziennikarki Marty Trepczyńskiej. Maturzyści mieli do rozwiązania pięć zadań. W jednym z nich musieli odwołując się do obu tekstów rozstrzygnąć, czy jest w nich mowa o takiej samej przyczynie zainteresowania kosmosem. Musieli też m.in. na podstawie obu tekstów napisać notatkę syntetyzującą na temat: "Odkrywanie kosmosu jako potrzeba człowieka".

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W drugim teście do rozwiązania było dziewięć zdań. Odnosiły się one do zacytowanych fragmentów tekstów, m.in. "Rozmowy Mistrza Polikarpa ze Śmiercią", wiersza Jana Andrzeja Morsztyna "Wiosna", "Pieśni 14." Jana Kochanowskiego, "Dziadów cz. III" Adama Mickiewicza, wiersza "Stabat Mater" Józefa Wittlina, wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego "Ten czas", "Tanga" Sławomira Mrożka i "Starego Prometeusza” Zbigniewa Herberta.

Przykład Maturzyści mieli za zadanie m.in. wyjaśnić, czym się różni postawa życiowa zalecana w przytoczonym fragmencie "Rozmowy Mistrza Polikarpa ze Śmiercią" od postawy życiowej zalecanej w przytoczonym fragmencie wiersza "Wiosna", podać argumenty, którymi podmiot liryczny w przytoczonym fragmencie "Pieśni 14" Kochanowskiego przekonuje rządzących, że ich obowiązkiem jest zawsze mieć na względzie dobro społeczeństwa oraz rozstrzygnąć czy obraz matki w przytoczonym fragmencie "Dziadów cz. III" jest podobny do obrazu matki we fragmencie wiersza "Stabat Mater".

Ważne W kontekście przytoczonego fragmentu wiersza "Ten czas" trzeba było wyjaśnić sens sformułowania "przejdziem w mit". W innych zadaniach trzeba było wyjaśnić, na czym polega groteskowy charakter sytuacji przedstawionej w przytoczonym fragmencie "Tanga", a także napisać czy postawa starego Prometeusza przedstawiona w utworze Herberta jest zgodna z mitologicznym pierwowzorem.

Maturzyści musieli też wykazać się znajomością "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego i wyjaśnić czego symbolem jest w tym dramacie Rycerz oraz znajomością powieści "Rok 1984" George’a Orwella. W arkuszu zamieszczono reprodukcję okładce książki, w której za pomocą różnych elementów graficznych przedstawiono interpretację powieści Orwella. Trzeba było wybrać dwa elementy graficzne i wyjaśnij ich sens w kontekście problematyki powieści.

ODPOWIEDZI DO TESTU - karta odpowiedzi matura 2025 r. jęz. polski poziom podstawowy

Zadania w części testowej egzaminu odnosiły m.in. do "Tanga" Sławomira Mrożka, "Rozmowy mistrza Polikarpa ze śmiercią", fragmentu "Dziadów" Adama Mickiewicza, wierszy Jana Kochanowskiego, Zbigniewa Herberta oraz powieści George'a Orwella "1984".

Matura 2025 r. - trzeba uzyskać minimum 30% punktów z egzaminów obowiązkowych.