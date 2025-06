CKE: Zasady oceniania matury 2025 z języka polskiego opublikowane! Sprawdź, co liczy się w teście i wypracowaniu [27 czerwca 2025]

Od 27 czerwca 2025 roku wiadomo już, w jaki sposób są oceniane odpowiedzi udzielane w części testowej matury z języka polskiego. Centralna Komisja Egzaminacyjna przypomina, że dopuszcza różne poprawne odpowiedzi, pod warunkiem że spełniają wymagania zadania.

Matura 2025. Część testowa: liczyła się precyzja i zrozumienie polecenia

Jednocześnie komisja zastrzegła, że odpowiedzi nieprecyzyjne, niejednoznaczne lub niejasne były uznawane za błędne. Jeśli zdający podał kilka odpowiedzi, z których jedna była poprawna, a inne błędne – nie otrzymywał punktów za żadne z nich.

Odpowiedzi zawierające wyłącznie cytat nie były punktowane. Jeżeli dodatkowe informacje zawarte w odpowiedzi świadczyły o niezrozumieniu zagadnienia i zaprzeczały prawidłowemu rozwiązaniu, cała odpowiedź była oceniana na 0 punktów.

W przypadku zadań opartych na lekturach obowiązkowych, nawet pojedynczy błąd rzeczowy skutkował brakiem punktów. CKE zaakceptowało różne sposoby zaznaczania odpowiedzi w zadaniach zamkniętych – o ile były stosowane konsekwentnie. W przypadku rozwiązania zawierającego treści obraźliwe, wulgarne lub propagujące postępowanie niezgodne z prawem zostanie podjęta indywidualna decyzja dotycząca oceny tego rozwiązania, np. cała odpowiedź nie będzie podlegała ocenie.

Matura 2025. Wypracowanie: argumentacja była kluczowa

Zasady oceniania wypracowania również zostały doprecyzowane. Komisja podkreśliła, że praca musiała być wypowiedzią argumentacyjną – niezależnie od przyjętej formy, np. rozprawki, eseju, przemówienia czy artykułu. Do pełnej realizacji tematu wystarczały dwa argumenty, ale samo streszczenie utworu nie było uznawane za argument.

CKE zaznaczyła, że nie obowiązywał konkretny porządek omawiania lektur – najważniejsze było, by praca była spójna i logiczna. Egzaminatorzy nie mogli oceniać pracy na podstawie własnych wyobrażeń, jak „powinna wyglądać” – mieli brać pod uwagę tylko to, co faktycznie znalazło się w pracy. Jeśli temat odnosił się do człowieka, dopuszczalne było przywoływanie postaci literackich niebędących ludźmi, o ile spełniały funkcję argumentacyjną. Podobnie traktowano teksty kultury – można się było odwoływać także do dwóch kontekstów z tej samej kategorii.

Błąd kardynalny w interpretacji lektury obowiązkowej skutkował oceną 0 punktów za całą pracę. Brak rozwinięcia (np. tylko wstęp) również oznaczał 0 punktów w każdym kryterium. Jeśli wypracowanie liczyło mniej niż 300 słów, oceniane było tylko w dwóch kategoriach: formalnej i kulturowej.

W przypadku niesamodzielności pracy – np. kopiowania fragmentów z podręczników, internetu lub innego zdającego – egzamin był unieważniany. Uczeń nie tylko nie zdawał egzaminu, ale również nie będzie mógł podejść do poprawki w sierpniu. Kolejna szansa pojawi się dopiero w następnym roku.

Zdarzało się też, że uczniowie kopiowali fragmenty zadań egzaminacyjnych bez interpretacji – za takie wypracowania przyznawano 0 punktów, choć sam egzamin nie był unieważniany. Prace zawierające treści wulgarne, obraźliwe lub propagujące łamanie prawa podlegały indywidualnej ocenie – np. mogły nie otrzymać punktów za język i styl, albo w ogóle nie były oceniane.

Matura 2025. Szczegółowe zasady oceniania

Szczegółowe zasady oceniania rozwiązań zadań z egzaminu maturalnego 2025 zostały opublikowane na stronie CKE. Można je znaleźć TU.