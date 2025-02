14 żądań ZNP z 2024 r. wciąż niezrealizowanych w 2025 r. Co dalej? Ministerstwo Edukacji Narodowej oczywiście deklaruje w najnowszych komunikatach i wypowiedzi szefowej resortu: żadna zmiana nie będzie miała miejsca bez nauczycieli i bez konsultacji z nimi. No tak, ale nad zmianami trzeba pracować i je wdrażać - apelują nauczyciele! W konsekwencji są już opublikowane założenia do projektu ustawy.

W dniu 10 lipca 2024 r. Związek Nauczycielstwa Polskiego przesłał do MEN katalog spraw wymagających pilnego uregulowania oraz konkretne propozycje rozwiązań w zakresie wynagrodzeń nauczycieli. Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się poprawy sytuacji w zakresie warunków pracy nauczycieli, bo chociaż od kilku lat już są pewne reformy i podwyżki to wciąż brak kompleksowych regulacji i zmiany systemowej. Czas to zmienić. Czy w 2025 r.? Nie wydaje się (a w zasadzie pewne jest to), że nie uda się wdrożyć wszystkich proponowanych zmian przez ZNP. Jest jednak zielone światełko, ponieważ jak podaje w komunikacie z dnia 19 lutego 2025 r. ZNP: założenia projektu nowelizacji KN przedstawiono w dokumencie umieszczonym w „Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów”. Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (numer projektu: UD199). Tak więc to kolejny krok w realizacji postulatów zgłoszonych przez ZNP podczas prac ministerialnego zespołu ds. pragmatyki. Chodzi m.in. o wprowadzenie nagrody jubileuszowej za 45 lat pracy (400 proc. wynagrodzenia) i podwyższenie jubileuszówki za 40 lat pracy (300 proc.), korzystniejsze odprawy emerytalne, poprawienie przepisów o wynagradzaniu nauczycieli za godziny ponadwymiarowe – to tylko niektóre z planowanych przez MEN zmian w Karcie Nauczyciela.

Minister Edukacji Barbara Nowacka podkreśla: żadna zmiana nie będzie miała miejsca bez nauczycieli i bez konsultacji z nimi

Organizatorem konferencji na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie był: Urząd Miasta Krakowa - Wydział Edukacji i Projektów Edukacyjnych, Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna pn. „Krakowski Ośrodek Kariery”, oraz Uniwersytet Jagielloński. Na stronie MEN w komunikacie z dnia 24 lutego 2025 r. czytamy, że: Minister Edukacji Barbara Nowacka wzięła udział w konferencji dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych „Nauczanie jest cool. Jak zadbać o swój dobrostan” Ministra odnosząc się do informacji o zmianach wprowadzanych przez Ministerstwo Barbara Nowacka prosiła o zaufanie, że żadna zmiana nie będzie miała miejsca bez nauczycieli i bez konsultacji z nimi. Szefowa resortu mówiła też o zmianach, które wpłyną na pracę nauczycieli i przyczynią się do podniesienia prestiżu zawodu nauczyciela. Dobrostan nauczycieli ma bezpośredni wpływ na jakość edukacji oraz wyniki uczniów. Nauczyciele, którzy dbają o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne, są bardziej zaangażowani, kreatywni i efektywni w swojej pracy. Wspieranie dobrostanu nauczycieli przyczynia się do tworzenia pozytywnego środowiska szkolnego, które sprzyja nauce i rozwojowi uczniów.

Czy to są puste frazesy? Z jednaj strony tak, a z drugiej nie. ZNP oraz nauczyciele niewątpliwie powinni czuć się zaopiekowani przez MEN i Minister, bo co jak co, ale o tej grupie zawodowej jest chyba najgłośniej. Ale z drugiej strony głosy są też takie, że nauczyciele nie chcą pustych słów, obietnic, ciągłych deklaracji i pomocy dla nich - oni chcą działania, aktów prawnych, konkretnych przepisów. Nie chcą pracować na kilku etatach i dorabiać w innych zawodach, aby godnie żyć.

14 żądań Związku Nauczycielstwa Polskiego wystosowanych do MEN

chociaż już w dniu 10 lipca 2024 r. Związek Nauczycielstwa Polskiego przesłał do MEN katalog spraw wymagających pilnego uregulowania oraz konkretne propozycje rozwiązań w zakresie wynagrodzeń nauczycieli - ten postulaty wciąż nie są zrealizowane w całości. Nie wszystkie kwestie wydają się więc być dla rządu priorytetowe!

Żądanie 1: „Godne płace i wysoki prestiż nauczyciela”

ZNP żąda podjęcia i wzmożenia prac nad Inicjatywą Obywatelską ZNP „Godne płace i wysoki prestiż nauczyciela” (powiązanie wynagrodzeń nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce).

Żądanie 2: podwyżki o 15 a nie 5%

ZNP żąda podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli w 2025 r. co najmniej o 15 proc.

Żądanie 3: wsteczna podwyżka

ZNP żądał podjęcia wynagrodzenia od września 2024 r. nauczycieli mianowanych. Postulat już w tym zakresie jest nieaktualny.

ZNP chce uregulowania warunków pracy nauczycieli – dodatek za trudne i uciążliwe warunki pracy powinien być przyznawany nauczycielom pracującym w określonych warunkach, bez względu na rodzaj placówki.

Żądanie 5: rozliczenie godzin ponadwymiarowych

Dla ZNP istotna jest też kwestia uregulowania rozliczania godzin ponadwymiarowych w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub w dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia.

Żądanie 6: uregulowanie godzin ponadwymiarowych

Z żądaniem nr 6 wiąże się żądanie nr 5 w kwestii konkretnego uregulowania realizacji godzin ponadwymiarowych.

Żądanie 7: wycieczki szkolne

Podniesiono również kwestię uregulowania wyjazdów na szkolne wycieczki (zapłata za zaplanowane godziny ponadwymiarowe).

Żądanie 8: delegowanie nauczyciela do pracy poza siedzibę szkoły

Zwraca się również uwagę przez ZNP na zagadnienie uregulowania w ustawie Karta Nauczyciela – delegowanie nauczyciela do pracy poza siedzibę szkoły.

ZNP podkreśla konieczność wprowadzenia dodatku funkcyjnego dla nauczyciela kierownika wycieczki szkolnej.

Kolejna kwestia finansowa to podwyższenie dodatku za wychowawstwo do kwoty 500 zł.

Żądanie 11: nagrody jubileuszowe

Istotne jest też zagadnienie wprowadzenia nagrody jubileuszowej nauczycieli za 45 lat pracy w wysokości 350 % wynagrodzenia miesięcznego.

Żądanie 12: doraźne zastępstwa

Nie bez znaczenia są wytyczne dot. uregulowania w przedszkolach i szkołach problemu przydzielania tzw. doraźnych zastępstw, jako zajęć opiekuńczo wychowawczych realizowanych bezpłatnie, w ramach swojego czasu pracy przez nauczycieli specjalistów psychologów, pedagogów, pedagogów specjalnych, terapeutów, logopedów, doradców zawodowych, bibliotekarzy szkolnych oraz wychowawców świetlicy

Żądanie 13: maksymalna liczba oddziałów

Ważną kwestią jest również kwestia określenia maksymalnej liczebności oddziałów przedszkolnych i szkolnych na 20 osób.

Żądanie 14: odprawy emerytalne

Trzeba też szczególnie uhonorować nauczycieli pracujących niemalże całe życie w zawodzie nauczyciela. Stąd tak ważne jest ujednolicenie zasad dotyczących odprawy emerytalnej nauczycieli i pracowników samorządowych.

Kiedy zmiany w KN wejdą w życie?

Jak podkreśla się na stronie rządowej planowany termin przyjęcia projektu przez RM: II kwartał 2025 r.