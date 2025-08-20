AI w szkole. Rodzice uczniów zapytani, co sądzą o sztucznej inteligencji w edukacji

Czy szkoła powinna uczyć o zagrożeniach związanych z AI? Czy uczniowie powinni stosować narzędzia oparte na sztucznej inteligencji? SW Research Agencja Badań Rynku i Opinii zapytała o to rodziców.

AI w edukacji - co sądzą rodzice

Ankietowani rodzice pytani byli m.in., co myślą o wykorzystywaniu AI w edukacji, o plusy i minusy sztucznej inteligencji.

39 proc. rodziców biorących udział w badaniu przyznało, że ich dzieci korzystają z narzędzi opartych na AI w celach edukacyjnych. Według nich odbywa się to przede wszystkim w celu poszukiwania informacji (45 proc. wskazań), chociaż obserwują też inne zastosowania, takie jak streszczanie treści lektur (28 proc.), rozwiązywanie lub sprawdzanie zadań matematycznych (26 proc.) lub pracy domowej z innych przedmiotów (26 proc.) czy tłumaczenie materiałów edukacyjnych z innych języków (26 proc.).

32 proc. ankietowanych nie widzi żadnych przeciwwskazań, by uczeń wykorzystywał treści wygenerowane przez AI, jeśli ma to pomóc w zdobyciu dobrych ocen. Jeszcze więcej, bo 40 proc. respondentów, uważa, że sztuczna inteligencja powinna być dostępna w szkolnej edukacji na co dzień.

Zagrożenia związane z AI

35 proc. uczestników badania uważa, że technologia może pomóc w nauce przedmiotów sprawiających trudności, 31 proc. widzi w niej wsparcie w rozwijaniu kompetencji cyfrowych i przygotowaniu do kariery, a 30 proc. docenia ułatwiony dostęp do wartościowych materiałów edukacyjnych. Żadnych korzyści z AI w edukacji nie widzi 14 proc. ankietowanych.

Badani wyrażają też obawy. Najczęściej dotyczą one ograniczenia kreatywności uczniów (33 proc. wskazań), ryzyka uzależnienia od technologii w procesie nauki (31 proc.) oraz spadku umiejętności krytycznego myślenia, pisania i liczenia (31 proc.). Obawy związane z prywatnością czy nadmiernym czasem przed ekranem są rzadsze (16 proc. wskazań).

62 proc. respondentów uważa, że w programie nauczania powinny znaleźć się treści o zagrożeniach związanych z AI. 52 proc. chciałoby, aby szkoły uczyły, jak korzystać z jej możliwości w sposób bezpieczny i efektywny. 56 proc. chciałoby, by ich dzieci korzystały z AI najlepiej pod nadzorem nauczycieli lub rodziców. 49 proc. ma poczucie, że szkoły nie są jeszcze gotowe na takie wyzwanie.

Badanie SW Research Agencji Badań Rynku i Opinii na zlecenie Empiku przeprowadzono 2-15 lipca 2025 r. metodą CAWI (Computer-Assisted Web Interview – wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy strony WWW) na ogólnopolskiej 1005-osobowej grupie dorosłych respondentów mających dzieci. (PAP)