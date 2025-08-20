REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Szkoła » AI w szkole. Rodzice uczniów zapytani, co sądzą o sztucznej inteligencji w edukacji

AI w szkole. Rodzice uczniów zapytani, co sądzą o sztucznej inteligencji w edukacji

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
20 sierpnia 2025, 11:17
AI w szkole. Rodzice uczniów zapytani, co sądzą o sztucznej inteligencji
AI w szkole. Rodzice uczniów zapytani, co sądzą o sztucznej inteligencji
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Czy szkoła powinna uczyć o zagrożeniach związanych z AI? Czy uczniowie powinni stosować narzędzia oparte na sztucznej inteligencji? SW Research Agencja Badań Rynku i Opinii zapytała o to rodziców.

AI w edukacji - co sądzą rodzice

Ankietowani rodzice pytani byli m.in., co myślą o wykorzystywaniu AI w edukacji, o plusy i minusy sztucznej inteligencji.

REKLAMA

Autopromocja
Szkoła w czasach AI. Jak przygotować dzieci na wyzwania jutra
Teraz egzamin ósmoklasisty Język polski Arkusze do egzaminów 2025
Konteksty Matura 2025 Język polski

REKLAMA

39 proc. rodziców biorących udział w badaniu przyznało, że ich dzieci korzystają z narzędzi opartych na AI w celach edukacyjnych. Według nich odbywa się to przede wszystkim w celu poszukiwania informacji (45 proc. wskazań), chociaż obserwują też inne zastosowania, takie jak streszczanie treści lektur (28 proc.), rozwiązywanie lub sprawdzanie zadań matematycznych (26 proc.) lub pracy domowej z innych przedmiotów (26 proc.) czy tłumaczenie materiałów edukacyjnych z innych języków (26 proc.).

32 proc. ankietowanych nie widzi żadnych przeciwwskazań, by uczeń wykorzystywał treści wygenerowane przez AI, jeśli ma to pomóc w zdobyciu dobrych ocen. Jeszcze więcej, bo 40 proc. respondentów, uważa, że sztuczna inteligencja powinna być dostępna w szkolnej edukacji na co dzień.

Zagrożenia związane z AI

35 proc. uczestników badania uważa, że technologia może pomóc w nauce przedmiotów sprawiających trudności, 31 proc. widzi w niej wsparcie w rozwijaniu kompetencji cyfrowych i przygotowaniu do kariery, a 30 proc. docenia ułatwiony dostęp do wartościowych materiałów edukacyjnych. Żadnych korzyści z AI w edukacji nie widzi 14 proc. ankietowanych.

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka Zakres podstawowy
Autopromocja

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka
Zakres podstawowy

Sprawdź

REKLAMA

Badani wyrażają też obawy. Najczęściej dotyczą one ograniczenia kreatywności uczniów (33 proc. wskazań), ryzyka uzależnienia od technologii w procesie nauki (31 proc.) oraz spadku umiejętności krytycznego myślenia, pisania i liczenia (31 proc.). Obawy związane z prywatnością czy nadmiernym czasem przed ekranem są rzadsze (16 proc. wskazań).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

62 proc. respondentów uważa, że w programie nauczania powinny znaleźć się treści o zagrożeniach związanych z AI. 52 proc. chciałoby, aby szkoły uczyły, jak korzystać z jej możliwości w sposób bezpieczny i efektywny. 56 proc. chciałoby, by ich dzieci korzystały z AI najlepiej pod nadzorem nauczycieli lub rodziców. 49 proc. ma poczucie, że szkoły nie są jeszcze gotowe na takie wyzwanie.

Badanie SW Research Agencji Badań Rynku i Opinii na zlecenie Empiku przeprowadzono 2-15 lipca 2025 r. metodą CAWI (Computer-Assisted Web Interview – wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy strony WWW) na ogólnopolskiej 1005-osobowej grupie dorosłych respondentów mających dzieci. (PAP)

oprac. Kinga Olszacka
Powiązane
Wyprawka do przedszkola dla 3-latka [LISTA]
Wyprawka do przedszkola dla 3-latka [LISTA]
Masz dziecko w szkole? Sprawdź, jak złożyć wniosek o 300+ i kiedy otrzymasz pieniądze
Masz dziecko w szkole? Sprawdź, jak złożyć wniosek o 300+ i kiedy otrzymasz pieniądze
Jakie są przedmioty w 8 klasie szkoły podstawowej?
Jakie są przedmioty w 8 klasie szkoły podstawowej?
Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Edukacja
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
AI w szkole. Rodzice uczniów zapytani, co sądzą o sztucznej inteligencji w edukacji
20 sie 2025

Czy szkoła powinna uczyć o zagrożeniach związanych z AI? Czy uczniowie powinni stosować narzędzia oparte na sztucznej inteligencji? SW Research Agencja Badań Rynku i Opinii zapytała o to rodziców.

Masz dziecko w szkole? Sprawdź, jak złożyć wniosek o 300+ i kiedy otrzymasz pieniądze
19 sie 2025

Nie złożyłeś jeszcze wniosku o 300+? Czas ucieka, a tysiące rodzin wciąż nie skorzystało z programu „Dobry Start”. To 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym. Pieniądze, które mogą realnie odciążyć domowy budżet przy rosnących kosztach wyprawki. Wniosek składa się wyłącznie online i cała procedura zajmuje kilka minut. Sprawdź, kto może liczyć na wsparcie, jak wygląda składanie dokumentów w 2025 roku i kiedy środki trafią na konto.
Jakie są przedmioty w 8 klasie szkoły podstawowej?
19 sie 2025

W 8 klasie szkoły podstawowej jest 13 przedmiotów oraz godzina wychowawcza. Uczniowie mają o jedną godzinę nauki w tygodniu mniej niż w 7. klasie. Jakie przedmioty odchodzą, a jakie dochodzą do planu lekcji?
Wyprawka do przedszkola dla 3-latka [LISTA]
19 sie 2025

Ostatnie tygodnie sierpnia to czas kompletowania wyprawek dla dzieci uczących się w szkole, ale i przedszkolaków. Co zawiera przykładowa lista rzeczy niezbędnych do przedszkola dla 3-latka?

REKLAMA

Rekrutacja na polskie uczelnie w roku akademickim 2025/2026. Komunikat MNiSW w sprawie znajomości języka
18 sie 2025

Zbliża się rok akademicki 2025/2026 i trwają rekrutacje na uczelnie publiczne czy też niepubliczne. To ważny czas dla studentów rozpoczynających edukację na kolejnym poziomie. W dniu 13 sierpnia 2025 r. na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pojawił się ważny komunikat w sprawie zasad rekrutacji na polskie uczelnie. Co z niego wynika? Chodzi o znajomość języka.
Sławosz Uznański-Wiśniewski rusza w trasę po Polsce, będzie rozmawiał ze studentami
18 sie 2025

W nowym roku akademickim studenci polskich uczelni będą mieli okazję do spotkania z polskim astronautą Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim. Szczegółowy harmonogram ma być ogłoszony wkrótce.
Edukacja zdrowotna zastąpi WDŻ. Można z niej zrezygnować. Jaki jest program zajęć?
17 sie 2025

Edukacja zdrowotna zastąpi WDŻ czyli wychowanie do życia w rodzinie. Od 1 września 2025 roku będzie nieobowiązkowa. Można z niej zrezygnować do 25 września. Jaki jest program edukacji zdrowotnej i wymiar godzin tygodniowo?
Czy prace domowe wracają? Kiedy będzie rozporządzenie?
17 sie 2025

Czy obowiązkowe prace domowe wracają do szkół w roku 2025/2026? Kiedy można spodziewać się rozporządzenia przesądzającego o pracach domowych? Odpowiada Barbara Nowacka.

REKLAMA

Do 31 sierpnia 2025 r. zatrudnieni w szkołach pracownicy mogą składać wnioski o bon na laptopa
13 sie 2025

Nauczyciele i inni pracownicy pedagogiczni, którzy dotąd nie otrzymali bonu na laptopa, będą mogli wnioskować o wsparcie aż do 31 sierpnia 2025 r. Wnioski należy składać za pośrednictwem dyrektora szkoły.
Europejskie szkoły ograniczają smartfony. Polska przygotowuje regulacje
15 sie 2025

Ponad 90 proc. szkół w Europie wprowadziło ograniczenia w korzystaniu z telefonów komórkowych. W Polsce trwają prace nad ustawą, która od roku szkolnego 2025/2026 ma zakazać używania smartfonów w szkołach podstawowych. Regulacje budzą jednak zarówno poparcie, jak i obawy – dotyczące m.in. wpływu na edukację, bezpieczeństwo uczniów i kwestie prawne.

REKLAMA