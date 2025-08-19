Jakie są przedmioty w 8 klasie szkoły podstawowej?
W 8 klasie szkoły podstawowej jest 13 przedmiotów oraz godzina wychowawcza. Uczniowie mają o jedną godzinę nauki w tygodniu mniej niż w 7. klasie. Jakie przedmioty odchodzą, a jakie dochodzą do planu lekcji?
- Jakie przedmioty odchodzą w 8 klasie?
- Jakie przedmioty dochodzą w 8 klasie?
- Przedmioty w 8 klasie - lista
- Edukacja zdrowotna w 8 klasie
Jakie przedmioty odchodzą w 8 klasie?
Przede wszystkim ósmoklasiści nie będą mieli już plastyki i muzyki. Oznacza to minus 2 godziny zajęć tygodniowo. Jednak w miejsce tych przedmiotów dochodzą nowe. Co ważne, zmniejsza się tygodniowy wymiar geografii i biologii. Zamiast 2 godzin w tym roku uczniowie będą mieli tylko jedną geografię i jedną biologię.
Jakie przedmioty dochodzą w 8 klasie?
W 8 klasie dochodzą takie przedmioty jak WOS czyli wiedza o społeczeństwie oraz edukacja dla bezpieczeństwa. WOS-u uczniowie będą się uczyć 2 razy tygodniowo, a edukacji dla bezpieczeństwa raz.
Przedmioty w 8 klasie - lista
Oto lista wszystkich przedmiotów występujących w 8 klasie szkoły podstawowej:
- język polski – 5 godzin w tygodniu
- matematyka – 4 godziny w tygodniu
- WF – 4 godziny w tygodniu
- język obcy nowożytny – 3 godziny w tygodniu
- drugi język obcy nowożytny - 2 godziny w tygodniu
- chemia – 2 godziny w tygodniu
- fizyka – 2 godziny w tygodniu
- historia – 2 godziny w tygodniu
- wiedza o społeczeństwie – 2 godziny w tygodniu
- informatyka – 1 godzina w tygodniu
- geografia – 1 godzina w tygodniu
- biologia – 1 godzina w tygodniu
- edukacja dla bezpieczeństwa – 1 godzina w tygodniu
- godzina wychowawcza - 1 godzina w tygodniu
Łącznie uczniowie spędzą w szkole 31 godzin lekcyjnych. Dla porównania w 7. klasie mieli 33 lekcje tygodniowo.
Edukacja zdrowotna w 8 klasie
Od nowego roku szkolnego 2025/2026 ma obowiązywać nowy przedmiot szkolny: edukacja zdrowotna. W związku z licznymi kontrowersjami wokół tego przedmiotu zostanie wprowadzony jako nieobowiązkowy w wymiarze jednej lekcji tygodniowo. Rodzice będą mogli zrezygnować z niego do 25 września 2025 r.
