Strona główna » Edukacja » Szkoła » Jakie są przedmioty w 8 klasie szkoły podstawowej?

Jakie są przedmioty w 8 klasie szkoły podstawowej?

19 sierpnia 2025, 13:13
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
jakie przedmioty 8 klasa lista
Jakie przedmioty w 8 klasie? lista
Shutterstock

W 8 klasie szkoły podstawowej jest 13 przedmiotów oraz godzina wychowawcza. Uczniowie mają o jedną godzinę nauki w tygodniu mniej niż w 7. klasie. Jakie przedmioty odchodzą, a jakie dochodzą do planu lekcji?

Jakie przedmioty odchodzą w 8 klasie?

Przede wszystkim ósmoklasiści nie będą mieli już plastyki i muzyki. Oznacza to minus 2 godziny zajęć tygodniowo. Jednak w miejsce tych przedmiotów dochodzą nowe. Co ważne, zmniejsza się tygodniowy wymiar geografii i biologii. Zamiast 2 godzin w tym roku uczniowie będą mieli tylko jedną geografię i jedną biologię.

Jakie przedmioty dochodzą w 8 klasie?

W 8 klasie dochodzą takie przedmioty jak WOS czyli wiedza o społeczeństwie oraz edukacja dla bezpieczeństwa. WOS-u uczniowie będą się uczyć 2 razy tygodniowo, a edukacji dla bezpieczeństwa raz.

Przedmioty w 8 klasie - lista

Oto lista wszystkich przedmiotów występujących w 8 klasie szkoły podstawowej:

  1. język polski – 5 godzin w tygodniu
  2. matematyka – 4 godziny w tygodniu
  3. WF – 4 godziny w tygodniu
  4. język obcy nowożytny – 3 godziny w tygodniu
  5. drugi język obcy nowożytny - 2 godziny w tygodniu
  6. chemia – 2 godziny w tygodniu
  7. fizyka – 2 godziny w tygodniu
  8. historia – 2 godziny w tygodniu
  9. wiedza o społeczeństwie – 2 godziny w tygodniu
  10. informatyka – 1 godzina w tygodniu
  11. geografia – 1 godzina w tygodniu
  12. biologia – 1 godzina w tygodniu
  13. edukacja dla bezpieczeństwa – 1 godzina w tygodniu
  14. godzina wychowawcza - 1 godzina w tygodniu

Łącznie uczniowie spędzą w szkole 31 godzin lekcyjnych. Dla porównania w 7. klasie mieli 33 lekcje tygodniowo.

Edukacja zdrowotna w 8 klasie

Od nowego roku szkolnego 2025/2026 ma obowiązywać nowy przedmiot szkolny: edukacja zdrowotna. W związku z licznymi kontrowersjami wokół tego przedmiotu zostanie wprowadzony jako nieobowiązkowy w wymiarze jednej lekcji tygodniowo. Rodzice będą mogli zrezygnować z niego do 25 września 2025 r.

