Rekrutacja na polskie uczelnie w roku akademickim 2025/2026. Komunikat MNiSW w sprawie znajomości języka

Zbliża się rok akademicki 2025/2026 i trwają rekrutacje na uczelnie publiczne czy też niepubliczne. To ważny czas dla studentów rozpoczynających edukację na kolejnym poziomie. W dniu 13 sierpnia 2025 r. na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pojawił się ważny komunikat w sprawie zasad rekrutacji na polskie uczelnie. Co z niego wynika? Chodzi o znajomość języka.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zasad rekrutacji cudzoziemców na polskie uczelnie

Zbliża się rok akademicki 2025/2026 i trwają rekrutacje na uczelnie publiczne czy też niepubliczne. To ważny czas dla studentów rozpoczynających edukację na kolejnym poziomie. W dniu 13 sierpnia 2025 r. na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pojawił się komunikat w sprawie zasad rekrutacji cudzoziemców na polskie uczelnie. Co z niego wynika?

"Drodzy przyszli Studenci, Szanowni Rektorzy i Rodzice,

w ostatnich tygodniach pojawiło się wiele pytań i wątpliwości dotyczących zasad rekrutacji cudzoziemców na polskie uczelnie. Chciałbym zapewnić wszystkich, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nieustannie analizuje sytuację i działa z myślą o dobru całej społeczności akademickiej, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

Wprowadzane w tym roku przepisy mają na celu zagwarantowanie uczciwości i autentyczności procesu rekrutacyjnego oraz jego obiektywizację. Wiem jednak, że dla wielu osób nowe regulacje stały się źródłem niepotrzebnego stresu. Przede wszystkim pragnę podkreślić: osoby, które ukończyły polską szkołę średnią i posiadają polską maturę, nie muszą obawiać się o swoją przyszłość na polskich uczelniach. Takie osoby nie muszą przedstawiać żadnego dodatkowego dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego. Sytuacja jest inna w przypadku kandydatów z zagranicy, których w większym stopniu dotknęły ostatnie zmiany. Jesteśmy na dobrej drodze do wypracowania rozwiązań akceptowalnych dla wszystkich zainteresowanych. Część procesów urzędowych wykracza poza kompetencje naszego resortu i wymaga szerokiej, dobrej współpracy – robimy wszystko, aby tak właśnie było. W Ministerstwie trwają intensywne prace nad rozwiązaniami, które sprawią, że droga do polskiego wykształcenia będzie bardziej przejrzysta i dostępna dla wszystkich, którzy rzeczywiście pragną studiować w naszym kraju.

Ważne Nadrzędnym celem rozwiązań jest to, by nie dochodziło do wyłudzeń polskich wiz przez cudzoziemców, którzy pod pozorem chęci studiowania w Polsce omijali system. Niezbędne jest wprowadzenie regulacji, które dadzą pewność, że ktoś, kto ubiega się o możliwość studiowania w Polsce i na polskiej uczelni zna język polski na poziomie, który na to pozwala.

Zwróciliśmy się jako Ministerstwo do Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego o dodatkowy egzamin z języka polskiego na poziomie B2, a także współpracujemy z NAWA nad opracowaniem i wdrożeniem nowego certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego.

Jednocześnie chciałbym zaznaczyć, że kwestie podejmowania przez właściwe instytucje decyzji dotyczących uzyskania przez cudzoziemców wiz, uprawniających do wjazdu na terytorium RP, znajdują się poza kompetencjami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego a pozostają w kompetencji Ministra Spraw Zagranicznych oraz konsulów. W szczególności – konsul w procedurze postępowania wizowego weryfikując cudzoziemca pod kątem jego wiarygodności jako aplikanta wizowego, ma zawsze możliwość sprawdzenia dodatkowych okoliczności, w tym znajomości języka wykładowego, aby upewnić się, że cudzoziemiec ma autentyczny zamiar wjazdu na terytorium RP w celu podjęcia studiów, niezależnie od istnienia lub braku takiego obowiązku po stronie uczelni.".

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2025 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających znajomość języka, w którym odbywa się kształcenie na studiach zostało ogłoszone w dniu 31 lipca 2025 r.

Rozporządzenie określa rodzaje dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego i rodzaje dokumentów poświadczających znajomość języka obcego, w którym odbywa się kształcenie na studiach na określonym kierunku, poziomie i profilu, na poziomie biegłości językowej nie niższym niż B2, przez cudzoziemca, niebędącego obywatelem UE w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U. z 2024 r. poz. 633 i 1688 oraz z 2025 r. poz. 619), ubiegającego się o przyjęcie na te studia.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 sierpnia 2025 r.