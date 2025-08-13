Do 31 sierpnia 2025 r. zatrudnieni w szkołach pracownicy mogą składać wnioski o bon na laptopa
Nauczyciele i inni pracownicy pedagogiczni, którzy dotąd nie otrzymali bonu na laptopa, będą mogli wnioskować o wsparcie aż do 31 sierpnia 2025 r. Wnioski należy składać za pośrednictwem dyrektora szkoły.
W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Cyfryzacji zmieniające dotychczasowe przepisy w sprawie określenia grup nauczycieli, wychowawców i pracowników pedagogicznych uprawnionych do wsparcia w ramach programu „Laptop dla nauczyciela”.
Kto może ubiegać się o bon?
Zgodnie z nowym rozporządzeniem o bon mogą wnioskować m.in.:
- nauczyciele i wychowawcy klas IV–VIII w szkołach podstawowych publicznych i niepublicznych,
- nauczyciele i wychowawcy w szkołach artystycznych (klasy odpowiadające IV–VIII),
- inni pracownicy pedagogiczni przyporządkowani do tych klas,
- nauczyciele i pedagodzy szkół ponadpodstawowych oraz artystycznych realizujących kształcenie ogólne i artystyczne.
Wyłączeni z programu są nauczyciele wychowania przedszkolnego, szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych.
Wniosek składany przez dyrektora
Nauczyciele wnioskujący o bon muszą:
- złożyć formularz zawierający imię, nazwisko, PESEL, adres e-mail i numer telefonu,
- złożyć oświadczenie, że nie otrzymali wcześniej laptopa w ramach programu.
Dyrektor szkoły sporządza zbiorczą tabelę nauczycieli uprawnionych do bonu i przekazuje ją organowi prowadzącemu, który do 30 września 2025 r. składa właściwy wniosek w systemie teleinformatycznym.
Do kiedy można zrealizować bon?
Bon na zakup laptopa będzie można wykorzystać najpóźniej do 31 grudnia 2025 roku.
