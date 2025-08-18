REKLAMA

Sławosz Uznański-Wiśniewski rusza w trasę po Polsce, będzie rozmawiał ze studentami

Sławosz Uznański-Wiśniewski rusza w trasę po Polsce, będzie rozmawiał ze studentami

Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
18 sierpnia 2025, 09:23
Sławosz Uznański-Wiśniewski rusza w trasę po Polsce, będzie rozmawiał ze studentami
Sławosz Uznański-Wiśniewski rusza w trasę po Polsce, będzie rozmawiał ze studentami
Shutterstock

W nowym roku akademickim studenci polskich uczelni będą mieli okazję do spotkania z polskim astronautą Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim. Szczegółowy harmonogram ma być ogłoszony wkrótce.

Sławosz spotka się ze studentami

„Wyobraź z sobie, że siadasz twarzą w twarz z człowiekiem, który był w kosmosie. Nie w teorii, nie w filmie, nie w VR, naprawdę. Sławosz Uznański-Wiśniewski (...) przyjeżdża na Twoją uczelnię" - zwrócił się do studentów szef resortu nauki w krótkim nagraniu zamieszczonym na swoim profilu na platformie X.

„W nowym roku akademickim Sławosz rusza w trasę po Polsce. Będzie rozmawiać ze studentami, z Tobą. O tym, jak wygląda codzienne życie na orbicie, jak działa ciało w stanie nieważkości i jakie eksperymenty naukowe robi się w przestrzeni kosmicznej. Ale to nie tylko kosmiczne ciekawostki, to konkretne rzeczy, które mają wpływ na przyszłość polskiej nauki” - zapowiedział minister Kulasek.

Dodał, że wkrótce zostaną przedstawione szczegóły spotkań.

O planowanym cyklu spotkań na krajowych uczelniach mówił wcześniej sam Uznański-Wiśniewski, kiedy po raz pierwszy po pobycie w kosmosie odwiedził Polskę 24 lipca. Na konferencji prasowej na warszawskim lotnisku wspomniał wówczas o programie na polskich uczelniach, w ramach którego „chętnie dałby wykłady, taki master class” dla polskich studentów, dotyczące technologii kosmicznej. - Na tym mi zależy i wiem, że taki program jest przygotowywany - powiedział.

Tour naukowy po Polsce

Kilka dni temu "tour naukowy" Uznańskiego-Wiśniewskiego po Polsce jesienią zapowiedziała swojej stronie internetowej Polska Agencja Kosmiczna (POLSA). "Roboczo planujemy, że astronauta odwiedzi miasta wojewódzkie, gdzie spotka się ze studentami i uczniami" - poinformowano w krótkim komunikacie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

"Będzie to doskonała okazja dla wszystkich uczestników spotkań do wysłuchania bezpośrednio od drugiego Polaka w kosmosie m.in. o jego doświadczeniach z pracy jaką wykonał na ISS, jego ścieżce naukowej, a także do zadania pytań astronaucie. To także okazja do inspirowania młodych Polaków - zainteresowania ich naukami ścisłymi, a także kosmosem" - podała POLSA.

Dr Sławosz Uznański-Wiśniewski jest astronautą projektowym ESA, drugim – po Mirosławie Hermaszewskim – Polakiem w kosmosie i pierwszym obywatelem naszego kraju, który postawił stopę na pokładzie ISS. Misja Ax-4 z jego udziałem rozpoczęła się 25 czerwca. Poza Polakiem wzięli w niej udział: Amerykanka Peggy Whitson, Węgier Tibor Kapu oraz indyjski pilot Shubhanshu Shukla. 26 czerwca kapsuła Dragon Grace z czworgiem astronautów zadokowała do ISS.

Na ISS, w ramach polskiej misji technologiczno-naukowej IGNIS, Uznański-Wiśniewski miał do wykonania 13 eksperymentów przygotowanych przez polskich naukowców i firmy oraz 30 pokazów edukacyjnych i popularnonaukowych. Astronauta czterokrotnie połączył się na żywo z dziećmi i młodzieżą w Polsce (w Łodzi, Wrocławiu, Rzeszowie i w Warszawie) oraz były transmitowane w internecie. POLSA poinformowała, że priorytetowe cele misji IGNIS zostały wykonane w 100 proc.

Załoga Ax-4 spędziła na ISS 18 dni, a w kosmosie w sumie 20 dni (łącznie z podróżą na ISS i z ISS). Na Ziemię wróciła 15 lipca.

oprac. Kinga Olszacka
Źródło: PAP
Edukacja
Sławosz Uznański-Wiśniewski rusza w trasę po Polsce, będzie rozmawiał ze studentami
18 sie 2025

W nowym roku akademickim studenci polskich uczelni będą mieli okazję do spotkania z polskim astronautą Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim. Szczegółowy harmonogram ma być ogłoszony wkrótce.
