Nie złożyłeś jeszcze wniosku o 300+? Czas ucieka – sprawdź, jak dostać pieniądze na wyprawkę

Masz dziecko w szkole? Sprawdź, jak złożyć wniosek o 300+ i kiedy otrzymasz pieniądze
REKLAMA
REKLAMA
Nie złożyłeś jeszcze wniosku o 300+? Czas ucieka, a tysiące rodzin wciąż nie skorzystało z programu „Dobry Start”. To 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym. Pieniądze, które mogą realnie odciążyć domowy budżet przy rosnących kosztach wyprawki. Wniosek składa się wyłącznie online i cała procedura zajmuje kilka minut. Sprawdź, kto może liczyć na wsparcie, jak wygląda składanie dokumentów w 2025 roku i kiedy środki trafią na konto.
- Dla kogo jest program 300+?
- Ile rodzin skorzystało w 2025 roku?
- Jak złożyć wniosek o 300+?
- Kiedy przelew trafia na konto?
- Dlaczego nie warto zwlekać?
- Ostateczny termin składania wniosków
- Podstawa prawna
Dla kogo jest program 300+?
Świadczenie z programu „Dobry Start” przysługuje każdemu uczniowi rozpoczynającemu rok szkolny. Od pierwszej klasy podstawówki aż do ukończenia szkoły średniej. Rodzice mogą je otrzymać na dzieci do 20. roku życia, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością, aż do 24 lat.
REKLAMA
Co ważne, świadczenie jest niezależne od dochodów. Oznacza to, że każdy rodzic, opiekun prawny czy pełnoletni uczeń składający wniosek samodzielnie ma prawo do 300 zł. Wykluczone są jedynie przedszkolaki i studenci.
Ile rodzin skorzystało w 2025 roku?
REKLAMA
Według najnowszych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, od początku naboru w lipcu do połowy sierpnia 2025 r. wsparcie z programu „Dobry Start” otrzymało już blisko 3,3 mln uczniów. Na konta rodziców i opiekunów trafiło około 634 mln zł.
Resort podkreśla, że proces obsługi odbywa się w dużej mierze automatycznie dzięki systemowi ZUS, co pozwala na szybkie przekazywanie środków. W praktyce większość rodzin otrzymuje przelewy w ciągu kilku tygodni od złożenia wniosku.
Dodatkowo ZUS poinformował, że już w pierwszych dziesięciu dniach naboru, od 1 do 10 lipca, złożono ponad 1,1 mln wniosków o wyprawkę szkolną.
Złożenie wniosku do końca sierpnia gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września – podkreślono w oficjalnym komunikacie ZUS.
Jak złożyć wniosek o 300+?
Dokumenty można przesłać wyłącznie drogą elektroniczną. Do wyboru są cztery kanały:
- PUE ZUS,
- bankowość elektroniczna,
- portal Emp@tia,
- aplikacja mZUS.
We wniosku trzeba podać PESEL dziecka, nazwę i adres szkoły oraz numer konta bankowego. Pamiętaj, że każde dziecko wymaga osobnego formularza.
Kiedy przelew trafia na konto?
Rodzice, którzy złożyli wnioski w lipcu i sierpniu, otrzymują pieniądze najczęściej jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego. Jeżeli dokumenty trafią do ZUS później, czyli w październiku lub listopadzie. Przelew może zostać zrealizowany nawet pod koniec roku.
Zgodnie z przepisami ZUS ma 60 dni na obsługę każdego wniosku.
Dlaczego nie warto zwlekać?
Każdego roku część rodzin traci świadczenie, bo składa dokumenty po terminie. System po prostu ich nie przyjmuje, a odwołania nie są możliwe. W efekcie rodzice tracą 300 zł na dziecko i muszą pokryć koszt wyprawki w całości z własnej kieszeni.
To oznacza, że brak formalności może przełożyć się na realne straty w domowym budżecie, szczególnie, gdy w szkole uczy się kilkoro dzieci.
Ostateczny termin składania wniosków
Rodzice mają jeszcze trochę czasu, ale zegar tyka. Ostateczny termin składania wniosków o 300+ w 2025 roku to 30 listopada. Po tej dacie system zostaje zamknięty i nie ma żadnej możliwości ponownego naboru.
Podstawa prawna
Rozporządzenia Rady Ministrów z 15 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu „Dobry Start” (Dz.U. 2018 poz. 1061, z późn. zm.)
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
REKLAMA