REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Szkoła » Czy prace domowe wracają? Kiedy będzie rozporządzenie?

Czy prace domowe wracają? Kiedy będzie rozporządzenie?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
17 sierpnia 2025, 18:17
Emilia Panufnik
oprac. Emilia Panufnik
prace domowe wracają do szkół rozporządzenie
Prace domowe wracają do szkół? Kiedy rozporządzenie?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Czy obowiązkowe prace domowe wracają do szkół w roku 2025/2026? Kiedy można spodziewać się rozporządzenia przesądzającego o pracach domowych? Odpowiada Barbara Nowacka.

Czy prace domowe wracają?

W październiku lub listopadzie MEN będzie gotowe podjąć decyzję co do przyszłości obowiązkowych prac domowych - powiedziała Barbara Nowacka, minister edukacji. Jej zdaniem w ostatnim roku wiedza uczniów nie spadła, a nauczyciele sprawdzali ją za pomocą kartkówek.

REKLAMA

Autopromocja
Szkoła w czasach AI. Jak przygotować dzieci na wyzwania jutra
Teraz egzamin ósmoklasisty Język polski Arkusze do egzaminów 2025
Konteksty Matura 2025 Język polski

Barbara Nowacka zapytana w Polsat News czy MEN wycofa się z kontrowersyjnego pomysłu, jakim było zniesienie w szkołach obowiązkowych prac domowych, odpowiedziała, że „przez lata rodzice i dzieci i nauczyciele mówili, że młodzież jest przeciążona również pracą w domu”. Zaznaczyła, że świat się zmienił, a sztuczna inteligencja tak głęboko weszła w życie młodych ludzi, że część pracy domowej była robiona przez sztuczną inteligencję. - Nauczyciele sami odchodzili od prac domowych – podkreśliła szefowa MEN.

Prace domowe - rozporządzenie nie musi wejść w życie od 1 września 2025 r.

REKLAMA

Jednocześnie, słysząc głosy krytyczne wobec zniesienia obowiązkowych zadań domowych, zwróciła się - jak powiedziała - do ludzi, których szanuje i ceni, czyli nauczycielek i nauczycieli praktyków. - Robimy ewaluację i jeżeli będzie wymagana jakaś korekta, to my tę korektę zrobimy - zapewniła. Dopytywana o konkrety odparła, że w ciągu półtora miesiąca powinna poznać wyniki ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli na temat prac domowych, bo „to nie jest rozporządzenie, które musi wejść w życie 1 września”. - Są teraz wakacje. Nauczyciele mają inne rzeczy na głowie, np. wreszcie zasłużony odpoczynek – zaznaczyła Nowacka i dodała, że rozmawiają też z ekspertami.

Równocześnie zauważyła, że egzamin ósmoklasisty, „czyli ten, do którego podchodziły dzieci, które nie miały prac domowych przez rok, wypadł właściwie tak samo, jak w ubiegłym roku, czyli tego negatywnego efektu edukacyjnego na pierwszy rzut oka nie widać”. W jej ocenie, na przestrzeni ostatniego roku „pojawiło się dużo kartkówek, więc te narzędzia są. To jest bzdura, że nauczyciele nie mają narzędzi, żeby sprawdzać (wiedzę uczniów - PAP”).

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka Zakres podstawowy
Autopromocja

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka
Zakres podstawowy

Sprawdź

Kiedy zapadnie decyzja o pracach domowych?

REKLAMA

Minister edukacji zadeklarowała także, że w październiku lub listopadzie MEN będzie gotowe podjąć decyzję co do przyszłości obowiązkowych prac domowych. Była też pytana, dlaczego MEN wycofało się z przedmiotu edukacja zdrowotna, jako obowiązkowego w szkołach. - Nie mogę pozwolić, żeby nauczyciele i dyrektorzy szkół mieli atak „szurów” w szkole – powiedziała Barbara Nowacka. - Już widziałam taką agresywną kampanię, która wokół tego przedmiotu się rozegrała. I widzę, że coraz więcej osób jest po prostu tam namawianych, zastraszanych. Widzę, co się dzieje – podkreśliła.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dodała, że teraz dają przestrzeń nauczycielom, rodzicom i młodzieży, żeby zapoznali się z tym przedmiotem. - Edukacja zdrowotna wychodzi naprzeciw tym zapotrzebowaniom, żeby młodzież wiedziała, że trzeba dbać o higienę osobistą, trzeba się zdrowo odżywiać, dlaczego trzeba się badać profilaktycznie – wskazała ministra.(PAP)

Zobacz również:
Powiązane
Zakaz zadawania prac domowych w szkołach. Decyzja zależy od ucznia i jego rodziców
Zakaz zadawania prac domowych w szkołach. Decyzja zależy od ucznia i jego rodziców
ZNP chce powrotu do dyskusji o ocenianiu prac domowych w szkołach. Rodzice proszą o zadawanie do domu. MEN zapowiada ewaluację obowiązujących rok przepisów
ZNP chce powrotu do dyskusji o ocenianiu prac domowych w szkołach. Rodzice proszą o zadawanie do domu. MEN zapowiada ewaluację obowiązujących rok przepisów
Rodzice proszą nauczycieli o prace domowe. Mija rok od zmiany przepisów. Czy będzie powrót do starych zasad?
Rodzice proszą nauczycieli o prace domowe. Mija rok od zmiany przepisów. Czy będzie powrót do starych zasad?
Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Edukacja
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Edukacja zdrowotna zastąpi WDŻ. Można z niej zrezygnować. Jaki jest program zajęć?
17 sie 2025

Edukacja zdrowotna zastąpi WDŻ czyli wychowanie do życia w rodzinie. Od 1 września 2025 roku będzie nieobowiązkowa. Można z niej zrezygnować do 25 września. Jaki jest program edukacji zdrowotnej i wymiar godzin tygodniowo?
Czy prace domowe wracają? Kiedy będzie rozporządzenie?
17 sie 2025

Czy obowiązkowe prace domowe wracają do szkół w roku 2025/2026? Kiedy można spodziewać się rozporządzenia przesądzającego o pracach domowych? Odpowiada Barbara Nowacka.
Do 31 sierpnia 2025 r. zatrudnieni w szkołach pracownicy mogą składać wnioski o bon na laptopa
13 sie 2025

Nauczyciele i inni pracownicy pedagogiczni, którzy dotąd nie otrzymali bonu na laptopa, będą mogli wnioskować o wsparcie aż do 31 sierpnia 2025 r. Wnioski należy składać za pośrednictwem dyrektora szkoły.
Europejskie szkoły ograniczają smartfony. Polska przygotowuje regulacje
15 sie 2025

Ponad 90 proc. szkół w Europie wprowadziło ograniczenia w korzystaniu z telefonów komórkowych. W Polsce trwają prace nad ustawą, która od roku szkolnego 2025/2026 ma zakazać używania smartfonów w szkołach podstawowych. Regulacje budzą jednak zarówno poparcie, jak i obawy – dotyczące m.in. wpływu na edukację, bezpieczeństwo uczniów i kwestie prawne.

REKLAMA

Akademia Sztuki Wojennej przejdzie duże zmiany. Powstanie Uniwersytet Bezpieczeństwa Narodowego [projekt]
13 sie 2025

Rząd planuje przekształcenie Akademii Sztuki Wojennej w nowoczesny Uniwersytet Bezpieczeństwa Narodowego. Nowa uczelnia ma stać się wiodącym ośrodkiem badań i kształcenia w dziedzinie obronności, bezpieczeństwa i innowacji technologicznych, przygotowując przyszłych liderów do reagowania na zagrożenia w kraju i na świecie.
Nie dla polskich a ukraińskich (w tym romskich) dzieci: nowy program pomocowy na rok szkolny 2025/26 oraz 2026/27
12 sie 2025

Nie dla polskich a ukraińskich dzieci: nowy program pomocowy na rok szkolny 2025/26 oraz 2026/27. Jak podkreślają pomysłodawcy programu: „Przyjazna szkoła” to nie tylko projekt edukacyjny, ale także wyraz solidarności i odpowiedzialności społecznej. Dzięki niemu dzieci z Ukrainy mają szansę na kontynuację nauki w bezpiecznym środowisku, a polskie szkoły zyskują narzędzia do skutecznej integracji i budowania wspólnoty.
ZUS wypłacił już 634 mln zł na wyprawki szkolne dla 3,3 mln dzieci. [Rok szkolny 2025/2026]
11 sie 2025

Od 1 lipca tego roku ZUS przyznał świadczenie 300+ z programu Dobry Start na blisko 3,3 mln uczniów. Wypłacono już 634 mln zł – wynika z najnowszych danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Co się zmieniło w programie?
Superwizja dla nauczycieli trafi do Prawa oświatowego? MEN odpowiada
06 sie 2025

Rzecznik Praw Dziecka zaproponował wpisanie do ustawy obowiązku superwizji dla nauczycieli. MEN potwierdza, że prowadzi prace nad rozwiązaniami wspierającymi rozwój kompetencji pedagogicznych i poprawę warunków kształcenia.

REKLAMA

Nowe zasady oceniania nauczycieli 2025. Co się zmieni? Jest projekt rozporządzenia
13 sie 2025

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało projekt rozporządzenia, który wprowadza zmiany w zasadach oceniania pracy nauczycieli. Wśród najważniejszych nowości: jasne kryteria, nowa skala ocen i mniej biurokracji. Sprawdź, co może się zmienić od roku szkolnego 2025/2026.
Koniec z „godzinami czarnkowymi”? Nowelizacja coraz bliżej
01 sie 2025

Obowiązkowe godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli, wprowadzone za czasów ministra Przemysława Czarnka, mają zostać zniesione. Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało projekt nowelizacji przepisów, który trafił właśnie do konsultacji publicznych. Zmiany mogą wejść w życie już od września.

REKLAMA