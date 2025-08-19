Wyprawka do przedszkola dla 3-latka [LISTA]
Ostatnie tygodnie sierpnia to czas kompletowania wyprawek dla dzieci uczących się w szkole, ale i przedszkolaków. Co zawiera przykładowa lista rzeczy niezbędnych do przedszkola dla 3-latka?
3-latek w przedszkolu
Od września 2025 roku do grup trzylatków w przedszkolach idą dzieci urodzone w 2022 roku. Zwykle dzieci te jeszcze śpią w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, dlatego należy uwzględnić ten fakt przy kompletowaniu wyprawki. Trzylatki powinny być już odpieluchowane (niektóre przedszkola mają taki wymóg), ale warto przygotować np. dwa komplety ubranek na zmianę na wszelki wypadek. Kupujemy również wygodne kapcie do chodzenia po przedszkolu. Najlepiej takie, które dziecko będzie w stanie samo zakładać, np. na rzep. Dodatkowo, szczególnie w okresie jesiennym, warto zostawić dziecku w szatni kalosze oraz kurteczkę przeciwdeszczową z kapturem.
Wyprawka do przedszkola dla 3-latka
Oto przykładowa lista wyprawkowa dla trzylatka:
1. Do spania:
- kołderka/kocyk
- poduszka
- prześcieradełko (zwykle rozmiar jak na łóżeczko dziecięce)
2. Do przebrania:
- 2 komplety ubrań na zmianę (warto uwzględnić dwa rodzaje ubrań - na cieplejsze i chłodniejsze dni, pamiętajmy o majteczkach)
3. Do ćwiczeń:
- wygodne krótkie spodenki
- bluzeczka z krótkim rękawkiem (najlepiej obydwie rzeczy spakować w worek)
4. Chusteczki:
- suche wyciągane
- mokre
5. Do prac plastycznych:
- kredki pastelowe 12 kolorów
- kredki świecowe
- farby plakatowe w tubkach
- 3 różne pędzle do farb
- plastelina 12 kolorów
- klej w sztyfcie
- blok techniczny biały A4
- blok techniczny kolorowy A4
- ryza białego papieru A4
- ryza kolorowego papieru A4
- teczka z gumką na prace plastyczne A4
