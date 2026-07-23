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Nagroda jubileuszowa dla nauczyciela po 45 latach pracy. Czy w 2027 roku przepisy się zmienią?

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23 lipca 2026, 15:49
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Prawniczka, mediatorka, szkoleniowiec
nagroda, nauczyciel, nagroda jubileuszowa, wynagrodzenie
Nagroda jubileuszowa dla nauczyciela po 45 latach pracy. Czy w 2027 roku przepisy się zmienią?
Shutterstock

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Zmiana przepisów przyznających nauczycielom prawo do nagrody jubileuszowej wywołała wiele emocji. Padły mocne słowa, a MEN zarzucono dyskryminację najbardziej zasłużonych pedagogów. Czy regulacje przejściowe wprowadzające nagrodę dodatkowego stopnia mają szansę się zmienić?

Nagroda jubileuszowa dla nauczyciela

Nauczyciele mają prawo do nagrody jubileuszowej. Wynika ono z art. 47 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, w którym przewidziano, że za wieloletnią pracę nauczyciel otrzymuje nagrodę jubileuszową w wysokości:
- za 20 lat pracy - 75 % wynagrodzenia miesięcznego;
- za 25 lat pracy - 100 % wynagrodzenia miesięcznego;
- za 30 lat pracy - 150 % wynagrodzenia miesięcznego;
- za 35 lat pracy - 200 % wynagrodzenia miesięcznego;
- za 40 lat pracy - 300 % wynagrodzenia miesięcznego;
- za 45 lat pracy - 400 % wynagrodzenia miesięcznego.

Taki katalog nagród (ich stopni) obowiązuje od 1 stycznia 2026 r. Przed tym dniem nauczyciele nie mieli prawa do nagrody za 45 lat pracy, a nagroda za 40 lat wynosiła 250% wynagrodzenia miesięcznego. Zmiany w omawianym zakresie wprowadziła ustawa z 25 lipca 2025 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, a wynikające z niej zasady, choć na pierwszy rzut oka korzystne dla nauczyciele, w praktyce wzbudziły wiele emocji. Ich źródłem stał się art. 11 ustawy nowelizującej, w którym wskazano, że art. 47 ust. 1 pkt 5 Karty Nauczyciela, czyli dotyczący stawki nagrody jubileuszowe za 40 lat pracy, w brzmieniu nadanym tą ustawą, ma zastosowanie do nauczycieli, którym okres 40 lat pracy upłynie po dniu 31 grudnia 2025 r. Analogiczna zasada znalazła zastosowanie w odniesieniu do zmian wynikających z art. 47 ust. 1 pkt 6 Karty Nauczyciela, czyli do prawa nauczycieli do nagrody za 45 lat pracy.

I choć zastosowanie rozwiązań przejściowych w związku z wprowadzaniem w obowiązujących przepisach nowych zasad jest standardowo stosowane przez ustawodawcę, to w tym wypadku spotkało się z ogromną krytyką środowiska nauczycielskiego. W praktyce bowiem doszło do sytuacji, w których pojedyncze dni pracy mogły przesądzić o tym, czy nauczyciel nabędzie prawo do świadczenia finansowego w niemałej wysokości, czy też nie.

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Zmiana korzystna, ale też dyskryminująca określoną grupę nauczycieli

W dniu 15 czerwca 2026 roku do Minister Edukacji Narodowej, Barbary Nowackiej, trafiła petycja dotycząca tej problematyki. Jej autor zwrócił się z oficjalnym wnioskiem o podjęcie działań legislacyjnych lub wydanie wiążących wytycznych w sprawie interpretacji przepisów Karta Nauczyciela, które wprowadzając z dniem 1 stycznia 2026 r. nową nagrodę jubileuszową za 45 lat pracy, całkowicie pominęły i pokrzywdziły grupę najbardziej doświadczonych i oddanych nauczycieli.
Uzasadniając złożony wniosek autor petycji wskazał, że jest czynnym zawodowo nauczycielem z 46-letnim stażem pracy, a jego 45-letni próg uprawniający do nagrody najwyższego stopnia upłynął przed 1 stycznia 2026 roku. Z tego powodu, z przyczyn czysto formalnych i kalendarzowych, odmówiono mu do niej prawa. Takie działanie – co warto podkreślić – było całkowicie zgodne z obowiązującymi przepisami, a pracodawca nie mógł w praktyce postąpić w tej sytuacji inaczej. Jednak jak wynika z treści omawianej petycji, taki stan prawny skłonił jej autora do wyrażenia głębokiego żalu, poczucia niesprawiedliwości oraz rażącego naruszenia zasad współżycia społecznego. Wskazał on, że konstrukcja przepisów przejściowych doprowadziła do paradoksu: nauczyciel, który pracuje dłużej (np. 46 czy 47 lat), znalazł się w gorszej sytuacji finansowej i prawnej niż jego młodszy kolega, który próg 45 lat pracy przekracza po wejściu w życie ustawy. Konstrukcja ta w istocie ukarała określone grono nauczycieli za to, że podjęli pracę wcześniej. Autor petycji zwrócił też uwagę na cel nowelizacji, którym zgodnie z deklaracją było docenienie oraz zatrzymanie w zawodzie najbardziej doświadczonej kadry pedagogicznej. Tymczasem osiągnięto skutek odwrotny – w przedmiotowej grupie nauczycieli pojawiło się poczucie rażącego lekceważenia. By naprawić tę sytuację, autor petycji wniósł o:
1. podjęcie pilnych prac nad nowelizacją przepisów przejściowych ustawy nowelizującej w celu objęcia prawem do nagrody za 45 lat pracy również tych czynnych nauczycieli, którzy próg ten osiągnęli przed 1 stycznia 2026 roku;
2. wykazanie empatii i zrozumienia dla sytuacji najstarszych stażem pedagogów, którzy tworzyli fundamenty polskiej oświaty.

MEN nie udzieliło jeszcze odpowiedzi na petycję dotyczącą nagród

Na dzień 23 lipca 2026 roku resort edukacji nie udzielił odpowiedzi na złożoną petycję. W przestrzeni publicznej nie pojawiły się też informacje, które mogłyby wskazywać na to, że w 2027 roku w omawianym zakresie mogą zostać wprowadzone zmiany. Warto też przypomnieć, że już wcześniej, tuż po wejściu w życie omawianych przepisów, resort edukacji wskazywał, że przepisy przyznające nowe uprawnienia pracownicze co do zasady nie działają wstecz, chyba że ustawodawca wyraźnie przewidzi taką możliwość w przepisach przejściowych. W przypadku omawianej nowelizacji Karty Nauczyciela nie wprowadzono regulacji o charakterze retroaktywnym. W odpowiedzi na stawiane już wcześniej resortowi zarzuty o dyskryminacji wskazano, że wprowadzenie nowego świadczenia w postaci nagrody jubileuszowej za 45 lat pracy stanowi realizację swobody ustawodawcy w zakresie kształtowania polityki społecznej i wynagrodzeniowej. Osoby, które osiągnęły wymagany staż przed dniem wejścia w życie nowych przepisów nie zostały pozbawione praw nabytych, lecz nie zostały objęte nowym uprawnieniem, które wcześniej nie istniało w systemie prawnym. MEN nie ukrywało też, takie zasady nie są przypadkowe. O braku prawa do nagrody jubileuszowej ze skutkiem wstecznym przesądziły aspekty finansowe. Ze względu na uwarunkowania budżetowe nie było możliwe zagwarantowanie jednostkom samorządu terytorialnego środków niezbędnych do sfinansowania takiego rozwiązania, a więc nie zdecydowano się na jego wprowadzenie.

Podstawa prawna

art. 47 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2026 r. poz. 515)

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Źródło: INFOR
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