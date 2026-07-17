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Sejm przyjął nowelizację ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3

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17 lipca 2026, 18:00
Anna Gnioska
Anna Gnioska
autorka artykułów z zakresu prawa pracy oraz prawa oświatowego
Sejm przyjął nowelizację ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3
Sejm przyjął nowelizację ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3
Shutterstock

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17 lipca 2026 roku Sejm przyjął nowelizację ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, która wprowadza szereg zmian dotyczących funkcjonowania żłobków, klubów dziecięcych i punktów opieki dziennej. Nowe przepisy obejmują m.in. obowiązkowe szkolenia dla opiekunów, wyższe standardy żywienia, zakaz publikacji wizerunku dzieci oraz wzmocnienie praw pracowników.

Jednym z głównych celów nowelizacji jest uporządkowanie i ujednolicenie zasad dotyczących kwalifikacji osób pracujących z najmłodszymi dziećmi. Nowe przepisy mają wprowadzić obowiązkowe 30-godzinne szkolenie ze standardów opieki jako element kwalifikacji wstępnych dla opiekunów posiadających co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe. Dodatkowo wszyscy opiekunowie będą zobowiązani do regularnego podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez szkolenia i aktualizację wiedzy. Koszty tego obowiązku pokryją podmioty prowadzące żłobki, kluby dziecięce i punkty opieki dziennej.

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Zdrowsze posiłki i bezpieczniejsze place zabaw w żłobku

Nowelizacja wprowadza także ustawowe standardy żywienia dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych. Placówki będą zobowiązane do stosowania produktów spożywczych zgodnych z normami żywienia dla populacji Polski. Celem zmian jest ograniczenie podawania dzieciom wysoko przetworzonej żywności i zapewnienie zdrowej, odpowiednio zbilansowanej diety. Szczegółowe wymagania dotyczące jadłospisów określi minister zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rodziny.

Zmiany obejmują również warunki pobytu dzieci na świeżym powietrzu. Ustawa reguluje kwestie placów zabaw przy żłobkach i klubach dziecięcych oraz nakłada na dziennych opiekunów obowiązek zapewnienia dzieciom bezpiecznej przestrzeni do zabawy na zewnątrz.

Koniec z publikowaniem zdjęć dzieci do lat 3

Jedną z najważniejszych zmian z punktu widzenia ochrony prywatności najmłodszych jest całkowity zakaz publicznego publikowania wizerunku dzieci przez żłobki, kluby dziecięce i punkty opieki dziennej. Zakaz będzie obowiązywał niezależnie od zgody rodziców. Oznacza to, że placówki nie będą mogły publikować zdjęć dzieci na stronach internetowych, profilach w mediach społecznościowych ani w innych publicznie dostępnych materiałach.

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Nowe uprawnienia i większa ochrona dla opiekunów w żłobkach

Na koniec 2024 r. w instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3 pracowało około 33 tys. opiekunów. Blisko połowa była zatrudniona w placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Nowelizacja odpowiada na postulaty tej grupy zawodowej i wzmacnia ich status. Opiekunowie zostaną objęci ochroną prawną przewidzianą dla funkcjonariuszy publicznych.

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Ustawa przewiduje również wprowadzenie:

  • cyfrowej legitymacji opiekuna, a dla osób niekorzystających z aplikacji mObywatel – dokument w formie tradycyjnej,
  • 33-procentowej ulgi na przejazdy publicznym transportem zbiorowym,
  • 16 godzin lub 2 dni płatnego czasu wolnego rocznie na podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
  • systemu nagród za szczególne zasługi w obszarze opieki nad najmłodszymi, przyznawanych przez ministra właściwego do spraw rodziny, wojewodów oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Dodatkowo ustanowiono nowe święto branżowe – 4 kwietnia będzie obchodzony Dzień Opiekuna Małego Dziecka.

Punkt opieki dziennej zastąpi dotychczasowy model

Nowelizacja zmienia również zasady funkcjonowania dziennych opiekunów. Powstanie nowa forma organizacyjna – punkt opieki dziennej, który ma zachęcić samorządy do rozwijania tej formy opieki. Najważniejsze rozwiązania to:

  • możliwość objęcia opieką maksymalnie 16 dzieci,
  • możliwość zatrudnienia kilku opiekunów w jednym punkcie,
  • uproszczone wymagania lokalowe w porównaniu z żłobkami,
  • automatyczne przekształcenie dotychczasowych podmiotów zatrudniających dziennych opiekunów w punkty opieki dziennej,
  • możliwość organizowania zastępstw i zmiany opiekunów bez zbędnych formalności.

Jednocześnie dzienni opiekunowie nadal będą mogli prowadzić działalność na własny rachunek poza punktem opieki dziennej. W takim przypadku będą mogli sprawować opiekę nad maksymalnie pięciorgiem dzieci samodzielnie lub ośmiorgiem dzieci, jeśli będą współpracować z drugą osobą posiadającą wymagane kwalifikacje.

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Źródło: INFOR
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