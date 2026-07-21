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Praca dla nauczycieli. Szkoły zgłosiły ponad 20 tys. ofert

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21 lipca 2026, 10:54
[Data aktualizacji 21 lipca 2026, 10:55]
oprac. Kamil Nowak
redaktor, wydawca
Praca dla nauczycieli. W szkołach jest tysiące wakatów
Praca dla nauczycieli. W szkołach jest tysiące wakatów
Shutterstock

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Braki kadrowe w szkołach nadal są poważnym problemem. W połowie lipca w banku ofert pracy dla nauczycieli widniało ponad 20 tys. ogłoszeń, a dyrektorzy placówek złożyli przeszło 49 tys. wniosków o zgodę na zatrudnienie osób bez wymaganych kwalifikacji – wynika z danych kuratoriów oświaty przekazanych „Dziennikowi Gazecie Prawnej”.

Praca dla nauczycieli: prawie 11 tys. nowych ofert

„Tylko od początku lipca dyrektorzy opublikowali blisko 11 tys. nowych ofert. Oznacza to, że niezależnie od pory dnia, czy dnia tygodnia, nowe ogłoszenie pojawiało się średnio co dwie minuty” - informuje we wtorek „DGP”.

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Gdzie jest najwięcej ofert?

Z danych przekazanych gazecie przez kuratoria oświaty wynika, że najwięcej wakatów jest w województwie mazowieckim (4206), małopolskim (2464), dolnośląskim (1696) oraz śląskim (1660).

„Na drugim biegunie znajduje się województwo świętokrzyskie z ofertami pracy dla 419 nauczycieli i kujawsko-pomorskie (555). Jednak nawet w regionach o teoretycznie mniejszej liczbie wolnych etatów dyrektorzy mają ogromne trudności ze skompletowaniem kadry przed nadchodzącym rokiem szkolnym” - pisze „DGP”.

Dyrektorzy szkół masowo sięgają po nauczycieli bez odpowiednich kwalifikacji

Według gazety dyrektorzy szkół masowo sięgają po nauczycieli bez odpowiednich kwalifikacji. „Na podstawie zestawień z 13 województw dyrektorzy wystąpili łącznie z 49 261 wnioskami o zgodę na zatrudnienie nauczyciela bez wymaganych kwalifikacji. Kuratorzy wydali 37 873 zgody” - informuje „DGP”.

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Źródło: Dziennik Gazeta Prawna
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Edukacja
Praca dla nauczycieli. Szkoły zgłosiły ponad 20 tys. ofert
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Braki kadrowe w szkołach nadal są poważnym problemem. W połowie lipca w banku ofert pracy dla nauczycieli widniało ponad 20 tys. ogłoszeń, a dyrektorzy placówek złożyli przeszło 49 tys. wniosków o zgodę na zatrudnienie osób bez wymaganych kwalifikacji – wynika z danych kuratoriów oświaty przekazanych „Dziennikowi Gazecie Prawnej”.
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