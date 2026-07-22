MNiSW przedstawiło wyniki oceny uczelni. Jaką kategorię przyznawano najczęściej?

Od wyników ewaluacji zależą nie tylko prestiż uczelni i instytutów, ale także ich finansowanie oraz możliwość prowadzenia studiów i szkół doktorskich. Ministerstwo Nauki poinformowało, że w tegorocznej ocenie przyznano 1 241 kategorii naukowych w 280 podmiotach.

Czym jest ewaluacja?

Ewaluacja to ocena jakości działalności naukowej, przeprowadzana w ramach dyscyplin uprawianych w danym podmiocie. Obowiązuje ona uczelnie, instytuty PAN i międzynarodowe instytuty naukowe, zatrudniające co najmniej 12 pracowników naukowych w danej dyscyplinie. Przy ewaluacji bierze się pod uwagę indywidualne osiągnięcia pracowników reprezentujących dyscyplinę. Poszczególnym dyscyplinom przyznawane są kategorie naukowe: A+, A, B+, B albo C. Od nich zależą uprawnienia do prowadzenia studiów, szkół doktorskich, nadawania stopni i tytułów, a także kwota subwencji, którą jednostka naukowa otrzymuje z budżetu.

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„W ramach ewaluacji za lata 2022–2025 przygotowano do przyznania łącznie 1 241 decyzji administracyjnych dotyczących kategorii naukowych w 280 podmiotach” - poinformowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w udostępnionym PAP komunikacie.

W kategorii A+ przyznano 106 decyzji, w kategorii A - 392. Te dwie kategorie łącznie stanowią około 40 proc. ogółu rozstrzygnięć. Najczęściej przyznaną kategorią jest B+, wydano w niej 607 decyzji. W kolejnej kategorii B - 120, a w kategorii C - 16.

Jak podał resort nauki, od decyzji przyznanych w I instancji przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji. Prace związane z ewaluacją jakości działalności naukowej są kontynuowane zgodnie z przepisami i harmonogramem działań, a wszystkie podmioty otrzymają decyzje o przyznaniu kategorii naukowych wraz z uzasadnieniem w ustawowym czasie, czyli do 31 lipca br. - wynika z komunikatu resortu nauki.

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Ponad 1,2 tys. decyzji o kategoriach naukowych

„W porównaniu z poprzednią ewaluacją, w której przyznano 1 145 kategorii naukowych, obecna ewaluacja obejmuje 96 więcej ocenianych podmiotodyscyplin. Różnica ta wynika przede wszystkim ze zmian w strukturze podmiotów i dyscyplin podlegających ewaluacji, w tym z pojawienia się nowych ewaluowanych dyscyplin, zmian organizacyjnych po stronie podmiotów oraz zmian w zakresie składanych wniosków o ewaluację” - wyjaśniło MNiSW w komentarzu przesłanym PAP.

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Jak podkreślono w komunikacie, wyniki ewaluacji - pomimo ich rzetelnego przeprowadzenia przez Komisję Ewaluacji Nauki zgodnie z zasadami określonymi w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i rozporządzeniu w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej - mogą budzić uwagi i krytykę w niektórych dyscyplinach. Dlatego - jak przypomniano - MNiSW zmienia system oceny działalności naukowej i proceduje ustawę zmieniającą ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w zakresie nowego modelu ewaluacji.

„Zakończono już etap konsultacji publicznych tego projektu ustawy, trwa przygotowywanie odpowiedzi na zgłaszane uwagi i postulaty, planowane są prekonsultacje rozporządzenia wykonawczego” - zaznaczył resort nauki.

Szczegółowe wyniki ewaluacji są dostępne pod adresem: https://www.gov.pl/web/nauka/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-w-sprawie-zakonczenia-kolejnego-etapu-ewaluacji-jakosci-dzialalnosci-naukowej.