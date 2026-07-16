Nowe możliwości dofinansowania dla szkół - program „Pracownie Kompas Jutra”
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Program „Pracownie Kompas Jutra” przewiduje wsparcie finansowe przeznaczone na wyposażenie lub doposażenie szkolnych pracowni przyrodniczych oraz pracowni praktyczno-technicznych. Kto może skorzystać z dofinansowania i ile ono wynosi? Jakie są terminy składania wniosków?
- Program „Pracownie Kompas Jutra” - podstawa prawna
- Jakie dofinansowanie i dla kogo?
- Procedura krok po kroku
Program „Pracownie Kompas Jutra” - podstawa prawna
W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lipca 2026 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły podstawowe i placówki doskonalenia nauczycieli w zakresie wyposażenia lub doposażenia szkolnych pracowni do prowadzenia zajęć przyrody i zajęć praktyczno-technicznych na lata 2026–2029 – „Pracownie Kompas Jutra” .
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Program przewiduje wsparcie finansowe przeznaczone na wyposażenie lub doposażenie szkolnych pracowni przyrodniczych oraz pracowni praktyczno-technicznych.
Jakie dofinansowanie i dla kogo?
Najważniejsze założenia programu:
- Z dofinansowania mogą skorzystać szkoły podstawowe, w tym szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, zarówno publiczne, jak i niepubliczne, a także placówki doskonalenia nauczycieli.
- Wysokość wsparcia wynosi od 10 000 zł do 30 000 zł. Warunkiem uzyskania środków jest wniesienie wkładu własnego w wysokości 20% kosztów realizacji zadania.
- Wsparcie może zostać przyznane jednorazowo, co oznacza brak możliwości ubiegania się o kolejne dofinansowanie w ramach tego programu w następnych latach.
Procedura krok po kroku
Terminy składania wniosków:
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- wojewoda ogłasza nabór wniosków w terminie do 10 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia;
- dyrektor szkoły składa wniosek do organu prowadzącego w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez wojewodę;
- organ prowadzący przekazuje wniosek do wojewody w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia naboru.
Wniosek, poza danymi identyfikacyjnymi szkoły oraz planowanym wykazem zakupów, powinien zawierać również:
- informację o aktualnym stanie wyposażenia pracowni;
- szczegółowe uzasadnienie planowanych zakupów z uwzględnieniem realizacji celów dydaktycznych;
- diagnozę potrzeb przygotowaną przez nauczycieli prowadzących zajęcia z przyrody oraz zajęcia praktyczno-techniczne.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lipca 2026 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły podstawowe i placówki doskonalenia nauczycieli w zakresie wyposażenia lub doposażenia szkolnych pracowni do prowadzenia zajęć przyrody i zajęć praktyczno-technicznych na lata 2026–2029 – „Pracownie Kompas Jutra” (Dz. U. z 2026 r., poz. 926)
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