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Nowe możliwości dofinansowania dla szkół - program „Pracownie Kompas Jutra”

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16 lipca 2026, 09:35
Sylwia Łukasik-Gębska
Sylwia Łukasik-Gębska
Ekspert w zakresie prawa oświatowego, mediator
Nowe dofinansowanie dla szkół
Nowe dofinansowanie dla szkół
Shutterstock

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Program „Pracownie Kompas Jutra” przewiduje wsparcie finansowe przeznaczone na wyposażenie lub doposażenie szkolnych pracowni przyrodniczych oraz pracowni praktyczno-technicznych. Kto może skorzystać z dofinansowania i ile ono wynosi? Jakie są terminy składania wniosków?

Program „Pracownie Kompas Jutra” - podstawa prawna

W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lipca 2026 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły podstawowe i placówki doskonalenia nauczycieli w zakresie wyposażenia lub doposażenia szkolnych pracowni do prowadzenia zajęć przyrody i zajęć praktyczno-technicznych na lata 2026–2029 – „Pracownie Kompas Jutra” .

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Ważne

Program przewiduje wsparcie finansowe przeznaczone na wyposażenie lub doposażenie szkolnych pracowni przyrodniczych oraz pracowni praktyczno-technicznych.

Jakie dofinansowanie i dla kogo?

Najważniejsze założenia programu:

  • Z dofinansowania mogą skorzystać szkoły podstawowe, w tym szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, zarówno publiczne, jak i niepubliczne, a także placówki doskonalenia nauczycieli.
  • Wysokość wsparcia wynosi od 10 000 zł do 30 000 zł. Warunkiem uzyskania środków jest wniesienie wkładu własnego w wysokości 20% kosztów realizacji zadania.
  • Wsparcie może zostać przyznane jednorazowo, co oznacza brak możliwości ubiegania się o kolejne dofinansowanie w ramach tego programu w następnych latach.

Procedura krok po kroku

Terminy składania wniosków:

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  1. wojewoda ogłasza nabór wniosków w terminie do 10 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia;
  2. dyrektor szkoły składa wniosek do organu prowadzącego w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez wojewodę;
  3. organ prowadzący przekazuje wniosek do wojewody w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia naboru.

Wniosek, poza danymi identyfikacyjnymi szkoły oraz planowanym wykazem zakupów, powinien zawierać również:

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  • informację o aktualnym stanie wyposażenia pracowni;
  • szczegółowe uzasadnienie planowanych zakupów z uwzględnieniem realizacji celów dydaktycznych;
  • diagnozę potrzeb przygotowaną przez nauczycieli prowadzących zajęcia z przyrody oraz zajęcia praktyczno-techniczne.
Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lipca 2026 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły podstawowe i placówki doskonalenia nauczycieli w zakresie wyposażenia lub doposażenia szkolnych pracowni do prowadzenia zajęć przyrody i zajęć praktyczno-technicznych na lata 2026–2029 – „Pracownie Kompas Jutra” (Dz. U. z 2026 r., poz. 926)

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Źródło: INFOR
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