Uniwersytet Jagielloński w Krakowie decyduje się na radykalny krok, który całkowicie zmieni zasady rekrutacji na Wydział Lekarski. Rektor uczelni, prof. Piotr Jedynak, otwarcie przyznaje: dotychczasowy system był dla maturzystów barierą. Skutki tej decyzji odczuje cała akademicka Polska.

Koniec z matematyką na UJ. Jeden przedmiot blokował wybitne talenty

Do tej pory najstarsza polska uczelnia, wzorem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, wymagała od kandydatów na kierunek lekarski brania pod uwagę wyników z aż trzech wymagających przedmiotów: biologii, chemii oraz matematyki.

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Ta poprzeczka okazywała się dla wielu kandydatów barierą nie do przeskoczenia. Władze UJ zauważyły niepokojący trend: uczelnia traciła przez przepisy genialnych przyszłych lekarzy. Osoby ze stuprocentowymi wynikami z biologii i chemii odpadały z rankingu tylko dlatego, że ich końcową punktację drastycznie zaniżał nieco słabszy wynik z matematyki.

Władze Uniwersytetu Jagiellońskiego stawiają sprawę jasno: na studiach medycznych i w późniejszej pracy z pacjentem fundamentem jest wiedza biologiczno-chemiczna. Jak podkreślają, nowe przepisy nie oznaczają obniżenia prestiżu studiów, a jedynie rozsądne dopasowanie wymogów do realiów współczesnej szkoły.

Sprawdzony schemat: Podobny manewr UJ zastosował już kilka lat temu przy rekrutacji na stomatologię. Efekt? Poziom nauczania i wyniki studentów nie zmieniły się, za to Kraków otworzył drzwi dla najlepiej przygotowanej młodzieży z klas „biol-chem” z całego kraju. Teraz ten sam mechanizm ma uratować talenty na kierunku lekarskim.

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Harmonogram zmian na Uniwersytecie Jagiellońskim. Kiedy matematyka przestanie być obowiązkowa?

Reforma wejdzie w życie stopniowo, dając obecnym uczniom czas na dostosowanie planów maturalnych. Zmiany rozłożono na trzy etapy:

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Rok akademicki 2026/2027: Obowiązują dotychczasowe przepisy.

Obowiązują dotychczasowe przepisy. Lata 2027/2028 – 2029/2030 (Okres przejściowy): Matematyka staje się przedmiotem opcjonalnym. Kandydaci będą mogli wybrać konfigurację dwóch przedmiotów tworzących wynik: biologia + chemia, biologia + matematyka lub chemia + matematyka.

Matematyka staje się przedmiotem opcjonalnym. Kandydaci będą mogli wybrać konfigurację dwóch przedmiotów tworzących wynik: biologia + chemia, biologia + matematyka lub chemia + matematyka. Od roku akademickiego 2030/2031: Pełne wdrożenie nowych zasad. Pod uwagę brane będą wyłącznie wyniki z rozszerzonej biologii i chemii. Matematyka całkowicie znika z rekrutacyjnego algorytmu.

Szturm na Uniwersytet Jagielloński. Czy nowe przepisy wywołają rekordowe oblężenie?

Zainteresowanie studiowaniem medycyny w Krakowie już teraz bije rekordy. W ostatniej rekrutacji o indeks walczyło 1243 kandydatów. To o 158 osób więcej niż w roku poprzednim. Usunięcie zaporowego wymogu trzeciego rozszerzenia niemal na pewno wywinduje te liczby do maksimum, a walka o jedno miejsce na UJ stanie się jeszcze bardziej zacięta wśród młodych Polaków.

Kiedy opłaty za studia przedsiębiorcy są jego kosztem