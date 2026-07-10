Szkoły dostaną nowe wyposażenie. 200 mln zł trafi do gmin

200 mln zł z budżetu państwa trafi do gmin na wyposażenie i doposażenie pracowni przyrodniczych oraz praktyczno-technicznych w szkołach podstawowych w latach 2026-29. Środki trafią też do publicznych placówek doskonalenia nauczycieli. Weszło w życie rozporządzenie ws. programu „Pracownie Kompas Jutra”.

Doposażenie szkół podstawowych i placówek doskonalenia nauczycieli

Celem rządowego programu „Pracownie Kompas Jutra” jest wyposażenie lub doposażenie szkół podstawowych i placówek doskonalenia nauczycieli w nowoczesne sprzęty, narzędzia i pomoce dydaktyczne potrzebne do prowadzenia zajęć przyrody oraz zajęć praktyczno‑technicznych zgodnie z nową podstawą programową.

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Zgodnie z nim w latach 2026-2029 wsparcie będą mogły otrzymać organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej oraz szkoły podstawowe prowadzone przez ministra sprawiedliwości. W tym roku program obejmuje także jednostki samorządu terytorialnego prowadzące publiczne placówki doskonalenia nauczycieli, które mogą kupować wyposażenie służące rozwojowi i szkoleniu kadry pedagogicznej prowadzącej zajęcia przyrody i zajęcia praktyczno‑techniczne.

Poziom dotacji dla jednej placówki

Minimalna wysokość wsparcia dla jednej szkoły podstawowej albo jednej placówki doskonalenia nauczycieli wynosi 10 tys. zł, a maksymalna 30 tys. zł. Warunkiem uzyskania środków jest wniesienie przez organ prowadzący (będący jednostką samorządu terytorialnego, osobą prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobą fizyczną) wkładu własnego w wysokości co najmniej 20 proc. kosztów realizacji zadania.

Łączny koszt realizacji programu wynosi 249,4 mln zł, z czego 200 mln zł stanowią środki z budżetu państwa, a co najmniej 49,4 mln zł to wkład własny organów prowadzących. Wydatki z budżetu państwa mają być realizowane w równych transzach po 50 mln zł rocznie w latach 2026, 2027, 2028 i 2029.

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W 2026 r. wojewodowie mają ogłosić nabór wniosków w terminie 10 dni od dnia ogłoszenia programu. Dyrektorzy szkół podstawowych i placówek doskonalenia nauczycieli mają następnie 14 dni od ogłoszenia naboru na złożenie wniosku do organu prowadzącego, a organ prowadzący 21 dni na złożenie wniosku o udzielenie wsparcia finansowego do wojewody.

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Katalog sprzętów, narzędzi i pomocy dydaktycznych

Szkoły będą indywidualnie wybierały potrzebne wyposażenie na podstawie diagnozy potrzeb.

W rozporządzeniu zamieszczono katalog sprzętów, narzędzi i pomocy dydaktycznych, które będą mogły być kupione w ramach programu do prowadzenia zajęć z przyrody (103 pozycje) i zajęć praktyczno-technicznych odpowiednio w pracowni przyrodniczej i pracowni praktyczno-technicznej (61 pozycji).

Wśród sprzętów, narzędzi i pomocy dydaktycznych do pracowni przyrodniczej są m.in. model czaszki człowieka, mikroskopy, probówki, pipety, zlewki, próbki kamieni szlachetnych, próbki metali i minerałów, termometry, waga, w tym waga jubilerska, deszczomierz, globusy, mapy fizyczne i polityczne, zestawy soczewek.

Z kolei na liście sprzętów, narzędzi i pomocy dydaktycznych do pracowni praktyczno-technicznej są m.in. stoły warsztatowe, kątownik stolarski, przymiar stalowy, nożyce do blachy, szczypce, pilniki, wkrętaki, imadła, piły, wyrzynarka, szlifierka, wiertarki, wkrętarki, młotek, pistolet do klejenia na gorąco, stacja lutownicza i pirograf lub wypalarka do drewna, a także maszyna do szycia, miara krawiecka, igły, zszywacz tapicerski, żelazko, deska do prasowania oraz oprogramowanie komputerowe służące np. do planowania i zarządzania projektami, tworzenia wizualizacji, wykresów, schematów oraz programowania graficznego.

W ramach programu możliwy będzie zakupu zarówno wyposażenia wskazanego w katalogu programu, jak i innych pomocy dydaktycznych, jeśli są zgodne z celami kształcenia i treściami nauczania określonymi w podstawie programowej.

Braki w wyposażeniu pracowni specjalistycznych

W listopadzie 2025 r. MEN przeprowadziło badanie ankietowe „Infrastruktura oświatowa”. Odpowiedzi udzieliło w nim 60 proc. dyrektorów szkół podstawowych. 92 proc. z nich wskazało na braki w wyposażeniu pracowni specjalistycznych. Tylko 49,5 proc. szkół podstawowych zadeklarowało posiadanie pracowni biologicznej, a 20,7 proc. – posiadanie pracowni technicznej. 30,8 proc. szkół podstawowych wskazało, że liczba posiadanych pracowni specjalistycznych jest niewystarczająca. 47,3 proc. szkół wskazało na potrzebę doposażenia pracowni specjalistycznych w odpowiednie meble i sprzęt.

Reforma programowa pod nazwą Reforma 26. Kompas Jutra, czyli zmiana podstawy programowej wychowania przedszkolnego i podstawy programowej kształcenia ogólnego, ma być wprowadzona sukcesywnie, począwszy od roku szkolnego 2026/2027 w przedszkolach oraz w klasach I i IV szkoły podstawowej, a od roku szkolnego 2027/2028 w klasach I szkół ponadpodstawowych.