Executive MBA, MBA i studia podyplomowe w Akademii WSB. Kompetencje na kolejny etap kariery

Akademia WSB ma uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego w dziesięciu dyscyplinach. Na tym zapleczu akademickim rozwija również ofertę ponad 150 kierunków studiów podyplomowych oraz programów MBA i Executive MBA. Są one skierowane do osób, które chcą zdobyć nowe kwalifikacje, przygotować się do awansu lub poszerzyć kompetencje potrzebne do zarządzania organizacją.

Jak podkreśla prof. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Rektor Akademii WSB, edukacja powinna być elastyczna i odpowiadać na zmiany zachodzące na rynku pracy. Dlatego uczelnia rozwija programy, które można łączyć z aktywnością zawodową, a wiedzę akademicką zestawia z doświadczeniem praktyków i partnerów biznesowych.

Executive MBA - zarządzanie w międzynarodowym środowisku

Executive MBA Akademii WSB jest w całości realizowane w języku angielskim. Program rozwijany we współpracy z międzynarodowymi partnerami, w tym Politecnico di Milano, pozwala doskonalić kompetencje menedżerskie w kontekście działalności firm na różnych rynkach.

Studia obejmują zarządzanie strategiczne, finanse, marketing, HR, jakość i transformację cyfrową. W programie znajdują się także moduły sustainable project management prowadzone przez GPM Global, certyfikacje Lean Six Sigma oraz narzędzia wspierające wykorzystanie sztucznej inteligencji w firmach.

Executive MBA daje również możliwość wymiany doświadczeń z uczestnikami reprezentującymi różne branże. Praca nad zagadnieniami biznesowymi w języku angielskim pomaga rozwijać kompetencje przydatne w międzynarodowych zespołach i projektach.

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MBA - praktyka zarządzania i nowe technologie

Programy MBA Akademii WSB łączą zagadnienia z zakresu strategii, finansów, marketingu, zarządzania ludźmi i doskonalenia procesów. Ważne miejsce zajmuje w nich praktyczne wykorzystanie sztucznej inteligencji, Internetu rzeczy oraz analizy danych.

W Akademii WSB technologie są omawiane w odniesieniu do konkretnych wyzwań organizacji. Słuchacze poznają ich zastosowania w zarządzaniu procesami, planowaniu działań i podejmowaniu decyzji. Pracują także nad projektami opartymi na rzeczywistych przykładach biznesowych.

Zajęcia pozwalają rozwijać umiejętności potrzebne do kierowania zespołami i wdrażania zmian. Oferta uwzględnia również potrzeby określonych sektorów – jednym z programów jest Biznesowy MBA dla Ochrony Zdrowia.

Polskie programy, międzynarodowa perspektywa

Executive MBA, MBA oraz Biznesowy MBA dla Ochrony Zdrowia Akademii WSB należą do Złotej Piętnastki rankingu „Perspektyw”. Uczelnia rozwija ofertę menedżerską we współpracy z partnerami biznesowymi i akademickimi, m.in. EY Academy of Business oraz Politecnico di Milano.

Programy są aktualizowane wraz ze zmianami zachodzącymi w biznesie i uwzględniają międzynarodowe standardy kształcenia MBA. Współpraca z partnerami z różnych krajów daje słuchaczom dostęp do wiedzy ekspertów oraz rozwiązań stosowanych poza Polską. Dzięki temu mogą rozwijać kompetencje potrzebne także w organizacjach działających na rynkach międzynarodowych.

Przy wyborze studiów znaczenie ma nie tylko miejsce ich realizacji, lecz także doświadczenie prowadzących, sposób pracy podczas zajęć i możliwość zastosowania zdobytej wiedzy. Programy Akademii WSB łączą międzynarodową perspektywę z pracą nad wyzwaniami, z którymi uczestnicy spotykają się w swoich organizacjach.

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Multidyscyplinarność - wiedza z różnych obszarów

Współczesne zarządzanie wymaga łączenia kompetencji. Osoba odpowiedzialna za logistykę korzysta z wiedzy o zarządzaniu projektami, specjalista IT powinien rozumieć cele biznesowe, a lider zespołu musi uwzględniać zarówno dane, jak i potrzeby pracowników oraz klientów.

Oferta Akademii WSB odpowiada na potrzebę poszerzania kompetencji poza jedną specjalizację. Studia podyplomowe pozwalają rozwijać wiedzę w wybranym obszarze, a programy MBA pomagają łączyć zagadnienia dotyczące różnych części organizacji.

Wśród ponad 150 kierunków studiów podyplomowych znajdują się m.in. HR Business Partner, Compliance Officer, Inżynieria AI, Zrównoważony Rozwój i ESG oraz Menedżer Jakości. Przy tworzeniu oferty uczelnia współpracuje z ekspertami branżowymi i partnerami, wśród których są EY Academy of Business oraz TÜV NORD Polska.

Różnorodność kierunków pozwala dobrać studia do celu zawodowego: awansu, poszerzenia dotychczasowej specjalizacji, zdobycia kompetencji z nowego obszaru albo przygotowania się do zmiany ścieżki kariery.

Studia jako krok do nowych możliwości

Dla części słuchaczy MBA i Executive MBA są przygotowaniem do objęcia stanowiska dyrektorskiego, wejścia do zarządu lub przejęcia odpowiedzialności za większy obszar działalności firmy. Inni wybierają je, by uporządkować doświadczenie, rozwinąć umiejętności menedżerskie i lepiej odpowiadać na zmiany zachodzące w ich branży.

Ważną częścią studiów są kontakty zawodowe. Wspólne projekty, dyskusje i wizyty studyjne umożliwiają wymianę doświadczeń z osobami działającymi w różnych sektorach. Po ukończeniu programu absolwenci MBA i Executive MBA mogą dołączyć do Klubu MBA Akademii WSB, który organizuje szkolenia, konferencje i spotkania branżowe.

Ukończenie odpowiedniego programu MBA może ponadto stanowić jedną z ustawowych podstaw spełnienia wymogów kwalifikacyjnych przy ubieganiu się o miejsce w radzie nadzorczej spółki z udziałem Skarbu Państwa. Pozostałe warunki zależą od obowiązujących przepisów i konkretnego postępowania.

Jak zaznacza Rektor Akademii WSB, wartość dalszej edukacji wykracza poza sam dyplom. Obejmuje zdobyte kompetencje, relacje zawodowe i większą pewność w podejmowaniu nowych wyzwań. Executive MBA, MBA i studia podyplomowe Akademii WSB dają możliwość rozwijania tych zasobów na różnych etapach kariery.

Szczegółowe informacje o programach i rekrutacji znajdują się na stronie: www.wsb.edu.pl.