Samorządy uczniowskie dają możliwość decydowania o życiu placówki edukacyjnej. Z tego uprawnienia były wyłączone szkoły i placówki specjalne. Teraz ma się to zmienić – rozpoczęły się konsultacje publiczne nad projektem zmian przepisów

W ramach kampanii „Szkoła przyjazna dla neuroróżnorodności” oraz „Szkoła przyjazna dla autyzmu” podejmowano działania aby podmiotowość uzyskali wszyscy uczniowie, również ci z niepełnosprawnościami. Zabiegali o to samorzeczniczki i samorzecznicy, organizacje społeczne, Rzecznik Praw Dziecka. Rzecznik Praw Obywatelskich. Zmiana koresponduje z założeniami programu Kompas Jutra i staje się istotnym składnikiem nowej podstawy programowej która weszła w życie w tym roku szkolnym, również w odniesieniu do uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

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Co się ma zmienić w zakresie samorządu uczniowskiego?

Akt prawny, które trafił do konsultacji zmienia rozporządzenie z 2018 roku w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego poprzez uchylenie niektórych wyłączeń.

Dodatkowo regulamin samorządu uczniowskiego w szkołach specjalnych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodkach wychowawczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz ośrodkach rewalidacyjno – wychowawczych ma zostać uchwalony nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie nowego rozporządzenia.

Uzasadnienie do projektu zmian

Wskazano, że brak samorządów uczniowskich w szkołach specjalnych osłabia możliwość angażowania się w życie szkoły lub placówki przez uczniów i wychowanków. W uzasadnieniu projektu podniesiono, że dzięki zmianom zostanie wzmocniona reprezentacja uczniów m.in. z niepełnosprawnościami intelektualnymi w sprawach życia codziennego placówki edukacyjnej. Dodatkowo projektowana modyfikacja jest spójna z Konwencją o prawach dziecka przyjętą przez ONZ w roku 1989 oraz Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych z 2006 roku które określają możliwie najsilniejsze włączenie odpowiednio dzieci oraz osoby z niepełnosprawnościami m.in. w życie szkoły lub placówki, do której uczęszczają.

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Wyjaśniono, że w ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych przebywają dzieci i młodzież nie tylko z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, ale i z niepełnosprawnościami sprzężonymi z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym. Samorząd będą mogli tworzyć wychowankowie którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.