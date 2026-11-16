Streszczenie to pierwsza – a często jedyna – część pracy, którą recenzent przeczyta w całości. Choć zajmuje zaledwie pół strony, potrafi zaważyć na pierwszym wrażeniu i na tym, jak odbierana jest cała praca. Dobre streszczenie w kilku zdaniach oddaje cel, metodę i wyniki. Podpowiadamy, jak je napisać, pokazujemy przykład i wskazujemy błędy, których warto unikać.

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Czym jest streszczenie i czym różni się od wstępu

Streszczenie (abstrakt) to zwięzłe podsumowanie całej pracy: przedstawia problem badawczy, cel, zastosowaną metodę oraz najważniejsze wyniki. W przeciwieństwie do wstępu, który dopiero wprowadza w temat i zapowiada treść, streszczenie zawiera już wyniki i wnioski – mówi, co udało się ustalić. Dlatego, choć w pracy znajduje się na początku, pisze się je na samym końcu, gdy tekst jest gotowy.



Streszczenie pełni też funkcję praktyczną: to na jego podstawie recenzent, a często również bazy i wyszukiwarki naukowe, orientują się, o czym jest praca. Umieszcza się je zaraz po stronie tytułowej, zwykle razem ze słowami kluczowymi (3–6 haseł), które opisują tematykę pracy.

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Co powinno zawierać dobre streszczenie

Skuteczne streszczenie odpowiada po kolei na cztery pytania. Po pierwsze – cel: jaki problem podejmuje praca i dlaczego jest istotny. Po drugie – zakres i metoda: co i w jaki sposób zostało zbadane. Po trzecie – wyniki: co konkretnie udało się ustalić. Po czwarte – wniosek: jakie znaczenie mają uzyskane wyniki. Pisz rzeczowo, w sposób bezosobowy lub w czasie przeszłym („zbadano”, „przeanalizowano”, „wykazano”), bez ozdobników i bez rozbudowanego wprowadzenia.

Przykład dobrego streszczenia

Dla zobrazowania – tak może wyglądać streszczenie w skrócie: „Celem pracy była ocena wpływu pracy zdalnej na zaangażowanie pracowników. Badanie przeprowadzono metodą ankietową na grupie 120 osób zatrudnionych w firmach usługowych. Wykazano, że osoby pracujące zdalnie deklarują wyższą samodzielność, ale niższe poczucie więzi z zespołem. Wyniki wskazują, że efektywne zarządzanie pracą zdalną wymaga celowego budowania relacji w zespole”. W czterech zdaniach mieszczą się cel, metoda, wynik i wniosek – i o to właśnie chodzi.

Jak długie powinno być streszczenie

Standardowo streszczenie liczy 150–250 słów, czyli mniej więcej pół strony. To celowo niewiele – taki limit zmusza do wybrania wyłącznie najważniejszych informacji. Dokładne wymagania (długość, układ, obowiązek wersji obcojęzycznej) określa regulamin uczelni lub wytyczne promotora, dlatego warto sprawdzić je jeszcze przed pisaniem.

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Streszczenie po angielsku (abstract)

Większość uczelni wymaga także wersji angielskiej wraz ze słowami kluczowymi (keywords). Kluczowa jest tu poprawna terminologia specjalistyczna – to właśnie na fachowych terminach najczęściej „wykłada się” automatyczny tłumacz, który potrafi zniekształcić ich sens. Wersję angielską zawsze warto sprawdzić samodzielnie lub zlecić korektę osobie znającej daną dziedzinę. Dobrze dobrane słowa kluczowe zwiększają też szansę, że pracę odnajdą inni – w repozytoriach i wyszukiwarkach naukowych.

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Najczęstsze błędy

Najczęstsze błędy w streszczeniu pracy dyplomowej to:

• zbyt ogólne sformułowania, które pasowałyby do dowolnej pracy,

• brak wyników, czyli samo zapowiadanie tematu zamiast podsumowania ustaleń,

• przeklejenie fragmentu wstępu zamiast napisania streszczenia od nowa,

• umieszczanie cytatów i przypisów, które w streszczeniu nie powinny się pojawiać,

• przekroczenie limitu długości.



Dobre streszczenie jest samodzielną, zwięzłą całością – po jego przeczytaniu odbiorca wie, o czym jest praca i co z niej wynika, nawet jeśli nie przeczyta reszty pracy.

Artykuł ma charakter informacyjny; szczegółowe wymagania określają wytyczne uczelni.

Artykuł przygotował zespół ekspertów serwisu EduVisor – pomagającego studentom na każdym etapie pisania pracy dyplomowej, od wyboru tematu i planu pracy, przez pomoc w opracowaniu rozdziałów teoretycznych i badawczych, po korektę i obronę pracy.