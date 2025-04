MEN chce by egzamin ósmoklasisty znowu odbywał się w kwietniu. Liczne zmiany w prawie oświatowym [projekt]

W dniu 14 kwietnia 2025 r. opublikowano założenia obszernej i wielowątkowej nowelizacji ustawy Prawo oświatowe. Wśród proponowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmian są m.in.: powrót do kwietniowego terminu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, możliwość zatrudnienie w publicznym przedszkolu osoby niebędącej nauczycielem do wszystkich zajęć, czy rezygnacja z określania wymiaru godzin wychowania fizycznego.

Nowelizacja Prawa oświatowego, Karty Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty, ustawy o systemie informacji oświatowej i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Informacja o pracach nad projektem nowelizacji ustawy Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw ukazała się w wykazie prac legislacyjnych rządu. Wraz z nowelizacją przepisów ustawy Prawo oświatowe mają być wprowadzone zmiany także do ustawy Karta Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty, ustawy o systemie informacji oświatowej i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Za przygotowanie projektu nowelizacji odpowiada MEN. Przyjęcie projektu planowane jest na trzeci kwartał tego roku.



"Celem projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw jest przede wszystkim umożliwienie wdrożenia w szkołach kompleksowej reformy programowej w zakresie wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, opartej na dokumencie pt. +Profil absolwenta i absolwentki. Droga do zmian w edukacji+" - czytamy w opisie założeń projektu. Zaznaczono w nim, że projekt obejmuje także propozycje innych zmian o charakterze uzupełniającym, porządkującym lub korygującym.

REKLAMA

Autopromocja

Definicja podstawy programowej

W przygotowywanym projekcie w definicji podstawy programowej wychowania przedszkolnego i podstawy programowej kształcenia ogólnego określenie "treści nauczania – wymagania szczegółowe" zostanie zastąpione określeniem "oczekiwane efekty uczenia się". Nowa definicja ma objąć również doświadczenia edukacyjne, czyli sytuacje edukacyjne, w których powinien uczestniczyć każdy uczeń, a które w sposób celowy wspierają rozwój kompetencji przekrojowych i sprawczości.



Pociąga to za sobą m.in. konieczność zmiany definicji programu wychowania przedszkolnego i programu nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zmiany dostosowujące w zakresie dopuszczania do użytku w przedszkolu i szkole programów wychowania przedszkolnego lub programów nauczania.

Przedszkole

W przygotowywanym projekcie proponuje się m.in. rozszerzenie zakresu stosowania rozwiązania umożliwiającego zatrudnienie w publicznym przedszkolu osoby niebędącej nauczycielem do wszystkich zajęć prowadzonych w przedszkolu oraz rezygnację z określenia w ustawie wymiaru godzin zajęć wychowania fizycznego w poszczególnych klasach i typach szkół. Ministerstwo chce rozszerzenia katalogu form działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły o zajęcia fakultatywne.

Egzamin ósmoklasisty znowu w kwietniu i zmiany w egzaminie maturalnym

MEN proponuje też:

- powrót do kwietniowego terminu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz rezygnację z przeprowadzania egzaminu maturalnego z języka łacińskiego, jako alternatywy dla egzaminu z języka obcego nowożytnego.

- skrócenie okresu, w którym zdający może złożyć wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej z 6 miesięcy do 3 miesięcy oraz rozpatrywania przez Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego odwołań od wyniku weryfikacji sumy punktów.

- dodanie przepisu stanowiącego o tym, że egzaminatorów-weryfikatorów nie wyznacza się w przypadku, gdy prace egzaminacyjne są sprawdzane przez egzaminatorów z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych.

Pozostałe zmiany

Przygotowywana jest również zmiana polegającą na uwzględnieniu zajęć z przygotowania wojskowego oraz zajęć z przygotowania do podjęcia służby w Policji i Straży Granicznej realizowanych w ramach programu szkolenia w oddziale o profilu mundurowym, wśród rodzajów zajęć, które podlegają ocenianiu i klasyfikowaniu, z tym, że roczna ocena klasyfikacyjna z tych zajęć nie będzie miała wpływu na promocję ucznia do następnej klasy lub na ukończenia szkoły.



MEN chce także rozszerzenia zakresu danych, jakie będą przetwarzane w Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej o dane niezbędne w związku z planowanym uruchomieniem usługi bezpłatnego centralnego dziennika elektronicznego.



Planowane są również zmiany w zakresie warunków dotyczących uzyskania dofinansowania kształcenia młodocianych pracowników. Proponowane jest wprowadzenie wymogu dołączenia do wniosku o dofinansowanie potwierdzenia wniesienia opłaty za egzamin zawodowy.



Zmianie miałyby ulec wysokości opłaty wnoszonej z wnioskiem o dopuszczenie do użytku szkolnego podręcznika - ma być ona określona w relacji do minimalnego wynagrodzenia za pracę, zamiast określenia kwotowo wysokości tej opłaty. MEN chce też wprowadzić podwyżkę wysokości opłat z obecnych od 800 do 6 tys. zł do – od 2,8 tys. do 14 tys. zł, co stanowi około 60 proc. do 300 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zmiana ta miałaby wejść w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.(PAP)



Źródło: Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (UD220).

Dalszy ciąg materiału pod wideo