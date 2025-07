Nauka angielskiego podczas wakacji - 5 miejsc idealnych na wyjazd

Nauka angielskiego podczas wakacji

Istota znajomości języka angielskiego w dzisiejszym świecie jest niepodważalna, dlatego też rodzice chętnie wdrażają jego naukę w codzienne życie swoich pociech. Jedną z takich okazji są wakacyjne wyjazdy, które wymagają zarówno od rodziców, jak i od dzieci praktycznego używania języka w różnych sytuacjach.

REKLAMA

Autopromocja

REKLAMA

Według raportu Podróżowanie z dzieckiem, opracowanego przez Novakid, internetową platformę do nauki angielskiego dla dzieci, polskim rodzicom zależy na tym, aby ich wakacyjne destynacje oferowały dzieciom różnorodne atrakcje, które nie tylko pobudzą ich ciekawość świata i kreatywność, ale również pomogą w stworzeniu niezapomnianych wspomnień. Przyznaje to ponad 21 proc. badanych. Jednak nawet w tym przypadku co czwarty rodzic zastanawia się, jak podczas wakacji z dziećmi zbalansować edukację z rozrywką.

Dodatkowo ponad 70 proc. badanych wyjeżdża na dłuższe wyjazdy kilka razy w roku, co – w ich opinii – przekłada się na znacznie bardziej efektywne rezultaty w nauce języka angielskiego. Co ciekawe często rodzice traktują sam język w przestrzeni publicznej jako dodatkową atrakcję dla maluchów w trakcie wakacji.

5 wakacyjnych kierunków oferujących przygodę z językiem angielskim w tle

Choć lato jest czasem odpoczynku, polscy rodzice w badaniu Podróżowanie z dzieckiem przyznają, że zależy im na tym, aby dzieci w trakcie takich wyjazdów zdobyły nową wiedzę poprzez wizyty w muzeach, parkach tematycznych czy uczestnictwie w wycieczkach z przewodnikiem. Dzięki dostosowanym do wieku maluchów atrakcjom mogą one w naturalny sposób przyswajać wiedzę bez ryzyka nudy czy postrzegania tego w ramach smutnego obowiązku. Dodatkowo w trakcie takich wydarzeń najczęściej używanym językiem jest angielski, dlatego może być to dla nich sposób poznawania nowego słownictwa, akcentu oraz samej kultury.

Poniżej przedstawiamy 5 miejsc, które łączą walory edukacyjne i językowe z wakacyjnym wypoczynkiem i przygodą.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

1. Magiczny Londyn

REKLAMA

Wakacje w Londynie z dzieckiem to doskonały pomysł, który łączy rozrywkę, edukację oraz kontakt z brytyjską kulturą i językiem angielskim. Miasto to oferuje niezwykłe atrakcje dla młodych fanów Harry’ego Pottera – od magicznego Warner Bros. Studio, gdzie można zajrzeć do Wielkiej Sali Hogwartu czy przejść się po Zakazanym Lesie, po peron 9¾ na stacji King's Cross. Te miejsca nie tylko bawią, ale też pobudzają wyobraźnię i zachęcają dzieci do zgłębiania literatury. Równocześnie Londyn to znakomite środowisko do nauki języka – liczne szkoły językowe organizują kursy dla dzieci, a interaktywne muzea, takie jak Science Museum czy Natural History Museum, oferują angażujące wystawy po angielsku. Dzięki temu dziecko nie tylko świetnie się bawi, ale również rozwija swoje umiejętności językowe i poznaje brytyjską kulturę z bliska.

– Londyn to nie tylko tętniąca życiem metropolia, ale też miejsce, gdzie dzieci mogą poczuć prawdziwego ducha angielskiej kultury. Spacerując po ulicach miasta, odwiedzając historyczne biblioteki, muzea czy miejsca związane z literaturą, dzieci zanurzają się w autentycznym kontekście językowym i kulturowym. To właśnie tu narodziły się dzieła Szekspira, przygody Sherlocka Holmesa i magia Harry’ego Pottera. Dzięki takiej atmosferze nauka angielskiego staje się czymś znacznie więcej niż lekcją – staje się osobistym doświadczeniem kulturowym, które inspiruje i zostaje z dzieckiem na długo – mówi XXX.

2. Futurystyczny Dubaj

Wakacje z dzieckiem w Dubaju to niezwykła przygoda, w której nowoczesna rozrywka spotyka się z edukacją i unikalnymi doświadczeniami kulturowymi. To futurystyczne, kosmopolityczne miasto zachwyca najmłodszych nie tylko swoją architekturą i rozmachem, ale też wyjątkowymi atrakcjami – od spotkania z pingwinami w centrum handlowym, przez wizytę w Legolandzie i świetlnym ogrodzie Garden Glow, aż po emocjonujące safari na pustyni czy lot balonem o wschodzie słońca. Dubaj to również miejsce, gdzie dzieci mogą zetknąć się z technologią i nauką w nowoczesnych muzeach i parkach tematycznych, ucząc się poprzez zabawę. W tym mieście angielski jest powszechnie używanym językiem, więc wszystkie atrakcje, zakupy czy wycieczki są bardzo popularne wśród turystów z całego świata. Dzięki temu wyjazd do tego miasta gwarantuje nie tylko niesamowitą zabawę, ale także rozwija dziecięcą ciekawość świata, uczy otwartości kulturowej i motywuje do spełniania marzeń.

3. Śródziemnomorska Malta

Malta to idealne miejsce na rodzinne wakacje, które łączy wypoczynek, edukację i kontakt z kulturą w sposób naturalny i przyjemny dla dziecka. Ta słoneczna wyspa oferuje mnóstwo atrakcji dla najmłodszych – od wizyty w Popeye Village, bajkowej wiosce filmowej, po rejsy pirackimi statkami czy eksplorację starożytnych fortyfikacji i podziemnych katakumb. Malta zachwyca historią sięgającą tysięcy lat, którą dzieci mogą poznawać w interaktywnych muzeach, takich jak na przykład Esplora – centrum nauki, gdzie wiedza podana jest w formie zabawy. Co więcej, Malta to kraj, w którym angielski jest jednym z języków urzędowych. Dzięki temu codzienne sytuacje – zakupy, zwiedzanie, udział w zajęciach – stają się doskonałą okazją do ćwiczenia języka. Malta to więc nie tylko piękne plaże i ciepłe morze, ale też miejsce, które rozwija, uczy i inspiruje – zarówno dzieci, jak i ich rodziców.

4. Historyczny Gibraltar

Gibraltar to niewielkie, ale niezwykle ciekawe miejsce na rodzinne wakacje, które łączy zabawę, edukację i zanurzenie w wyjątkowej mieszance kulturowej. To terytorium brytyjskie położone na południu Europy oferuje dzieciom unikalne atrakcje – od spotkania z najsłynniejszymi mieszkańcami Skały Gibraltarskiej, czyli wolno żyjącymi małpkami magotami, po zwiedzanie imponujących jaskiń, tuneli wykutych w skale i twierdz z czasów wojen napoleońskich. Dla młodych odkrywców to prawdziwa lekcja historii na żywo. Gibraltar to również idealne miejsce do ćwiczenia angielskiego – język ten dominuje w życiu codziennym, a dzięki brytyjskim szkołom i stylowi życia dzieci mają kontakt z autentycznym akcentem i kulturą. Dodatkowo bliskość Hiszpanii i wpływy śródziemnomorskie sprawiają, że pobyt na Gibraltarze to fascynująca podróż przez różne kultury w jednym miejscu. To idealny wybór dla rodzin, które chcą połączyć wypoczynek z nauką i przygodą w wyjątkowym otoczeniu.

5. Baśniowa Irlandia

Irlandia to doskonały kierunek na rodzinne wakacje, który oferuje dzieciom połączenie przygody, nauki i zanurzenia w anglojęzycznej kulturze. Zielona Wyspa zachwyca malowniczymi krajobrazami, legendami o leprechaunach i zamkami rodem z baśni, które rozbudzają dziecięcą wyobraźnię. Wizyta w takich miejscach jak Dublinia – interaktywne muzeum o wikingach i średniowieczu, czy park naukowy Explorium to świetna okazja do nauki poprzez zabawę. Irlandia słynie również z gościnności i rodzinnej atmosfery, co sprawia, że dzieci czują się tu swobodnie. Ponieważ językiem urzędowym jest angielski, każda codzienna sytuacja – od zamawiania lodów po pytanie o drogę – staje się praktycznym ćwiczeniem językowym. Irlandia to także kraj muzyki, tańca i barwnych festiwali, które pozwalają dzieciom poczuć lokalną kulturę na własnej skórze. To miejsce, które nie tylko bawi i relaksuje, ale też rozwija i inspiruje najmłodszych podróżników.

Wakacyjne wyjazdy z dziećmi to doskonała okazja, by połączyć przyjemne z pożytecznym – odpoczynek z rodziną może iść w parze z rozwojem językowym i kulturowym najmłodszych. Wybierając takie kierunki jak Londyn, Dubaj, Malta, Gibraltar czy Irlandia, rodzice dają swoim dzieciom szansę na naukę angielskiego w sposób naturalny, poprzez zabawę i codzienne interakcje. Zanurzenie w innym języku i kulturze stymuluje nie tylko rozwój językowy, ale także ciekawość świata, otwartość na różnorodność i pewność siebie.

Co ważne, wiele z tych miejsc znajduje się stosunkowo blisko – loty są krótkie, a infrastruktura przyjazna rodzinom, dzięki czemu podróż wcale nie musi być wyzwaniem. To wakacje, które nie tylko rozwijają, ale też dają każdemu – i dzieciom, i dorosłym – upragniony odpoczynek od codzienności. Wspólne przygody, nowe miejsca i bezcenny czas razem tworzą wspomnienia, które zostają na całe życie.

Raport "International Travel Confidence Index 2025" https://www.pap.pl/aktualnosci/badanie-polacy-trzecim-najchetniej-wyjezdzajacym-na-wakacje-narodem-w-europie