Strona główna » Edukacja » Szkoła » Od 7 do 20 roku życia każdy uczeń dostaje 300 zł netto. Jak liczyć wiek dziecka? Ostatnie dni na wniosek do ZUS

Od 7 do 20 roku życia każdy uczeń dostaje 300 zł netto. Jak liczyć wiek dziecka? Ostatnie dni na wniosek do ZUS

27 listopada 2025, 09:28
Iwona Kowalska-Matis
Iwona Kowalska-Matis
Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS Województwa Dolnośląskiego
Emilia Panufnik
oprac. Emilia Panufnik
300 zł dla każdego ucznia 300 plus wiek 2025
Od 7 do 20 roku życia każdy uczeń dostaje 300 zł netto. Jak liczyć wiek dziecka? Ostatnie dni na wniosek do ZUS
shutterstock

300 zł netto dla każdego ucznia w wieku od 7 do 20 lat przysługuje także w 2025 roku. Wniosek trzeba złożyć do końca listopada tego roku. Co zmieniło się programie Dobry start? Jak liczyć wiek dziecka?

300 zł netto dla każdego ucznia w 2025 r.

W dwa tygodnie do ZUS wpłynęło ponad 1,1 mln tys. wniosków o wyprawkę szkolną. Rodzice, jak co roku, wysyłając wniosek korzystają z własnej bankowości internetowej lub aplikacji mZUS. W minionej edycji programu (2024) do ZUS wpłynęło – ponad 3,3 mln wniosków w programie „Dobry start”. Pieniądze ZUS wypłaca wyłącznie na rachunek bankowy podany we wniosku. - Wypłata pieniędzy nie jest zależna od wysokości dochodu rodziny – wyjaśnia Kowalska-Matis. - Wsparcie finansowe nie przysługuje na dzieci uczące się w tzw. zerówkach oraz na studentów – tłumaczy Iwona Kowalska-Matis

Zmiana w programie Dobry start

Rzeczniczka wskazuje, że od nowego roku szkolnego (2025/2026) obowiązuje w 300+ jedna zmiana, która dotyczy uchodźców z Ukrainy. Otrzymają oni świadczenie Dobry Start pod warunkiem, że dziecko uczy się w szkole należącej do polskiego systemu oświaty.

300 zł dla ucznia w wieku od 7 do 20 lat

Dofinansowanie przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność – to do ukończenia 24 lat. Czwarty rok z rzędu ZUS przyjmuje wnioski i wypłaca pieniądze w ramach programu „Dobry start”. 300 zł to są pieniądze, które rodzice mogą dostać raz w roku na zakup podręczników, zeszytów, czy przyborów szkolnych. Wyprawka szkolna przysługuje na dziecko w wieku od 7 do 20 lat, które się uczy. Dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością dostają 300 zł do 24 roku życia.

Jak liczyć wiek dziecka do 300 plus?

Jednocześnie rzeczniczka wyjaśnia, że wiek 20 i 24 lata liczy się rocznikowo, co oznacza, że uczniowie ostatnich klas techników i liceów oraz uczniowie szkół policealnych także są uprawnieni do świadczenia, jeśli wiek graniczny, czyli 20. Albo 24. rok życia ukończyli przed rozpoczęciem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym.

Wnioski o 300 plus w 2025 roku

Wnioski o 300 zł dla ucznia można składać od 1 lipca do końca listopada wyłącznie drogą elektroniczną. Jeśli wniosek będzie prawidłowo wypełniony i złożony do końca sierpnia, to pieniądze zostaną wypłacone najpóźniej 30 września. Złożenie wniosku po 30 listopada będzie możliwe tylko w sytuacji, gdy dziecko powyżej 20. roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada. Samo złożenie wniosku jest bardzo proste. Trzeba jednak pamiętać, by bezbłędnie wpisać dane takie jak: prawidłowy numer PESEL dziecka, nazwę oraz adres szkoły czy aktualny numer konta.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Najprostszym i najszybszym sposobem złożenia wniosku o 300 plus jest aplikacja mZUS, którą można pobrać bezpłatnie ze sklepów Google Play oraz App Store. Aby aktywować aplikację mobilną ZUS, należy połączyć ją ze swoim profilem na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Rodzice, którzy nie posiadają konta na PUE ZUS wniosek o świadczenie 300 plus, mogą złożyć przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

Źródło: INFOR
