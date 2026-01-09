Zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – nowe funkcjonalności
Od początku stycznia 2026 roku obowiązuje kilka zmian w Systemie Informacji Oświatowej. Nowości dotyczą aplikacji Uczeń, Nauczyciele oraz Wnioski/Upoważnienia.
Uczeń - zmiany w SIO
Od początku nowego roku zaczęły obowiązywać trzy modyfikacje wprowadzone w aplikacji Uczeń:
- udostępniona została nowa funkcjonalność - możliwość zaimportowania legitymacji szkolnych oraz zdjęć uczniów do rejestru legitymacji za pomocą pliku xml,
- możliwe jest dokonanie rejestracji indywidulanego nauczania w BSII dla trybu nauki dziennej, stacjonarnej i zaocznej,
- przy rejestracji lub modyfikacji imienia składającego się z kilku słów w danych identyfikacyjnych ucznia wymagane jest potwierdzenie poprawności wprowadzonych danych.
Nauczyciele - sprawdzenie poprawności
Przy rejestracji lub modyfikacji imienia składającego się z kilku słów w danych identyfikacyjnych nauczyciela wymagane jest potwierdzenie poprawności wprowadzonych danych.
Wnioski/Upoważnienia
Nową funkcjonalnością w Systemie Informacji Oświatowej jest też dodanie możliwości upoważniania w szkole pracownika CUW.
System Informacji Oświatowej
System Informacji Oświatowej to elektroniczny system baz danych służący do gromadzenia informacji o szkołach, placówkach oświatowych, nauczycielach oraz uczniach. SIO stanowią baza danych systemu informacji oświatowej oraz system teleinformatyczny.
