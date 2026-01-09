REKLAMA

Zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – nowe funkcjonalności

Zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – nowe funkcjonalności

09 stycznia 2026, 12:20
[Data aktualizacji 09 stycznia 2026, 12:27]
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
Zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – nowe funkcjonalności
Od początku stycznia 2026 roku obowiązuje kilka zmian w Systemie Informacji Oświatowej. Nowości dotyczą aplikacji Uczeń, Nauczyciele oraz Wnioski/Upoważnienia.

Uczeń - zmiany w SIO

Od początku nowego roku zaczęły obowiązywać trzy modyfikacje wprowadzone w aplikacji Uczeń:

  • udostępniona została nowa funkcjonalność - możliwość zaimportowania legitymacji szkolnych oraz zdjęć uczniów do rejestru legitymacji za pomocą pliku xml,
  • możliwe jest dokonanie rejestracji indywidulanego nauczania w BSII dla trybu nauki dziennej, stacjonarnej i zaocznej,
  • przy rejestracji lub modyfikacji imienia składającego się z kilku słów w danych identyfikacyjnych ucznia wymagane jest potwierdzenie poprawności wprowadzonych danych.

Nauczyciele - sprawdzenie poprawności

Przy rejestracji lub modyfikacji imienia składającego się z kilku słów w danych identyfikacyjnych nauczyciela wymagane jest potwierdzenie poprawności wprowadzonych danych.

Wnioski/Upoważnienia

Nową funkcjonalnością w Systemie Informacji Oświatowej jest też dodanie możliwości upoważniania w szkole pracownika CUW.

System Informacji Oświatowej

System Informacji Oświatowej to elektroniczny system baz danych służący do gromadzenia informacji o szkołach, placówkach oświatowych, nauczycielach oraz uczniach. SIO stanowią baza danych systemu informacji oświatowej oraz system teleinformatyczny.

Źródło: INFOR
