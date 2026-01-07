Ruszają egzaminy zawodowe w sesji zimowej w Formule 2019 i Formule 2017
W czwartek, 8 stycznia 2026 roku rozpoczyna się zimowa sesja egzaminu zawodowego w Formule 2019 oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w Formule 2017.
Egzamin zawodowy – część pisemna i część praktyczna
Część pisemna egzaminu dla wszystkich zdających w Formule 2017 odbędzie się 13 stycznia 2026 r., natomiast w Formule 2019 będzie przeprowadzana w terminie od 8 do 13 stycznia 2026 r.
Część praktyczna egzaminów w obu formułach zostanie zrealizowana w terminie od 8 do 22 stycznia 2026 r., zgodnie z harmonogramami ogłoszonymi przez okręgowe komisje egzaminacyjne.
Egzamin składa się z dwóch części:
- części pisemnej obejmującej 40 zadań zamkniętych z czterema odpowiedziami do wyboru (czas trwania: 60 minut),
- części praktycznej przeprowadzanej na stanowisku egzaminacyjnym (czas trwania od 120 do 240 minut, w zależności od kwalifikacji).
Termin ogłoszenia wyników egzaminów zawodowych
Wyniki egzaminów zawodowych oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie zostaną ogłoszone 27 marca 2026 r.
Przekazanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne świadectw, certyfikatów i dyplomów do szkół nastąpi do 9 kwietnia 2026 r.
Egzamin zawodowy – Formuła 2019 i Formuła 2017
Egzamin zawodowy - Formuła 2019 przeprowadzany jest na podstawie przepisów, które weszły w życie z dniem 1 września 2019 r. dla osób, które kształcą się lub kształciły się wg podstawy programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.
Dla osób, które kształciły się wg podstawy programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa zawodowego obowiązującej od 1 września 2017 r., przeprowadzany jest egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - Formuła 2017.
Osoby, które ukończyły kształcenie prowadzone wg podstawy programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa zawodowego obowiązującej od 1 września 2012 r., tj. absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej, technikum, szkoły policealnej i osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy, od roku szkolnego 2025/2026 mogą przystąpić do egzaminu zawodowego.
Najważniejsze zmiany w egzaminie zawodowym – Formuła 2019 w odniesieniu do egzaminów przeprowadzanych w formułach 2012 i 2017:
- inne podstawy programowe, a tym samym inne kwalifikacje oraz zawody, w których przeprowadzany jest egzamin,
- egzamin jest obowiązkowy dla uczniów i słuchaczy – nieprzystąpienie do egzaminu skutkuje nieotrzymaniem promocji do klasy programowo wyższej lub na semestr programowo wyższy, albo nieukończeniem szkoły,
- część pisemna egzaminu jest przeprowadzana wyłącznie przy komputerze z wykorzystaniem Systemu Informatycznego Obsługującego Egzaminy Zawodowe (SIOEZ), za wyjątkiem osób wnioskujących o dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu,
- zadania egzaminacyjne w części praktycznej egzaminu przeprowadzanej w zakresie kwalifikacji wskazanych w komunikacie Dyrektora CKE są jawne.
