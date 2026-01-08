REKLAMA

Atak zimy w Polsce: Kiedy dyrektor może zawiesić zajęcia w szkole?

Atak zimy w Polsce: Kiedy dyrektor może zawiesić zajęcia w szkole?

08 stycznia 2026, 06:50
Tomasz Kowalski
oprac. Tomasz Kowalski
Atak zimy w Polsce: Kiedy dyrektor może zawiesić zajęcia w szkole?
Wojciech Wrzesien
Shutterstock

Mróz i śnieg paraliżują Polskę. W tym tygodniu temperatura spadnie lokalnie w nocy do minus 20 st. C. Czy w związku z mroźną zimą dyrektor szkoły może zawiesić zajęcia?

Minimalna temperatura w szkołach – kiedy można zawiesić zajęcia?

Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia, temperatura powinna wynosić co najmniej 18 st. C. Jeżeli nie jest możliwe zapewnienie takiej temperatury, dyrektor zawiesza zajęcia na czas oznaczony, powiadamiając o tym organ prowadzący.

Dyrektor może też, za zgodą organu prowadzącego, zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21.00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi minus 15 st. C lub jest niższa. Może także zawiesić zajęcia, jeśli wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów.

Obowiązki dyrektora szkoły w związku z zawieszeniem zajęć

Dyrektor szkoły lub organ prowadzący ma obowiązek zawiadomić o zawieszeniu zajęć organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

– Jeżeli takie zawieszenie zajęć trwa dłużej niż dwa dni, dyrektor ma obowiązek zorganizować naukę z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia zdalne muszą rozpocząć się najpóźniej trzeciego dnia od zawieszenia i mogą odbywać się zarówno przez system udostępniony przez ministra edukacji, jak i inne narzędzia komunikacji elektronicznej, tak by zapewnić uczniom kontynuację nauki – informuje rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Narodowej Ewelina Gorczyca.

Mróz i śnieg powodem nauki zdalnej i hybrydowej

Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w tym tygodniu temperatura spadnie lokalnie w nocy do minus 20 st. C.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W związku z pogodą i możliwymi problemami z dojazdem uczniów środa była dniem wolnym od zajęć lekcyjnych dla szkół prowadzonych przez powiat nidzicki (woj. warmińsko-mazurskie). W ostatnich dniach w powiecie nidzickim spadło nawet 70-80 cm śniegu.

W szkołach w gminie Kozłowo (powiat nidzicki) od środy do piątku włącznie nauka będzie prowadzona zdalnie lub hybrydowo. Nauka zdalna będzie odbywać się w gminnych szkołach w Rogożu, Szkotowie i Zaborowie. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kozłowie ma być prowadzona hybrydowo – miejscowi uczniowie mają uczyć się w szkole, a dojeżdżający – przez internet.

