Strona główna » Edukacja » Szkoła » MEN: Sukces przedsięwzięcia „Wyjście z klasą”. Skorzystało ponad 600 tys. uczniów

MEN: Sukces przedsięwzięcia „Wyjście z klasą”. Skorzystało ponad 600 tys. uczniów

09 stycznia 2026, 13:04
Tomasz Kowalski
oprac. Tomasz Kowalski
MEN: Sukces przedsięwzięcia „Wyjście z klasą". Skorzystało ponad 600 tys. uczniów
603 031 uczniów z 5672 szkół i placówek z całej Polski wzięło udział pod koniec 2025 r. w przedsięwzięciu ministra edukacji pn. „Wyjście z klasą”. Dzięki wsparciu MEN uczniowie mogli skorzystać z wyjść do instytucji kultury, a także do centrów edukacji i nauki.

„Wyjście z klasą” – przedsięwzięcie MEN

W październiku 2025 roku minister edukacji Barbara Nowacka ustanowiła nowe przedsięwzięcie, którego celem było wsparcie finansowe w organizacji jednodniowych wyjść uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do instytucji kultury, a także do centrów edukacji i nauki.

  • Największe liczby uczestników projektu (wg wnioskodawcy):

Powiat chojnicki - 10 030

Miasto Słupsk – 9 417

Miasto Wałbrzych – 8 319

Powiat Starachowicki – 7 673

  • Największe liczby uczestników projektu (wg szkół):

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Kochanowskiego w Wałbrzychu - 1211

Technikum w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystycznych w Jeleniej Górze – 1181

Technikum nr 3 w Łukowie – 1095

  • Najwięcej szkół do udziału w przedsięwzięciu zgłosił:

Powiat nowotarski – 107

Powiat krakowski – 85

Powiat krośnieński (woj. podkarpackie) - 65

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej
