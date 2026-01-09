MEN: Sukces przedsięwzięcia „Wyjście z klasą”. Skorzystało ponad 600 tys. uczniów
603 031 uczniów z 5672 szkół i placówek z całej Polski wzięło udział pod koniec 2025 r. w przedsięwzięciu ministra edukacji pn. „Wyjście z klasą”. Dzięki wsparciu MEN uczniowie mogli skorzystać z wyjść do instytucji kultury, a także do centrów edukacji i nauki.
„Wyjście z klasą” – przedsięwzięcie MEN
W październiku 2025 roku minister edukacji Barbara Nowacka ustanowiła nowe przedsięwzięcie, którego celem było wsparcie finansowe w organizacji jednodniowych wyjść uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do instytucji kultury, a także do centrów edukacji i nauki.
W ramach przedsięwzięcia MEN możliwe było uczestnictwo uczniów m.in. w spektaklach teatralnych, przedstawieniach operowych i operetkowych, koncertach, wystawach, a także organizowanie wyjść do instytucji naukowych oraz centrów edukacji połączonych z warsztatami edukacyjno-kulturalnymi. Przedsięwzięcie wspierało również realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz poszerza ofertę edukacyjną placówek oświatowych, umożliwiając uczniom zdobywanie wiedzy w sposób atrakcyjny i praktyczny.
Wniosek o udział w realizacji przedsięwzięcia mógł złożyć każdy powiat lub miasto na prawach powiatu oraz uzyskać dofinansowanie do 290 000 zł. Do udziału w przedsięwzięciu uprawnione były publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży. Minister Edukacji przeznaczyła na realizację przedsięwzięcia ponad 110 mln zł.
MEN podaje dane nt. uczestników „Wyjścia z klasą”
W przedsięwzięciu „Wyjście z klasą” wzięło udział 603 031 uczniów z 5 672 szkół i placówek z całej Polski. Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło dane ukazujące, gdzie najwięcej osób i szkół skorzystało z projektu:
- Największe liczby uczestników projektu (wg wnioskodawcy):
Powiat chojnicki - 10 030
Miasto Słupsk – 9 417
Miasto Wałbrzych – 8 319
Powiat Starachowicki – 7 673
- Największe liczby uczestników projektu (wg szkół):
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Kochanowskiego w Wałbrzychu - 1211
Technikum w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystycznych w Jeleniej Górze – 1181
Technikum nr 3 w Łukowie – 1095
- Najwięcej szkół do udziału w przedsięwzięciu zgłosił:
Powiat nowotarski – 107
Powiat krakowski – 85
Powiat krośnieński (woj. podkarpackie) - 65
