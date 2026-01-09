MEN: Sukces przedsięwzięcia „Wyjście z klasą”. Skorzystało ponad 600 tys. uczniów

603 031 uczniów z 5672 szkół i placówek z całej Polski wzięło udział pod koniec 2025 r. w przedsięwzięciu ministra edukacji pn. „Wyjście z klasą”. Dzięki wsparciu MEN uczniowie mogli skorzystać z wyjść do instytucji kultury, a także do centrów edukacji i nauki.

„Wyjście z klasą” – przedsięwzięcie MEN

W październiku 2025 roku minister edukacji Barbara Nowacka ustanowiła nowe przedsięwzięcie, którego celem było wsparcie finansowe w organizacji jednodniowych wyjść uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do instytucji kultury, a także do centrów edukacji i nauki.

W ramach przedsięwzięcia MEN możliwe było uczestnictwo uczniów m.in. w spektaklach teatralnych, przedstawieniach operowych i operetkowych, koncertach, wystawach, a także organizowanie wyjść do instytucji naukowych oraz centrów edukacji połączonych z warsztatami edukacyjno-kulturalnymi. Przedsięwzięcie wspierało również realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz poszerza ofertę edukacyjną placówek oświatowych, umożliwiając uczniom zdobywanie wiedzy w sposób atrakcyjny i praktyczny.

Wniosek o udział w realizacji przedsięwzięcia mógł złożyć każdy powiat lub miasto na prawach powiatu oraz uzyskać dofinansowanie do 290 000 zł. Do udziału w przedsięwzięciu uprawnione były publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży. Minister Edukacji przeznaczyła na realizację przedsięwzięcia ponad 110 mln zł.

MEN podaje dane nt. uczestników „Wyjścia z klasą”

W przedsięwzięciu „Wyjście z klasą” wzięło udział 603 031 uczniów z 5 672 szkół i placówek z całej Polski. Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło dane ukazujące, gdzie najwięcej osób i szkół skorzystało z projektu:

Największe liczby uczestników projektu (wg wnioskodawcy):

Powiat chojnicki - 10 030

Miasto Słupsk – 9 417

Miasto Wałbrzych – 8 319

Powiat Starachowicki – 7 673

Największe liczby uczestników projektu (wg szkół):

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Kochanowskiego w Wałbrzychu - 1211

Technikum w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystycznych w Jeleniej Górze – 1181

Technikum nr 3 w Łukowie – 1095

Najwięcej szkół do udziału w przedsięwzięciu zgłosił:

Powiat nowotarski – 107

Powiat krakowski – 85

Powiat krośnieński (woj. podkarpackie) - 65