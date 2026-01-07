REKLAMA

Zamknięte szkoły i urzędy na Podlasiu 7 stycznia 2026 r.

Zamknięte szkoły i urzędy na Podlasiu 7 stycznia 2026 r.

07 stycznia 2026, 10:37
zamknięte szkoły i urzędy podlasie prawosławni święta
Zamknięte szkoły i urzędy Podlasie - 7 stycznia 2026
Dlaczego na Podlasiu w dniu 7 stycznia 2026 r. zamknięte są szkoły i urzędy samorządowe? Dziś przypada pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia według kalendarza juliańskiego. Prawosławni obchodzą swoje święta.

7 stycznia 2026 r. - Boże Narodzenia prawosławnych

Boże Narodzenie według kalendarza juliańskiego, czyli trzynaście dni po katolikach, świętują prawosławni i staroobrzędowcy. Największe w kraju skupiska prawosławnych są w Podlaskiem, zwłaszcza w jego południowo-wschodniej części i w Białymstoku.

Wigilia tych świąt przypada 6 stycznia w kalendarzu gregoriańskim. To w Polsce święto Trzech Króli – dzień ustawowo wolny od pracy.

Zamknięte szkoły i urzędy na Podlasiu

W Białymstoku od lat duża część szkół miejskich tak planuje dni wolne w roku szkolnym, by były wśród nich 7 i 8 stycznia – czyli pierwszy i drugi dzień Bożego Narodzenia prawosławnych. Przepisy o organizacji roku szkolnego decyzję zostawiają placówkom oświatowym, które mogą w tym celu skorzystać z puli dodatkowych dni wolnych (przeznaczonych również np. na egzaminy) i nie muszą ich odpracowywać.

Z informacji przekazanych PAP przez Urząd Miejski w Białymstoku wynika, że dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych mają w środę uczniowie 60 szkół oraz zespołów szkół prowadzonych przez samorząd; pracuje 8 miejskich placówek oświatowych.

Czy 8 i 9 stycznia szkoły są otwarte?

W czwartek 8 stycznia już tylko w trzech szkołach samorządowych w Białymstoku nie będzie lekcji, pozostałych 65 szkół i zespołów szkół wznowi zajęcia - podał magistrat.

W związku z pierwszym dniem świąt Bożego Narodzenia według kalendarza juliańskiego, w części województwa podlaskiego - tam gdzie są największe skupiska prawosławnych - nieczynne są w środę też niektóre urzędy samorządowe.

To m.in. starostwa powiatowe w Hajnówce i Bielsku Podlaskim, urząd miasta w Bielsku Podlaskim czy gminne w Hajnówce, Czyżach, Orli, Białowieży i Dubiczach Cerkiewnych. Część urzędów, np. miejski w Bielsku Podlaskim oraz gminne w Czyżach, Orli, Białowieży i Dubiczach Cerkiewnych, będzie też nieczynna 8 stycznia - w drugi dzień świąt.

Czy prawosławni mają wolne w Boże Narodzenie?

Na podstawie przepisów ustawy o stosunku państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (PAKP), wierni tego Kościoła mają prawo obchodzenia swoich świąt również według kalendarza juliańskiego i korzystania w tym czasie z możliwości usprawiedliwionego zwolnienia od pracy lub nauki. Wśród wymienionych w ustawie dat są 7 i 8 stycznia.

Prawosławie w Polsce - druga religia

Prawosławie jest drugim co do liczby wiernych wyznaniem w Polsce. Hierarchowie PAKP tę liczbę wiernych w kraju szacują na 450-500 tys. W Narodowym Spisie Powszechnym przeprowadzonym w 2021 r. przynależność do Kościoła prawosławnego w Polsce zadeklarowało (pytanie o wyznanie było dobrowolne, można było odmówić na nie odpowiedzi) niecałe 151,7 tys. osób.

oprac. Emilia Panufnik
Źródło: PAP
Zamknięte szkoły i urzędy na Podlasiu 7 stycznia 2026 r.
07 sty 2026

Dlaczego na Podlasiu w dniu 7 stycznia 2026 r. zamknięte są szkoły i urzędy samorządowe? Dziś przypada pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia według kalendarza juliańskiego. Prawosławni obchodzą swoje święta.
